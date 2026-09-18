«Стальные» люди белгородской земли

Выпускникам первого потока кадрового проекта «Сталь» вручили дипломы о пере-подготовке. Фонд «Защитники Отечества»

Чтобы подготовить эффективных управленцев, в обучение включают академический и практический блоки, тренинги управленческих и личностных навыков и цикл социальных мероприятий.

РАЗВИТИЕ КАДРОВ И ТАЛАНТОВ

За время обучения слушатели подружились и стали настоящей командой. Фонд «Защитники Отечества»

В Белгородской области работает проект «Сталь», который готовит защитников к руководящим должностям в системе государственного и муниципального менеджмента. Основная цель проекта, созданного по аналогии с федеральной программой «Время героев», - дать ветеранам и участникам СВО профессиональные компетенции для работы в органах власти всех уровней и госкомпаниях.

Чтобы стать слушателем, необходимо преодолеть конкурсный этап. Отобранные участники проходят годовую программу «Государственное и муниципальное управление» на базе Белгородского госуниверситета. Всего предусмотрено шесть очных модулей с применением дистанционных технологий и обучение в межмодульный период. Также участников ждут обязательные стажировки на управленческих позициях в организациях и на предприятиях региона. За ними закрепляют наставников - руководителей органов власти, которые делятся знаниями и помогают встроиться в систему. На протяжении стажировки бойцы и ветераны знакомятся с деятельностью министерства цифрового развития Белгородской области, осваивают современные инструменты государственного управления и цифровой трансформации, а также основы проектного и стратегического управления. Полученные знания и навыки помогают стажерам подготовиться к аттестации.

- Найти себя в профессии сможет только беззаветно преданный своему делу человек, готовый здесь и сейчас брать на себя ответственность за принятие самых непростых решений, за людей. Один из ключевых навыков управленца сегодня, особенно в нашем регионе - видеть, минимизировать, а в идеале сводить на нет любые риски, - отмечает ректор Белгородского госуниверситета Евгения Карловская.

НАДЕЖНАЯ ОПОРА РЕГИОНУ

Первый этап регионального конкурса «Сталь» для ветеранов СВО завершился в августе. Дипломы о профессиональной переподготовке из рук главы региона получили 30 ветеранов СВО.

На сегодняшний день 20 выпускников уже трудоустроены. С остальными участниками ведется индивидуальная работа по подбору вакансий.

- Мне лично знакома специфика такой подготовки. Я сам еще продолжаю обучение во втором потоке по федеральной программе «Время героев». Это помогло мне в работе. Благодарен проекту и лично главе государства за возможность участия. Главное, что обретают участники, - сильное сообщество единомышленников, верных Отчизне. Убежден, выпускники станут надежной опорой региону. Стремление защищать Родину и служить ее интересам останется для них главным ориентиром и на гражданской службе, - считает губернатор Белгородской области Александр Шуваев.

По поручению губернатора регион обеспечивает 100% трудоустройство всех участников программы по итогам ее реализации. Полученные компетенции и характер, закаленный в боях, позволят им с честью трудиться на благо округа и региона уже на гражданской службе. В настоящее время идет отбор претендентов на вторую волну обучения: после тестирования, которое продолжается в течение трех дней, лучшие откроют новую, интересную страницу своей жизни уже в мирном обществе.