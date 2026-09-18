Старое видео хотели выдать как доказательство нарушения на выборах: в Иркутской области опровергли фейк с подменой списка

Наблюдатели советуют не верить сомнительным видео без проверки фактов и полагаться только на официальную информацию Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В интернете завирусилось видео, на котором якобы сотрудница избирательного участка в Иркутской области подменяет списки избирателей. Все это подается, как доказательство необъективности результатов избирательной кампании. На самом деле, ролик был снят совсем в другом регионе и несколько лет назад.

Это выяснила «Комсомольская правда». Проверка проводилась совместно с проектом «Лапша Медиа», направленным на разоблачение недостоверной информации.

В Центре общественного наблюдения за выборами подтвердили — перед нами старый фейк. Ролик снят не в Приангарье и даже не в этом году.

— В социальных сетях распространяется ролик, на котором женщина за столом убирает одну папку и достает другую. Видео пытаются представить как актуальную съемку с избирательного участка. На самом деле этому ролику уже шесть лет. Он был снят в сентябре 2020 года на УИК № 2569 в Нижнем Новгороде. Тогда ситуация действительно получила огласку и рассматривалась избирательной комиссией. На кадрах также хорошо заметны характерные приметы периода пандемии — участники съемки находятся в масках и перчатках. К нынешнему голосованию в Иркутской области это видео отношения не имеет, — прокомментировали в Центре общественного наблюдения.

Этот случай и правда произошел в Нижнем Новгороде в 2020 году, и местные СМИ тогда об этом подробно писали. Тогда по данному факту облизбирком принял решение признать бюллетени досрочного голосования на участке недействительными и не учитывать их при подсчете голосов после окончания голосования.

Сейчас оригинальные публикации уже удалены, но само видео продолжают использовать, чтобы посеять сомнения у людей.

Напомним, с 18 по 20 сентября в Иркутской области проходят выборы в Государственную думу. В регионе депутатов выбирают в четырех одномандатных округах — Иркутском, Ангарском, Шелеховском и Братском. В каждом округе свой список кандидатов в депутаты от территории, а также общий партийный список. Также в регионе проходят довыборы депутата Законодательного собрания в Тайшетском и Чунском районах.

Именно на фоне такой важной политической активности и появляются попытки испортить впечатление от процесса с помощью старых вбросов. Наблюдатели советуют не верить сомнительным видео без проверки фактов и полагаться только на официальную информацию.

Кстати, в первый день на избирательных участках региона было оживлённо. Многие пришли отдать свой голос в костюмах разных народов России, это приурочено к Году единства.