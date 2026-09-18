Водопады на глубине семь километров: на карте Атлантического океана появилось имя советского ученого Сергея Вавилова

Одну из самых значительных впадин на океаническом дне назвали «Впадина Вавилова». Фото: vedrana2701/Shutterstock/Fotodom

На карте Атлантического океана появилось имя Сергея Вавилова, президента Академии наук СССР. Одну из самых значительных впадин на океаническом дне назвали «Впадина Вавилова». Имя для нее предложил Институт океанологии им. П. Ширшова РАН, и его только что утвердила Международная комиссия по названиям особенностей рельефа дна мирового океана.

АНОМАЛЬНЫЕ ТЕЧЕНИЯ

Впадина лежит практически на экваторе, и почти в точности между побережьем Бразилии и африканским берегом.

Даже далекие от географии люди слышали, что Атлантический океан с севера на юг рассекает подводный хребет. Эти «горы» — остаток «шва», который некогда стягивал Южную Америку и Африку. Эти континенты во времена оны были едины — недаром, если вырезать их контуры на карте и сложить, они совпадут.

В подводном хребте есть разломы, которые рассекают гору с востока на запад. Глубина океана над разломами, конечно, намного больше, чем над самим хребтом. Так что по сути это впадины. Один из наиболее мощных разломов называется Романш. В его центральной части находятся две еще более глубокие котловины, разделенные подводным порогом. Впадина Вавилова и есть одна из котловин (западная).

Впадина не широкая (примерно от 10 до 20 километров), но довольно длинная (190 км). Максимальная глубина океана в этом месте составляет чуть более 7 км. Это удивительное место. Оно напоминает бутылочное горлышко, через которое вода из Западной Атлантики проникает в Восточную, образуя фантастические подводные водопады.

История открытия началась в 1990-е годы, когда российские ученые с помощью эхолота измеряли глубины и проводили съемку дна в рамках одной из международных программ. Обнаруженные тогда интересные особенности подводного рельефа изучались много лет, но впадина оставалась безымянной.

Идея дать ей имя Вавилова пришла во время одной из экспедиций Института океанологии РАН в экваториальную Атлантику, рассказал ведущий научный сотрудник Института океанологии Дмитрий Фрей:

— Мы обнаружили аномально быстрое течение вод в придонном слое. Оно разделялось на отдельные струи, которые затем сливались воедино, — все это выглядело как целая система водопадов в узком подводном каньоне на глубине около 6 километров. До этого много лет в этой котловине работало наше исследовательское судно «Академик Сергей Вавилов», в честь которого мы и решили назвать впадину.

В РУСЛЕ БОЛЬШОЙ НАУКИ

Имя Сергея Вавилова хорошо знакомо всем, кто хоть немного интересовался физикой. Вам наверняка попадалась в руки его книга «Глаз и Солнце», написанная еще до Великой отечественной войны. Она привела в науку не поддающееся счету число людей, прочитавших ее в юности.

Советский академик Сергей Иванович Вавилов Фото: ru.wikipedia.org.

Открытый Сергеем Вавиловым эффект (его полное название «эффект Вавилова-Черенкова») стал одним из важнейших вкладов в мировую науку ХХ века. Эффект постоянно на слуху, ведь он находит применение в бесчисленном числе научных приборов. И частично, например, на установке СКИФ под Новосибирском, о которой в последнее время так много говорят.

Заслуги Сергея Вавилова страна высоко оценила — недаром он был президентом Академии наук СССР. А научное судно, упомянутое Дмитрием Фреем, назвали так потому, что оно предназначается, в частности, для физических, и в особенности оптических, исследований океана — как раз по профилю научных интересов Вавилова. А теперь его имя еще и на географической карте Атлантики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Российские ученые открыли новый минерал: он прятался в алмазе

10 открытий русских физиков, которые перевернули мир: Оптоволокно, лазерная хирургия и МРТ

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Инопланетяне всё-таки существуют: в США рассекретили пятую порцию документов об НЛО