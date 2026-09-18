Украинский дрон гнался за машиной избиркома. Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Руководители избиркомов ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей вместе со своими соратниками утром в пятницу смогли прорваться на связь с Москвой. Их увидели в Центризбиркоме.

Замглавы ЦИКа Николай Булаев из уютного конференц-зала на третьем этаже старинного здания в Большом Черкасском переулке тепло обратился к коллегам в новых регионах страны - в Донецке и Луганске, Мелитополе и Геническе.

Замглавы ЦИКа Николай Булаев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

ХЕРСОНСКИЕ ГЕРОИ

- Сказать, что эти люди делают героическую работу — не сказать ничего, а мы их морально и психологически поддерживали и поддерживаем, - улыбнулся Николай Иванович, обращаясь к людям на огромном экране, разделенном на четыре сектора.

- И напомню, что референдумы в сентябре 2022-го они проводили сами, - подчеркнула его руководитель, Элла Памфилова. Напомнив, что в ДНР — три одномандатных округа, в ЛНР - два, а в двух областях - по одному.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Про обстановку в Херсонской области главная по выборам в регионе Марина Захарова сказала сдержанно: за этот год ситуация осложнилась. Но досрочное голосование смогли провести «без существенных проблем».

- При налетах бойцы МВД и Росгвардии уводили членов избиркомов и избирателей в укрытия. Были удары по местам, где предполагалось голосование. Обошлось без жертв. Украинцы с дронов листовки разбрасывали «не голосуйте!», фейки ежедневно вбрасывали. Но 47.2 процента избирателей смогли досрочно проголосовать, люди семьями проходили, — рассказала глава Херсонского избиркома.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Как проходят выборы в Херсонской области

ЗАПОРОЖСКИЕ ПОТЕРИ

Глава ЦИК напомнила, что в соседней с Херсонской Запорожской области избирательные комиссии понесли наибольшие потери — а 15 сентября погибла председатель УИК №394 Елена Астанина.

Ее запорожская коллега, Галина Катющенко, сообщила, что 52% избирателей региона смогли проголосовать досрочно:

- А сегодня в 8 утра мы встречали людей на избирательных участках — и нам говорили, что все у нас получится.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Памфилова зачитала сообщение, которое пришло ей только что — в Куракино в Луганской народной республике, дрон упал рядом со зданием территориальной комиссии.

Как проходят выборы в Запорожской области

САМООТВЕРЖЕННЫЙ ЛУГАНСК

Глава избиркома республики Марианна Сумская оценила работу своих коллег просто: «у нас самые самоотверженные люди».

- Страшно, когда нет связи, и нет ответа от группы, выехавший в район, близкий к линии боевого соприкосновения. Одна группа успела сообщить — за нами гонится дрон. Слава богу — ушли, - рассказала она об одном из эпизодов повседневной работы участников избиркомов в прифронтовой полосе.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Памфилова напомнила про самый молодой состав луганских избиркомов. И на словах отвесила «низкий поклон тем, кто работает с избирателями» на грани войны и мира.

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НЕСЛОМЛЕННЫЙ ДОНЕЦК

Председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий послал скупой воздушный поцелуй коллегам-женщинам из трех новых российских регионов.

А потом доложил сухо, по-военному.

Председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий (в верхнем левом углу) Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Досрочное голосование в ДНР проходило среди военных с 30 августа, среди гражданских с 8 сентября. И вплоть до 17 сентября.

- Ребятам на фронте надо было дать возможность проголосовать. Зачастую до них непросто было добраться из-за украинских дронов. На это могло уйти несколько дней. Но проголосовать смогли и солдат, и офицер, и генерал... - сдержанно констатировал глава избиркома Донецкой народной республики.

Как проходят выборы в Донецкий области

А в тех видеороликах, которые показали все четыре новых российских региона, обычные люди в повседневной одежде, немолодые мужчины, пожилые женщины, говорили об одном: мы надеемся, что сегодня проголосуем, а завтра победим - и придем к миру.

Их молодые земляки делают все для этого.

И, конечно, к миру мы придем.

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