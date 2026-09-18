ДОМ.РФ получил две премии Russian Employee Experience Awards 2026

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ДОМ.РФ стал обладателем двух наград Russian Employee Experience Awards 2026. Эта премия отмечает достижения в области цифрового опыта сотрудников, внутренних коммуникаций и HR Tech. Проекты компании получили признание за внедрение кадрового электронного документооборота и развитие комплексной HR Tech-экосистемы.

В номинации «Лучшее внедрение КЭДО» победил совместный проект ДОМ.РФ и HRlink. Кадровые процессы компания перевела в электронный формат. Решение встроили в действующий ИТ-ландшафт компании. Благодаря этому сотрудники — и те, кто работает в офисе, и те, кто трудится удалённо, — могут удобно подписывать документы. На этапе внедрения особое внимание уделили комфорту работников: подготовили обучающие материалы, провели информационную кампанию и организовали поддержку при переходе.

Вторую награду компания получила в номинации «Лучшая HR Tech-команда». Здесь оценивали работу над комплексной HR IT-экосистемой компании и её влияние на бизнес-процессы на разных этапах жизненного цикла сотрудника. Продукты экосистемы помогают развивать HR-сервисы как единую цифровую среду. При этом ИТ-решения работают не сами по себе, а как часть общей системы управления опытом сотрудника.