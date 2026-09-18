Оформить справку и проверить здоровье: в Перми открылись первые в России многофункциональные избирательные участки

Одним из первых на избирательном участке проголосовал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Фото: Избирком Пермского края

С 18 по 20 сентября в Пермском крае, как и во всей стране, проходят выборы в Государственную Думу. Кроме этого, жители региона выбирают депутатов Законодательного Собрания Пермского края, Пермской городской Думы, а также муниципальных органов власти.

Без записи и очередей

К выборам-2026 Пермский край запустил новый пилотный проект – участковые избирательные комиссии нового поколения, которые объединяют под одной крышей голосование, медицину и цифровые сервисы.

Многофункциональные избирательные участки нового формата открылись на площадке Дворца культуры имени Ю.А. Гагарина и стали первыми в стране, где можно не только исполнить свой гражданский долг, но и воспользоваться важными государственными сервисами – без записи, очередей и отдельных поездок в профильные учреждения.

Многофункциональные избирательные участки объединяют под одной крышей голосование, медицину и цифровые сервисы. Фото: Избирком Пермского края

Одним из первых на многофункциональном избирательном участке проголосовал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

- Пермский край первым тестирует такой формат. Здесь можно не только отдать свой голос, но и получить услуги МФЦ, записаться на диспансеризацию. Уверен, такой формат будет востребованным, - отметил глава региона. - Голосование проходит в непростое для страны время. Но я уверен, что вместе мы справимся со всеми вызовами. У нас есть возможность определить будущее родного Прикамья и всей страны. Поэтому важно каждому прийти на избирательный участок, чтобы воспользоваться своим конституционным правом.

УИК будущего

- Явка избирателей растет от доверия и от ощущения, что визит на участок действительно важен и нужен. Мы убеждены, что избирательный участок может и должен быть пространством не только для голосования, но и для реальной заботы о человеке. Именно поэтому мы объединили на одной площадке выборы, медицину и получение государственных услуг. Когда человек приходит проголосовать, решает важные жизненные вопросы и уходит с ощущением, что о нём позаботились – это и есть УИК будущего, - сообщил председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин.

Цифровизация услуг проходит по нацпроекту «Экономика данных». Пилотный проект реализован Избирательной комиссией Пермского края, Министерством информационного развития и связи, краевой сетью МФЦ «Мои Документы» и Министерством здравоохранения Пермского края при поддержке губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

МФЦ, врачи и даже буфет

Так, в мобильном пункте МФЦ «Мои документы» можно установить самозапрет на оформление кредитов и покупку SIM-карт, создать или восстановить учетную запись на «Госуслугах», обновить паспортные сведения в государственных системах, оформить справки и проконсультироваться по мерам поддержки участников СВО и их семей.

В МФЦ можно оформить нужные справки. Фото: Правительство Пермского края

- Цифровые сервисы эффективны лишь тогда, когда люди знают о них и умеют ими пользоваться. Избирательный участок выступает площадкой прямого диалога. Специалисты рассказывают о цифровых возможностях тем, кто редко пользуется интернетом самостоятельно, — прежде всего, представителям старшего поколения. Уверен, что такой формат станет успешным и в будущем будет масштабироваться, — отметил министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских.

Помимо этого, на избирательном участке работает выездная бригада Городской клинической поликлиники №2. Жители могут пройти флюорографическое обследование легких в мобильном диагностическом комплексе, измерить артериальное давление и уровень сахара в крови. Также специалисты проводят оценку рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний, записывают на диспансеризацию, профилактические осмотры и вакцинацию и проводят консультации по здоровому образу жизни.

Здесь можно пройти обследования, а также записаться на диспансеризацию или профосмотр. Фото: Правительство Пермского края

- Самые опасные заболевания долго не дают о себе знать. Поэтому так важно, чтобы путь человека к обследованию был максимально коротким. Сегодня мы сократили его до нескольких шагов: житель пришел проголосовать и здесь же прошел флюорографию, проверил давление и уровень сахара, записался на диспансеризацию. На все уходит 10–15 минут, но именно эти минуты нередко спасают жизнь. Отдельно отмечу интерес старшего поколения: люди подходят, задают вопросы, проверяют показатели – это и есть культура заботы о своем здоровье, которую мы формируем, – рассказала министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.

Ну а после того, как все важные дела завершены, можно заглянуть и в буфет, где есть горячие напитки, свежая выпечка и десерты.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Прикамье работают наблюдатели из других стран

В этом году на выборах работают международные общественные наблюдатели из разных стран. Напомним, ЦИК России отправил приглашения представителям 103 государств и 12 международным миссиям.

Как сообщили в правительстве Пермского края, наблюдать за выборами в регионе будут представители Аргентины, Венгрии, Венесуэлы, Германии, Парагвая, Северной Македонии, Сербии. В дни голосования они смогут ознакомиться с работой избирательных комиссий, посетить участки и увидеть, как организован избирательный процесс в регионе.

В состав международной делегации для Прикамья вошли журналисты, политологи, юристы, общественные деятели и специалисты в области международных отношений.

Международное наблюдение будет осуществляться на избирательных участках Перми и муниципалитетов Пермского края, а также в Центре общественного наблюдения за выборами на протяжении всех трёх дней голосования.

Кстати, в этом году любой желающий сможет прийти в центр и посмотреть видеотрансляцию с 852 избирательных участков и 50 территориальных избирательных комиссий.