JONY раскрыл правду о слухах про жену, ребенка и новое имя: будут ли ему после этого доверять фанаты?

Артист вышел на связь и рассказал, что за несколько дней ему и его команде поступили сотни звонков с просьбами прокомментировать происходящее Фото: Иван МАКЕЕВ.

Последняя неделя для поклонников JONY оказалась похожа на остросюжетный сериал. В сети появились снимки артиста с предполагаемой женой и ребенком, затем певец удалил публикации, а следом выложил фотографию паспорта с якобы новым именем — Массимо Торричелли. Теперь выяснилось, что вся эта история была частью задумки самого JONY. Артист вышел на связь и рассказал, что за несколько дней ему и его команде поступили сотни звонков с просьбами прокомментировать происходящее.

«Да, я читал. Жена и ребенок. Новое имя. Мне, кстати, понравилось. Красивое. Знаете, в чем главная проблема нашего времени? Мы разучились сомневаться», - заявил JONY.

По словам певца, созданная вокруг него шумиха должна была показать, насколько убедительной может оказаться искусственно созданная реальность. Он связал эксперимент с современными технологиями и возможностями нейросетей. «Прямо сейчас, пока я говорю, технологии могут украсть мое лицо, мой голос. И вы не отличите копию от оригинала. Мы живем в мире, где любой школьник с компом может создать реальность, которая убедительнее правды. Жизнь - это иллюзия», - сказал артист.

Оказалось, перформанс приурочен к новой песне «Illusion», которую JONY записал вместе с итальянским певцом и актером Микеле Морроне. В публикации артист объяснил, что хотел поговорить не только о чувствах, но и о том, как человек воспринимает происходящее вокруг.

При этом у всей истории есть любопытная сторона. JONY призывает аудиторию сомневаться в увиденном и услышанном, однако сам намеренно запустил цепочку обсуждений. В итоге публика получила искусственно созданную историю, которую придумал сам певец, а затем услышала рассуждения о том, что люди слишком легко верят информации. Особенно символично в этой ситуации выглядит реакция Егора Крида, который часто негодует из-за постоянных слухов о самом себе. Рэпер поддержал коллегу в комментариях: «Никому не нужна правда. Ты это еще раз всем доказал. Жду релиз».

То есть получается, что Jony придумал прогрев своего трека, возможно, сам же сделал вбросы фото якобы с женой и ребенком, опубликовал в соцсетях фотографию паспорта с новым именем, а после… заговорил о морали и пожаловался, что люди всему верят. Действительно, аудитория доверяет тому, что артист публикует на своей странице. Видимо, он хотел пожаловаться, что люди верят слухам в пабликах и СМИ, от чего артисты часто страдают сами. Именно поэтому его и поддержал Крид. Вот только ситуация тут иная. Певец захотел, говоря модным словом, хайпануть. Сам же выложил про себя фейки. И пожаловался сам на себя. Интересно, какой вывод должна сделать его аудитория? Перестать верить Jony?

В общем, артист очень пытался поднять шумиху, но зачем-то раскрыл все карты… Можно же было сделать это элегантнее: не самому публиковать паспорт, а как в случае с фото с женой и ребенком «слить» его какому-то Telegram-каналу. Потом уже пожаловаться, что люди всему верят и на эмоциях объявить, что он решил записать об этом песню. В общем, хотели как лучше, получилось, как всегда. Еще большой вопрос, как пиар новой песни отразится на имидже артиста в целом и будут ли ему после таких «гениальных» прогревов доверять, как и раньше. Самое забавное, что после, вполне возможно, он, как и Крид, серьезно будет жаловаться на журналистов, которые распускают о нем слухи.

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