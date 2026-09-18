Мемуары брата принцессы Дианы взбесили Букингемский дворец: эти подробности скрывали почти 30 лет

Карл III разозлился на брата принцессы Дианы из-за опубликованных мемуаров Фото: REUTERS.

Брат принцессы Дианы, Чарльз Спенсер, выпустил мемуары, которые вызвали гнев короля Карла III. Первая часть книги «Лебединая песня: Диана, моя сестра» была опубликована в таблоиде Daily Mail и чуть больше, чем через час получила первую «рецензию» - из Букингемского дворца. Спенсер откровенно рассказывает о несчастливом браке Леди Ди и принца Чарльза. За месяц до свадьбы Диана, по словам брата, призналась отцу, что не может выйти замуж. Тот ответил, что отказаться уже невозможно. А накануне торжественной церемонии Чарльз якобы сказал невесте, что рад жениться, но не любит ее.

В день свадьбы в июле 1981 года Спенсер застал сестру в коттедже Кларенс-Хаусе «тихо сидящей перед зеркалом». Гораздо позже он узнал, что Диана думала о самоубийстве.

Но самый скандальный эпизод касается дней после гибели принцессы. Во время спора об организации похорон принц Чарльз, по словам Спенсера, заявил ему: «Будь уверен, мы скоро ее забудем». Граф даже описывает голос принца в тот момент - «восторженный, как у победителя лотереи».

Первая часть книги «Лебединая песня: Диана, моя сестра» была опубликована в таблоиде Daily Mail и чуть больше, чем через час получила первую «рецензию» - из Букингемского дворца. Фото: REUTERS.

Скорая реакция Карла III на мемуары Спенсера удивила многих. В письме Букингемский дворец с королевской деликатностью раскритиковал графа - «боль от братской скорби может затуманить разум, повлиять на суждение и окрасить память таким образом, что другие этого не замечают, даже спустя много лет после такой утраты».

Бывший пресс-секретарь Карла III Джулиан Пейн заявил BBC, что после смерти Дианы король требовал уважать память и никогда не критиковать ее. Больше никаких комментариев дворец не давал.

Не остался в стороне и принц Уильям. По данным британских СМИ, он был глубоко разочарован книгой, а некоторые источники утверждают, что наследник престола был в ярости. Однако официальных сообщений из Кенсингтонского дворца по этому случаю не поступало. Принц Гарри о книге знал, но, по данным источников Daily Mail, рукопись не читал, хотя этим летом останавливался в Алторпе, поместье Спенсеров, где и похоронена Леди Ди.

Для братьев все, что касается матери, особенно болезненно. На похоронах Дианы граф Спенсер обещал защищать Уильяма и Гарри как «кровную семью». Но можно ли расценивать сенсационные мемуары как часть такой защиты?

Брат принцессы Дианы, Чарльз Спенсер. Фото: Chris Jackson / Staff/ gettyimages

«ЗДОРОВО БЫТЬ НА БРИТАНСКОЙ ЗЕМЛЕ»

После публикации воспоминаний Спенсера, журналисты первым делом задали вопрос о книге принцу Гарри, но тот проигнорировал его. Репортеры подловили его на вручении премии Invictus Spirit Awards в Лондоне. О книге дяди он не ответил, лишь сказал: «Здорово снова быть на британской земле».

Последние недели герцог Сассекский вместе с семьей вновь привыкает к жизни на родине. Возвращение в Британию выдалось беспокойным: их детей, Лилибет и Арчи, после двух дней в выбранной школе перевели в другую из-за проблем с маршрутом. Охрана сочла путь до школы опасным - пробки могли привести к разделению автомобилей семьи и сопровождения.

Параллельно Исполнительный комитет по охране королевской семьи и общественных деятелей решил заново оценить риски для жизни Гарри и Меган Маркл. Не исключено, что семье вернут государственную охрану.

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