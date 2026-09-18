Лето строительных решений: ДОМ.РФ Банк выдал больше тысячи кредитов на ИЖС

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Лето традиционно становится временем высокой строительной активности. Многие семьи именно в эти месяцы начинают или продолжают возведение собственного дома. По данным ДОМ.РФ Банка, за июнь–август в этом году он выдал более тысячи ипотечных кредитов на строительство индивидуальных домов. Общая сумма финансирования составила почти 7 млрд рублей.

Ипотека на ИЖС остаётся востребованным инструментом для семей, которые планируют построить свой дом. За восемь месяцев 2026 года клиенты банка оформили почти 2,6 тыс. кредитов на индивидуальное жилищное строительство на сумму более 17,8 млрд рублей.

Такая динамика показывает: частное домостроение — не разовая история, а устойчивое направление. Люди рассматривают его как реальную возможность улучшить жилищные условия и при этом не отказываться от привычного уклада.

Для заемщика важно не только получить средства для финансирования, но и обеспечить сохранность средств на всем протяжении работ.

«Клиенту, который берёт ипотеку на строительство дома, важна сохранность денег на время работ. При расчётах через эскроу средства остаются в банке, а подрядчик получает их после завершения строительства и регистрации права собственности. Такой порядок защищает и накопления заемщика, и кредитные средства», – отметил заместитель председателя правления банка Алексей Косяков.

Такой механизм делает строительство более предсказуемым для всех сторон: заемщик понимает, что деньги не уйдут раньше времени, а подрядчик получает оплату после выполнения обязательств. Летние итоги банка подтверждают: интерес к ИЖС сохраняется, а значит, тема собственного дома остаётся для многих семей одной из ключевых.