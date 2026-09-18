Россияне рассказали, говорят ли они во сне

38% опрошенных россиян рассказали, что они разговаривают во сне. Фото: MAYA LAB/Shutterstock/Fotodom

Ученые давно изучают феномен разговоров во сне и, наконец, смогли собрать статистику, что именно люди говорят чаще всего. В половине случаев это лишь бессвязное бормотание, зато в остальных – люди задают вопросы, отрицают что-то, ругаются. Сайт KP.RU провел опрос и узнал, как много россиян болтают во сне.

Целых 38% опрошенных признались, что они разговаривают во сне. Что близкие нередко рассказывают им какие-то забавные истории, что они наболтали ночью. Правда, если некоторые говорят что-то бессвязное, то другие, наоборот, во сне могут жаловаться или спорить. По всей видимости, ночью, они продолжают решать беспокоящие их вопросы, некоторые отметили, что им нередко снится работа, поэтому сны и фразы получаются тревожными.

Кто-то даже добавил, что ему доводилось просыпаться от звуков собственного голоса, так громко они могли что-то сказать во сне, некоторые даже иногда могут закричать.

Однако большинство опрошенных россиян отметили, что никогда во сне не разговаривают. По крайней мере, их родные никогда им об этом не рассказывали. Некоторые признались, что родные порой жалуются на их храп, но это совсем другое.

А вот оставшиеся 4% выбрали вариант «другое». Респонденты рассказали, что не знают, говорят они или нет, потому что им не у кого спросить. Или же их половинки спят так крепко и много, что ничего не замечают.

«Муж даже не может ответить храплю я или нет, а тут про разговоры. Не знаю, не жаловался муж», - усмехается участница опроса.

«Мой кот, к сожалению, не может ответить», - улыбается другая.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджере Telegram. Участие в исследовании приняли 550 человек.