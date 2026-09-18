Утверждала, что Брижит Макрон – мужчина*, и просила убежища в России: умерла французская журналистка Наташа Рей

Умерла французская журналистка Наташа Рей, утверждавшая, что первая леди Франции Брижит Макрон — мужчина*. Ей было 56 лет. Фото: социальные сети.

Умерла французская журналистка Наташа Рей, утверждавшая, что первая леди Франции Брижит Макрон — мужчина*. Ей было 56 лет.

«С глубокой скорбью мы узнали об уходе из жизни Наташи Рей, которая скончалась 13 сентября от рака», — написал в соцсети X журналист Ксавье Пуссар.

Громкая история о смене пола* Брижит Макрон началась с расследования Рей. В декабре 2021 году в четырехчасовом интервью экстрасенсу Амандин Руа Наташа заявила, что на самом деле супруга президента Франции родилась мужчиной* по имени Жан-Мишель Тронье. Он был родным братом Брижит. Девочка погибла в детстве и якобы старший брат занял ее место.

В качестве доказательств своих слов она приводила детские фотографии Брижит и Жан-Мишеля, указывала на наличие родинок и т. д. После этого разговора история стала вирусной и разлетелась по французским соцсетям и быстро вышла за пределы страны.

На вопрос, как первая леди Франции могла родить троих детей в первом браке с Андре-Луи Озьером, Рей утверждала, что Брижит Макрон была не матерью, а отцом. Родила их на самом деле тетя Андре-Луи, Катрин.

Наташа Рэй писала о том, что Брижит Макрон - мужчина*. Фото: Lionel GuericolasKeystone Press Agency/ Global Look Press

Сама Брижит категорически отрицала эти утверждения. В 2022 году она заявила, что обвинения серьезно задевают ее, поскольку речь идет не только о ней, но и обо всей ее семье. Не останавливало Рей и тот факт, что Жан-Мишель Тронье не раз появлялся вместе с сестрой на публике, в том числе во время инаугурации Эммануэля Макрона.

Последние годы Рей отбивалась от судебных исков. Брижит и ее брат подали иск о клевете и в сентябре 2024 года суд Парижа признал независимую журналистку виновной и обязал выплатить восемь тысяч евро первой леди и еще пять тысяч Жан-Мишелю.

Однако летом 2025-го апелляционный суд оправдал ее. В день ее смерти, 13 сентября, суд окончательно встал на сторону Рей, объявив ее невиновной по делу о клевете. После этого решения адвокаты Макронов обжаловали постановление в Кассационном суде.

О своей личной жизни журналистка предпочитала не распространяться, в сети практически не было ее фотографий. Известно, что она жила в районе Бордо. До того, как она увлеклась расследованиями, она занималась торговлей и продавала эфирные масла.

В феврале прошлого года, в разгар судебных процессов, Рей просила политического убежища в России.

Американская журналистка Кэндис Оуэнс подхватила версию Рей и выпустила собственное расследование, посвященное прошлому Брижит Макрон. Летом прошлого года чета Макрон подала иск в американский суд против нее, назвав ее высказывания ложными.

* движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России

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