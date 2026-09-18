Династия со строгим кодексом чести: от знаменитого мхатовца Василия Качалова до министра культуры Ольги Любимовой

На первом фото министр культуры Ольга Любимова с детьми Никитой и Варварой и отцом Борисом Николоевичем Любимовым. Фото: Екатерина Цветкова.

17 сентября в Доме-музее Константина Сергеевича Станиславского (Леонтьевский переулок 6 стр. 1) открылась выставка «Династия», посвященная 125-летию со дня рождения Вадима Шверубовича, сына знаменитого мхатовского актера Василия Качалова, того самого, собаке которого Есенин посвятил стихи «Дай, Джим, на счастье лапу мне». Вадим Шверубович — дедушка нынешнего министра культуры Ольги Любимовой. Такая вот династия.

Дотошный и внимательный посетитель выставки, конечно же, спросит, почему у Качалова сын Шверубович? И причем здесь Ольга Любимова? У всех разные фамилии. На выставке легко найти ответ.

Настоящая фамилия Василия Качалова — Шверубович, он родился в польско-белорусской шляхетской семье, был сыном православного священника Иоанна Шверубовича. Но пошел по другой стезе. И когда стал артистом его антрепренеры придумали ему благозвучный сценический псевдоним — Качалов, который он и прославил. У них с женой актрисой Ниной Литовцевой родился сын Вадим, получивший, как и следовало, фамилию отца — Шверубович.

Вадим Шверубович Фото: wikimedia.org.

Вадим Шверубович был известной личностью, не только в театральной Москве. По его биографии можно написать приключенческий роман. Он прожил лихую и рисковую жизнь, доставлявшую немало переживаний его родным. Ещё в юности обнаружил, по словам его отца Качалова, «отвратительный милитаризм». В гражданскую войну Шверубович примкнул к «белым», служил в Добровольческой армии, в кавалерийских частях. Поэтому потом под именем артиста Вадимова работал помощником режиссёра Московского Художественного театра, где служили его родители. Был заведующим постановочной частью, его ценили Станиславский и Немирович-Данченко, которые знали Вадима ещё ребёнком.

В экспозиции выставки — материалы из семейных архивов, письма, фотографии семьи Шверубовичей и Любимовых. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

С началом Великой Отечественной войны ушел в ополчение, защищал Москву, попал в плен под Вязьмой. Совершил побег из лагеря для военнопленных и через перевал Сен-Готард пробрался в Италию, влился в движение Сопротивления в ряды итальянских партизан. Затем была репатриация. Когда после войны он вернулся домой, был арестован НКВД. Правда благодаря заступничеству отца довольно быстро его отпустили, и Шверубович вернулся в МХАТ. Вот такую прошел школу жизни, к которой изначально не был готов своим воспитанием. Но выдержал все испытания, по счастью, без существенного морального и физического ущерба.

В мирное время Вадим Шверубович преподавал в Школе-студии МХАТ, был одним из основателей «Современника», где позже работала его дочь актриса Марии Шверубович. Из «Современника» она ушла, когда родила дочь Ольгу Любимову. Фамилия у нынешний министр культуры от её отца — Бориса Николаевича Любимова, известного театроведа, педагога, президента и бывшего ректора Театрального училища им. Щепкина. Его предки тоже не были чужды театру. Самые известные переводы на русский язык пьес Мольера, Бомарше, Шиллера (не говоря о других классиках мировой литературы) вышли из-под пера знаменитого советского переводчика Николая Любимова, отца Бориса Николаевича.

Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

Такие интересные люди. Не грех прийти на выставку «Династия» с детьми. Что и сделала Ольга Любимова — она смотрела экспозицию не одна, а с сыном Никитой и дочерью Варей. Они с интересом рассматривали архивные фотографии.

Своего деда-юбиляра Василия Шверубовича, в честь которого открылась выставка, Ольга Борисовна вряд ли помнит. Он умер через полгода после её рождения. Но его мысли, правила жизни наверняка ей передавались родителями. И стали ориентиром для неё. «Для всего мира мой отец был Качаловым, легендой сцены. Но дома, в корнях, мы оставались Шверубовичами — семьей со строгим кодексом чести», — говорил Вадим Шверубович. Или вот: «Отец обладал поразительной, почти детской скромностью. Он искренне смущался своей всенародной славы и всегда сомневался в качестве своей игры».

Ольга Любимова в детстве с родителями: Борисом Любимовым и Марией Шверубович. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

В экспозиции выставки — материалы из семейных архивов, письма, фотографии семьи Шверубовичей и Любимовых. Сценические костюмы корифея Художественного театра Василия Качалова, личные вещи его сына, одного из создателей художественно-постановочного факультета Школы-студии МХАТ Вадима Шверубовича, семьи актрисы «Современника» Марии Шверубович и театроведа Бориса Любимова. Довольно интересно.

Выставка будет работать до 18 октября.