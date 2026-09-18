Фото: СУ СК РФ по Саратовской области

Трагедия случилась в городе Калининск Саратовской области утром 18 сентября. Маму с тремя детьми доставили в больницу с симптомами тяжелого отравления. Спасти удалось только одного ребенка. Собрали последние новости об отравлении семьи колбасой в Саратовской области 18 сентября 2026 года.

Отравление семьи в Саратовской области

Последние новости об отравлении семьи колбасой в Саратовской области 18 сентября 2026 года

О случившемся стало известно еще утром 18 сентября. Сообщение опубликовали на сайте Следственного комитета. Небольшой город Калининск в Саратовской области – всего-то 14 тысяч человек население, 118 километров от областной столицы. И вдруг - ЧП в больнице. Скорая привозит 50-летнюю женщину, трех детей - все с сильными признаками пищевого отравления. Увы, но помощь врачей маме и двум детям 8 и 10 лет не дала никаких результатов. Они умерли на руках медиков. Выжил только третий ребенок, подросток – он сейчас находится под наблюдением специалистов. По данным наших источников, ему 15 лет. Его санавиацией уже доставили в Саратов, в областную больницу, для оказания квалифицированной помощи. По данным минздрава, его состояние оценивается как средней тяжести.

Чуть позже следователи поделились видео с места, где жила пострадавшая семья. Деревянный дом с покосившимися ставнями, зеленые ворота, камера на столбе. Во дворе беседка, детские игрушки. Дома никого нет - соседи рассказывают, что в семье есть еще дети, но они взрослые и живут в других местах. Муж погибшей женщины работает вахтами и сейчас не в городе.

Причины смерти семьи в Саратовской области 18 сентября 2026 года: что известно о пищевом отравлении

Конечно же, первым вопросом стало – что же такого опасного съели мама и дети? В сообщении СК говорится, что причиной смерти могло стать пищевое отравление. И точные причины будут известны после судебно-медицинских исследований.

Вот только почти сразу же появилась одна из основных версий (пока неофициально) – виновата колбаса, которой полакомились в семье. Она могла быть приготовлена с нарушением технологий либо же вредные вещества могли попасть туда с ножа.

Впрочем, у соседей есть и еще одна версия

- У нас говорили , что на столе нашли банку с грибами. Именно ими и могли отравиться – то ли сами собрали, то ли купили на рынке, - поделилась с журналистом «КП» одна из соседок.

Уголовное дело после смерти семьи от отравления колбасой в Саратовской области

Сейчас заведено уголовное дело по части 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Проводятся судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.

- Руководителем следственного управления Дмитрием Александровичем Костиным ход расследования уголовного дела поставлен на особый контроль, - сообщили в СК. Также известно, что расследование контролирует прокуратура.