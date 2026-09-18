Раскрыт главный минус китайских машин: это касается стоимости

Беленький назвал главный минус китайских автомобилей. Фото: пресс-служба BYD

Эксперт Борис Беленький в беседе с «Российской газетой» назвал ключевой недостаток китайских автомобилей на российском рынке.

Речь идет о низкой остаточной стоимости машин после нескольких лет эксплуатации.

Как следует из данных НАПИ, за четыре года наиболее востребованные китайские кроссоверы могут подешеветь на 40–55% относительно первоначальной цены. Для некоторых моделей японских и европейских марок снижение стоимости оказывается менее значительным и составляет около 30–40%. Если такая ситуация сохранится, владельцы и потенциальные покупатели могут начать по-новому оценивать экономическую целесообразность приобретения автомобиля из КНР, особенно принимая во внимание расходы на обслуживание.

Отдельным фактором остается надежность техники. Среди наиболее распространенных претензий специалистов и владельцев упоминаются проблемы с электронными системами, элементами подвески и турбированными двигателями. Вместе с тем причина сложностей может заключаться не только непосредственно в конструкции автомобилей.

На ситуацию влияет и состояние сервисной инфраструктуры. Производители довольно быстро обновляют модельные линейки, из-за чего поиск кузовных элементов, запчастей и необходимой технической документации для некоторых машин может осложняться. Беленький считает, что способность автопроизводителей организовать стабильное и понятное послепродажное обслуживание станет одним из главных условий сохранения китайскими марками позиций на российском рынке подержанных автомобилей.

Эксперт также оценил перспективы дальнейшего увеличения доли машин китайских брендов на вторичном рынке. По его предположению, к концу 2026 года она способна достигнуть 10–12%.

Сейчас, по оценке Беленького, китайские марки занимают около 6,6% вторичного рынка. Для выхода на обозначенный уровень понадобится заметно ускорить темпы роста во второй половине года, однако гарантировать такой сценарий пока нельзя. Увеличение присутствия китайских автомобилей, вероятно, продолжится, но динамика может стать более умеренной. Среди причин называются постепенное насыщение предложения и конкуренция с традиционными брендами, автомобили которых пока сохраняют преимущество по остаточной стоимости.