Молодая жена Александра Петрова похвасталась стройной фигурой в бикини

Александр Петров с женой Викторией. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

На днях Александр Петров и его жена Виктория отметили трехлетие брака. По этому поводу супруги отправились на отдых в жаркую страну. Пара воспитывает полуторагодовалого сына Федора, которого родители взяли с собой на курорт.

В соцсетях 25-летняя избранница 37-летнего артиста поделилась семейными кадрами, снятыми на пляже. На фото Виктория в синем бикини сидит на песке, рядом играет маленький Федя. Александр снял жену сверху: при таком ракурсе фигура кажется особенно стройной, а ноги – бесконечными.

Актер и его избранница отдыхают на море. Фото: соцсети.

На другом фото молодая избранница артиста позирует, стоя на камнях на фоне моря.

«Дни, полные очарования», - подписала Виктория отпускные снимки.

Весной супруги отпраздновали новоселье: Александр купил для жены и сына просторный дом в Подмосковье. Шикарный особняк площадью более 500 квадратных метров расположен в поселке Ильинские Холмы, между Новорижским и Рублёво-Успенским шоссе, в 39 километрах от МКАД. Сколько он заплатил за элитную недвижимость, Александр не разглашает. Цены на особняки в поселке стартуют от 55 миллионов рублей и заканчиваются 145 миллионам рублей.

Виктория похвасталась стройной фигурой в купальнике. Фото: соцсети.

В доме артиста четыре спальни, сауна, хамам, кабинет и гостиная с камином. Изюминка коттеджа - открытая терраса площадью 80 квадратных метров.

У актера уже была роскошная недвижимость - двухуровневый таунхаус в центре Москвы, в котором Петров раньше жил вместе с бывшей возлюбленной Стасей Милославской. Стася лично обставила апартаменты, выбрала мебель и развесила картины. Неудивительно, что Виктория наотрез отказалась переезжать в гнездышко, где Саша раньше был счастлив со своей бывшей.

Александр и Виктория поженились осенью 2023 года всего через несколько встреч после знакомства. По словам артиста, предложение руки и сердца он сделал спонтанно, во дворе своего загородного дома. Петров даже не успел толком подготовиться к этому романтичному моменту. Вместо обручального кольца он подарил будущей жене веточку, которую сорвал с дерева.

«Кольца не было, какую-то веточку я там срезал и говорю: „Слушай, выходи за меня замуж“. Она: „Да, хорошо“. Я просто понял, что надо сейчас это делать. А завтра — ехать жениться. Вот и все», - сообщил Петров в шоу «ОК на связи!».

Жених и невеста отправились в загс уже на следующий день после того, как Александр сделал любимой предложение.