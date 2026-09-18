Негромкое мужество: Как проходят выборы в Запорожье, несмотря на террор врага

Избирательный участок в Мелитополе Фото: Денис ДОРОФЕЕВ.

Для исторических регионов эти выборы особенные. Они, по факту, заканчивают процесс реинтеграции новых территорий в Российскую Федерацию. Полноценно вписывают ее во все институты власти, включая представительство в нижней палате парламента. Конечно, противник это понимал. И, конечно, пытался повлиять на этот выбор.

Через беспилотный террор на трассах, соединяющих республики и области. Через вбросы в соцсетях, запугивая избирателей. Через прямое физическое устранение организаторов избирательного процесса.

Эти удары просто невозможно назвать случайными. 15 сентября беспилотник атаковал дом в селе Октябрьское Токмакского муниципального округа Запорожья. Погибла председатель участковой избирательной комиссии № 394 Елена Астанина. Она работала в избирательной системе с 2022 года, участвовала в организации референдума о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. И готовила эти выборы в Госдуму…

Фото: Денис ДОРОФЕЕВ.

В ночь на 17 сентября влетел в спящий дом в селе Любимовка Михайловского муниципального образования Запорожской области. В больницу с ранениями увезли председателя УИК № 595 Викторию Максимову и ее мужа. 9-летнему сыну помощь оказали на месте, ему, слава Богу, госпитализация не понадобилась. Вся вина Виктории в том, что она работала документоведом в администрации. До этого — кассиром в военно-гражданской администрации Михайловки, выдавала первые пособия жителям поселка. А за организацию выборов президента России даже получила благодарность от губернатора.

«Никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему», — сказал в своем обращении накануне выборов Владимир Путин.

Фото: Денис ДОРОФЕЕВ.

Сегодня я побывал на разных участках Запорожской области — от Бердянска до Мелитополя. И тут слова президента звучат особенно значимо. Потому что каждый из членов избирательных комиссий сегодня совершает будничный подвиг, в буквальном смысле рискуя собственной жизнью. Как впрочем и каждый избиратель, который в этот день пошел на участки назло врагам. И своим голосом зацементировал исторический выбор, сделанный в 2022 году.

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