Мария Захарова: Кое-где голосовать приходится под пулями

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2FM) рассказала, как идет голосование по выборам в Госдуму на избирательных участках за рубежом.

ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ - ВОСКРЕСЕНЬЕ

- В 152 странах мира создано 326 избирательных участков при российских посольствах и генеральных консульствах. По состоянию на 18.00 (мск) сегодняшнего дня, по согласованию с ЦИК России, проведено 104 выездных досрочных голосования в 37 странах. В них приняло участие 20518 граждан нашей страны. Но в подавляющем большинстве стран голосование за рубежом пройдет 20 сентября.

В то же время в целом ряде государств наш граждане смогут проголосовать в течение трех дней. Это Кипр, это Южная Осетия и это Пхукет на территории Таиланда. Хочу отдельно обратить внимание, что речь идет именно о Пхукете. Почему? Там не только очень много наших туристов, но есть и достаточно большое количество постоянно проживающих российских граждан.

«УЧИТЫВАЕМ МЕСТНЫЕ ТРАДИЦИИ»

В некоторых странах, с учетом религиозных традиций, например, или выходных дней, для удобства избирателей выборы пройдут и в другие дни. Например, 18 сентября они проходят в Бахрейне, Кувейте. 19 сентября пройдут в Китае, Ираке, Йемене, Ливии. А в Израиле, например, голосование уже состоялось 17 сентября, тоже по понятным религиозным причинам.

Всю информацию по местонахождению избирательных участков, времени их работы можно найти на сайтах наших загранучреждений.

ГОЛОСОВАНИЕ ПОД ПУЛЯМИ

- Выборы проходят в беспрецедентных условиях не просто политического давления или западного информационного шулерства. Кое-где они проходят под пулями.

Сегодня Министерство иностранных дел России сделало специальное заявление в связи с террористической атакой на избирательные участки на территории нашей страны - в Запорожской области. Глава одного избирательного участка Елена Останина погибла, глава другого участка госпожа Максимова и члены ее семьи, включая девятилетнего ребенка, получили ранения.

Мы требовали от стран, в первую очередь, с недружественными режимами, предпринять должные меры безопасности. Увы, многие из них отделались просто отписками.

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