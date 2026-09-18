Ларри Джонсон, экс-аналитик ЦРУ США: России слишком скромна, ей нужно хвастаться собой

Известный американский военный эксперт и блогер Ларри Джонсон Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 18 сентября, в 20.00 мск в эфир вышла еженедельная цикловая программа «Русский дозор Бута и Гамова». На этот раз в нашей передаче принял участие Ларри Джонсон, американский политический аналитик, военный эксперт, блогер и бывший аналитик Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов. А сейчас - главный эксперт Международного клуба народного единства.

(Публикуем один из примечательных фрагментов.)

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

БЫВШИЕ СОТРУДНИКИ ЦРУ БЫВАЮТ?

Александр Гамов, политобозреватель Радио «Комсомольская правда», журналист Кремлевского пула:

…- Если можно, Ларри, мы начнем сегодняшний разговор, я не знаю, шутка, не шутка… Но однажды Владимир Путин приехал на Лубянку и сказал, имея в виду себя: бывших чекистов не бывает». А вы все-таки - бывший сотрудник ЦРУ. У вас работает эта шутка? Бывших сотрудников ЦРУ тоже ведь не бывает? В каждой шутке есть доля истины и доля шутки.

Л. Джонсон:

- Да, у нас такие же отношения с ЦРУ, какие у меня с президентом Путиным. (улыбается) Я не знаю ни одного из них. (Так переведено. - А.Г.) Я независим. Точно независим.

А. Гамов:

- Супер. Вы никакое задание не выполняете? Вы не с заданием от ЦРУ приехали к нам?

Л. Джонсон (смеется):

- Однозначно нет. Фактически ЦРУ это как-то, наверное, рассердится на меня. Они на меня сейчас смотрят как на прорусского. А я все-таки считаю, что я объективный аналитик. Так я думаю о себе. И Россия сегодня – это не СССР вчера. Однозначно - две разные вещи.

А. Гамов:

- Мы тоже так считаем.

Виктор Бут, известный российский предприниматель и общественный деятель:

- Да, абсолютно точно. Ларри, очень приятно видеть тех американцев, которые, вопреки всем санкциям, вопреки такой русофобской позиции, которая есть, к сожалению, среди большинства правящего класса США, приехали в Россию.

Вы всегда занимаете такую, как эксперт, как специалист, очень четкую позицию, называете вещи своими именами и считаете, что тот курс, который занимает и глубинное государство (США. - А.Г) и руководство Белого дома, он ошибочный.

В этой связи - тоже интересная деталь. Буквально вчера были приняты «адские санкции», которые еще приготовил уже почивший в бозе сенатор Линдси Грэм*. Его напарник…

А. Гамов:

- Извините, Виктор, я вас перебью. Мы сделаем такую ремарку, что этот сенатор, он относится к разряду экстремистов…

В. Бут:

- И террористов, да, включен в списки… Его напарник - сенатор Блюменталь вышел и сказал...

«Путин, мы вас раскусили. У вас полная катастрофа экономики, и мы санкциями добьем вашу военную машину». Вы, Ларри, видите здесь катастрофу? Вы не хотите приехать домой, в США и сказать: вы сбрендили? В общем, что-то не так идет вообще и в Белом доме, и в Вашингтоне. То ли они утратили связь с этой реальностью. Каково ваше мнение, ваше «вскрытие» этого политического нарыва?

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

ВО ВРЕМЕНА ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ У РОССИИ И США БЫЛО БОЛЬШЕ ТОЧЕК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Л. Джонсон:

- Люди, которым примерно 55 лет, может быть, даже старше… Примерно 60 лет, где-то так. Вы вспомните, какая была ситуация во время холодной войны. И во время 60-х или 70-х годов была такая напряженная конкуренция (противостояние. - А.Г.) между СССР и США.

И хотя бы даже тогда, Вьетнаму, например, Россия (СССР. - А.Г.) предоставляла пилотов, которые сражались против американцев. И кто-то был захвачен.

И даже когда была война, военные действия, СССР с США хотя бы разговаривали, у них был диалог. И США тогда на тех, кого они захватили в бою, не вводили никаких санкций.

Я возвращаюсь в этот период (в настоящее время. - А.Г), размышляю и понимаю, что да, была конкуренция между США и СССР. Советы были очень активны, ЦРУ было активно. ЦРУ и Советы активно занимались и мероприятия проводили в Центральной Америке, в Афганистане. Пытались друг друга где-то подловить на территории Афганистана.

Да, у них были непонятные ситуации, но все равно было общение, был разговор. (Диалог между странами. - А.Г.)

А сегодня даже таких точек (взаимодействия. - А.Г.) нет.

У России нет почти двух тысяч баз по всему миру. (Как у США. - А.Г.)

Россия не начинает войны с Афганистаном, Сирией, Ираком, Ираном, Сомали, Ливией… Список может продолжаться. Россия сидит дома, занимается своими делами… Пока ее не начинают дразнить НАТО и Запад, пока не происходит этот Майдан, революция на Майдане. (На Украине. - А.Г.)

В моей стране это шок, это прям борьба против России, какая-то война идет. Она необъяснима. Это одна из причин, по которой я сейчас работаю и вместе со своими согражданами, с людьми в разных точках мира (объясняю и доказываю. - А.Г.), что Россия сегодня – это не СССР моего детства… И что Россия сегодня должна стать другом или союзником США.

И такие ребята, как сенатор Блюменталь, они вообще не понимают реальности. Меня это беспокоит - полностью быть в обольщении, в каком-то обмане.

А. Гамов:

- Сразу возникает такой вопрос. У Ларри Джонсона есть сторонники, которые просвещают тамошнюю власть, штатовскую?.. Которые вас поддерживают, которые раскрывают им глаза? Чтобы не думали на Западе, что главный консультант по России – это такие люди, как Козырев, Козыревы. Есть и у нас нормальные люди, и у вас. Там это понимают?

В. Бут:

- Поясним, что Козырев - это бывший министр иностранных дел, первый министр иностранных дел России при Ельцине.

А. Гамов:

- Да, был такой.

В. Бут:

- Который сейчас живет, кстати, в Майами, полностью как предатель туда уехал и поливает Российскую Федерацию различными грязными помоями, лживой информацией.

А. Гамов:

- А там считают, что он чуть ли не главный специалист по России. Есть такие люди в Вашингтоне, которые поддерживают Ларри Джонсона, нашего большого друга?

Л. Джонсон:

- Нас мало. Есть, конечно, другие люди, такие как Скотт Риттер, полковник Мак Грегор, Дэнни Дэвис, он в отставке. Джон Миршаймер, другие.

И что меня удивляет, эти наши альтернативные голоса мейнстримом закрываются, наш голос выключают. Но подкасты в YouTube, альтернативные средства, они гораздо больше сейчас, чем мейнстрим, чем самые основные каналы.

Да, наш голос проникает в сознание людей. Мы сейчас в новом мире.

Какими раньше были СМИ? Они сейчас пытаются подавить альтернативные голоса, но все-таки нас слышно.

Я могу привести пример. Дмитрий Саймс. Он в 1971-м - 1972 годах поехал в США за политической свободой. Он познакомился с Ричардом Никсоном, бывшим президентом. Я знал Дмитрия, когда он занимался Центром Никсона. Но что случилось? Дмитрий стал целью ФБР за простое действие, потому что он в 2016 году поддержал Дональда Трампа. Дмитрию и его жене пришлось бежать в Россию и получать политическое убежище в России. Как это?

Я и с другой стороны это все увидел. США сейчас находятся в процессе становления, чем был и кем был Советский Союз тогда, а Россия становится Америкой, которая была в 60-х годах. Такая рокировка происходит.

В. Бут:

- Ларри, насколько сейчас средние американцы, простые американцы доверяют своим СМИ? В каком плане и как они получают информацию? Мы знаем, насколько мощный синдикат всех главных таких медийных холдингов, это и Fox News, и CNN, и ABC, и CBS, NBC. Как у вас принято говорить, «алфавитный суп» различных телекомпаний. Насколько они сейчас имеют влияние? Работает ли промывка мозгов в Соединенных Штатах? Что думают простые американцы?

Л. Джонсон:

- Ирония состоит в том, что влияние мейнстрима, основных каналов, сейчас на самом низком уровне за всю историю.

Такой сравнительный анализ. В 1968 году на 160 миллионов американцев, было три основных телеканала - ABC, NBC и CBS. Вечерний выпуск новостей – 53 миллиона зрителей. 28 миллионов из них смотрели Уолтера Кронкайна по CBS. Август 2016 года, когда у нас есть ABC, CBS, NBC и так далее, MSNBC, Fox News и CNN. Общее количество зрителей на тот момент за все эти каналы и сети - 27 миллионов. Просто подумайте об этом.

Разница в 60 лет, чуть больше 50 лет, скажем так. Хотя американское население увеличилось в два раза, количество зрителей уменьшилось на все эти станции. И сейчас все они покрывают все то, что делала одна программа на ABC.

То есть рост альтернативных СМИ, конечно же, очевиден. Люди уже не смотрят традиционные каналы. Поэтому я и говорил, что это очень важно, что Россия провела ужасную работу, отвратительную работу, рассказав о себе. (Речь - о саморазоблачении страны в 90-е годы. - А.Г.)

Им нужно рассказывать, как они возродились, как птица Феникс, как думают люди, какая креативность есть в России.

Я предлагал нанимать этих иранцев, которые делают эти видео, инкорпорируют музыку рэп. Они такую классную работу проделывают. Куча американцев об Иране.

То же самое нужно сделать в России. Россия, слишком скромна, может быть, в какой-то мере, а ей нужно немножко хвастаться собой. Это нужно делать.

В. Бут:

- Мы по природе, в общем-то, скромные люди и не любим очень хвастаться.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

«СТРАШНЫЙ ВОПРОС»: А ЕСЛИ РОССИЯ НАНЕСЕТ УДАР ПО ТЕМ, КТО ЕЙ УГРОЖАЕТ?

А. Гамов:

- У меня к Ларри страшный вопрос. Хотя все вопросы острые. Есть такой немецкий граф Шелленберг, он из известного рода, внук посла Гитлера в СССР, который в свое время предъявлял Сталину или Молотову, России, ноту о начале войны. Он заявил буквально на днях, что в уставе ООН есть статья, по которой страны-победители, в том числе и Россия, правопреемница СССР, без одобрения ООН, если с их территории, допустим, с территории против нас возникает военная угроза, мы вправе на эту военную угрозу ответить. Вы в курсе, что есть такая статья в уставе ООН? Если Россия в самом деле ударит по военным заводам в Германии, а вы в курсе, мы даже печатали список таких предприятий, которые выпускают боевые беспилотники для Украины. Если вдруг это произойдет, что вы вообще об этом думаете?

Л. Джонсон:

- Это то, о чем говорил Сергей Караганов, когда я с ним общался. Он достаточно обусловлен, его неправильно интерпретирует Запад. Они говорят, что Караганов призывает к ядерной войне, но он просто сказал, что давайте вернемся назад на 50 лет. Запад не делал бы тех вещей, потому что они не хотели риска с конфронтацией с СССР, и наоборот. СССР ничего не делал для того, чтобы избежать этой конфронтации с Западом. Сегодня же страх Запада в отношении того, что сделает Россия, ушел, он испарился, его не существует. Запад берет и действует очень провокационно. В том числе они поставляют оружие, они производят оружие, которое убивает русских, атакует Россию.

Если бы это было наоборот, Россия бы поставляла оружие, например, мексиканским картелям, а эти картели убивали бы американцев, американцы выставили бы счет, ответственность. Это была бы угроза войны в отношении России. Это то, что делает сегодняшний день очень опасным, потому что смещаются границы, где-то переходятся красные линии… И у России не будет другого выбора, кроме того, чтобы нанести ответный удар.

В. Бут:

- Вопрос тогда в этой ситуации. Россия нанесла такой удар.

А. Гамов:

- Допустим, нанесла…

В. Бут:

- Да, допустим… Смоделируем такую ситуацию. Сейчас многие эксперты говорят, что вряд ли Соединенные Штаты выступят и ответят на просьбу стран НАТО о том, что это начало агрессии против них. И как 5-я статья устава НАТО говорит, что агрессия против одного члена, агрессия против двух, США по умолчанию должны начать боевые действия против России.

- Наши эксперты говорят, что в данной ситуации вероятность такого решения США предельно низка. Как вы это видите, насколько действительно вероятна в этом случае реакция США и вступление США в боевые действия против России?

Л. Джонсон:

- Немножко я сейчас рефлектирую по поводу ситуации во время холодной войны.

США проталкивали ситуацию, что СССР был готов к завоеванию Европы. Конечно, это неправда, потому что позиция СССР была в том, чтобы создать буфер с восточноевропейскими нациями, чтобы на Россию никогда больше не нападали, как это было в 1941 году и в 1812-м. Россия хотела жить в безопасности от международного вмешательства. Сейчас, если Россия будет использовать «Орешник» против фабрики, завода, который в Великобритании, в Германии выпускает дроны, странам НАТО тяжело будет согласиться, чтобы дать ответственный удар.

И тут надо посмотреть, чтобы Россия прокладывала очень четкие, ясные объяснения, такие отметки, вехи, что до этой точки вылетали, получали разведданные по всей южной границе и Черному морю в будущем…

«Мы тогда будем сбивать эти воздушные суда, потому что они используются, чтобы атаковать нас…». Если вы это будете делать, четкое должно быть заявление, будут последствия. И до этой точки я не думаю, что такое послание было дано четко и ясно.

Виктор Бут, Александр Гамов и Ларри Джонсон Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

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В. Бут:

- Тем более, что сейчас выяснилось, что фактически все перехватчики для систем противовоздушной обороны Patriot были уже израсходованы Соединенными Штатами в войне с Ираном, против Ирана.

И немцы, и англичане, и датчане почти все европейские страны все, что у них было в резервах, передали бесплатно Украине.

И, в общем-то, они сейчас не имеют никаких средств для того, чтобы защититься от такого удара, особенно - от «Орешников».

А. Гамов:

- Очень хорошее дополнение…

* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов