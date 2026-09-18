Выдавали ликвидированных террористов за мирных жителей: Мария Захарова раскрыла всю правду о Буче

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала о том, как готовилась провокация в Буче. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Радио «Комсомольская правда» (97.2FM) рассказала о том, как готовилась провокация в Буче.

ДЖОНСОН ПООБЕЩАЛ ЗЕЛЕНСКОМУ БЫСТРУЮ ПОБЕДУ

- Вчера состоялась презентация доклада председателя Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников - о фальсификации событий в Буче.

Киевский режим считает, что ему можно все и везде. Они просто малообразованные, они не понимают, что за это потом бывает. Как вы помните, переговоры 2022 года, которые проходили в Стамбуле, были сорваны британцами. Приехал Борис Джонсон, сказал Зеленскому, что, мол, надо сворачивать переговоры. Я думаю, что он ему просто пообещал какой-то блицкриг, быструю победу, возвращение всего и вся.

А для того, чтобы мировому сообществу объяснить, почему они больше не хотят вести переговоры, нужен был повод. Для этого тут же была совершена провокация в Буче, которая была выдана киевским режимом, но главное - западниками за некую резню, которую якобы устроили российские войска.

Борис Джонсон посоветовал Зеленскому сорвать переговоры Фото: REUTERS.

«ЗАПЕВАЛЬНАЯ ТЕМА» ДЛЯ ЗАПАДА

Я очень хорошо помню, когда пошли первые западные заголовки, мы немедленно связались с коллегами в Министерстве обороны: «Послушайте, мы же видим, там этого нет, не было и быть не может». Потом мы увидели, что это информационно-политическая кампания по оправданию срыва переговоров.

На несколько лет это стало просто «запевальной темой» для Запада. В Бучу начали съезжаться как главы международных организаций, например, Генсек ООН, так и мировые западные лидеры. И каждый раз Россия требовала предоставить списки, а кто же там якобы погиб-то. Но списков не было.

РАЗВЕСИЛИ ФОТО БОЕВИКОВ

И тут, буквально полгода назад, я начинаю замечать, что все эти западные лидеры, приезжая в Бучу, поклоняются некой стеле. Присматриваясь, увеличиваю фотографии, смотрю, что на этой стеле прикреплены имена. То есть они, поклоняясь якобы жертвам бучинской, как они придумали, резни. Мы бросили клич - к журналистам, к людям, которые занимаются расследованиями. И получили результат.

На памятной стеле в Буче - имена боевиков "Азова"*. Фото: Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

Выяснилось, что за мирных жителей, которых якобы убили в Буче, они выдавали азовцев*. Просто украинских военнослужащих и сотрудников территориальной обороны. С фотографиями, именами и датами, все это представлено в докладе.

* - запрещенная в России террористическая организация

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