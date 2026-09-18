После скандала с «Колобком» франшизу «Человек-паук» решили продлить еще на четыре сериала

На «Колобка» еще до премьеры обрушились фанаты голливудской франшизы «Человек-паук: Новый день» за перенос картины в прокате. Фото: кадр из фильма.

Хайп — штука обоюдовыгодная. И все стороны, которые участвуют в конфликте, так или иначе получают свою порцию славы: положительной или отрицательной. Почти всегда это работает на репутацию и помогает поднять интерес к субъекту медиаразоборок. Так было и с премьерой «Колобка» — фильма, на который еще до премьеры обрушились фанаты голливудской франшизы «Человек-паук: Новый день» за перенос картины в прокате. В итоге выиграли все: и «Колобок» собрал более 1 млрд рублей, и посмотреть на стреляющего паутиной героя пришло большое число любителей комиксов. Более того, вроде бы конкуренты сплелись в этом клубке настолько, что начали перекрестно пиарить друг друга: на показах «Колобка» нередко появлялись люди в костюмах Человека-паука.

Кадр из фильма "Последний богатырь. Колобок"

А на днях стало известно, что голливудская картина так успешно стартовала в прокате (2,45 млрд дол.) — не без импульса от «Колобка», конечно, — что проект решили продлить. На целых четыре сериала! Даже не фильма.

Во-первых, надо вспомнить, что Sony Pictures и Amazon Prime Video уже выпускали сериал «Паук-Нуар» (Spider-Noir), где Николас Кейдж сыграл главную роль Бена Рейли. Однако как раз это шоу ограничится одним сезоном. Историю, стилистически сильно напоминающую картину «Город грехов», посчитали исчерпанной. Сюжет укладывался в восемь серий — и развивать его шоураннеры не решились. Хотя не исключено, что альтернативная версия развития событий появится в анимационном «Человеке-пауке: За пределами вселенных».

Фото: кадр из сериала «Паук-Нуар»

— Для меня одного сезона вполне достаточно: я сказал все, что хотел, об этом опасном, новаторском Человеке-пауке в стиле поп-арт, — признал Кейдж. — Двигаемся дальше, вверх и вглубь себя.

Во-вторых, Amazon и Sony двинутся в другую сторону — и создадут несколько других многосерийных лент про героя в обтягивающем красно-синем костюме. Один полноценный сериал уже практически готов к запуску.

Как сообщили инсайдеры американского издания The Ankler, над новыми вселенными «Человека-паука» начала корпеть целая плеяда звездных авторов, у каждого из которых в портфолио есть по несколько популярных проектов.

Среди них — Бен Уинтерс («Легион», «Трекер»), Элисон Тэтлок («Очень странные дела»), Меган Макдоннелл («ВандаВижен»), Келвин Ю («Лучше звоните Солу», «Одна из немногих»), Бен Недиви («Ради всего человечества») и Мэтт Волперт («Академия „Амбрелла“»).

Фото: кадр из фильма «Человек-паук: Новый день»

В каких составах авторы будут паять новые хиты, пока неизвестно, зато определенно точно можно отметить, что почти все они имеют опыт работы над экранизациями комиксов. В планах Amazon и Sony именно четыре новых сценария, но в ближайшее время запустят в работу только один или два.

Каким персонажам посвятят потенциальные сериалы, пока неизвестно. Над отдельными проектами работают создатель «Американца китайского происхождения» Келвин Ю, сценаристка «Лучше звоните Солу» и «Одной из многих» Элисон Тэтлок, а также создатель «Трекера» Бен Х. Уинтерс.