Следователи просят внимательно всмотреться в лицо человека на фото: он совершал жуткие действия с детьми, ищут жертв

На допросе задержанный расплакался. Фото: ГСУ КР по Петербургу

В Красносельском районе Санкт-Петербурга произошло ЧП, которое не укладывается в голове у нормального человека. Жертвами 49-летнего мужчины, Владимира С., стали несколько несовершеннолетних, которых он заманил в подъезд и надругался над ними.

НАСИЛЬНИК

По информации, предоставленной Главным следственным управлением Следственного комитета России по Санкт-Петербургу, трагические события развернулись 10 сентября. Злоумышленник, используя доверчивость детей, сумел заманить их в подъезд жилого дома. Там, под надуманным предлогом вручения подарков, он совершил в отношении них действия сексуального характера.

По данным Следкома, мужчина не просто вошел в доверие к ребятам, но и целенаправленно уговорил их проследовать в помещение подъезда. Именно там, в замкнутом пространстве, он и совершил преступление.

Спустя несколько дней после инцидента Владимира С. удалось задержать. Его доставили на допрос, где он поначалу вел себя отстраненно, внимательно выслушивая следователя. Однако вскоре мужчина признал свою вину. В материалах дела фигурирует как минимум три эпизода насильственных действий. Заведено уголовное дело, грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Когда Владимир понял, что его ждет впереди, и осознал неотвратимость сурового приговора, то это его сломило. На записи допроса он разрыдался прямо перед камерой.

ТЕМНОЕ ПРОШЛОЕ

Как удалось выяснить «КП-Петербург», в поведении мужчины и раньше прослеживались тревожные звоночки. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» он регулярно публиковал скрытые фотографии прохожих, позволял себе оскорбительные высказывания в адрес случайных девушек, а также открыто критиковал свое начальство.

Судя по снимкам, Владимир С. имел какое-то отношение к строительству метрополитена, а еще раньше работал в троллейбусном парке. Однако официального трудоустройства у мужчины не было.

Есть на его странице и фотографии с маленькими детьми. Пока непонятно, являются ли эти дети его родственниками. Друзья и близкие обвиняемого на связь с журналистами не выходят.

МОГУТ БЫТЬ ДРУГИЕ ЖЕРТВЫ

По информации источника «КП-Петербург», одной из жертв стал 8-летний ребенок.

«Он предложил ребенку 300 рублей в обмен на услугу полового характера. Мальчик находился в беспомощном состоянии и не хотел ничего делать, но его заставили», - сообщает источник издания.

В Следственном комитете полагают, что у педофила могут быть и другие пострадавшие. В связи с этим ведомство приняло решение открыто опубликовать фотографию подозреваемого. Местных жителей просят внимательно всмотреться в лицо мужчины. Возможно, кто-то сможет опознать его или вспомнить похожие случаи.

Всех, кто располагает информацией о действиях данного гражданина, просят обратиться к следователю по телефонам: 8 (812) 616-28-57 или 8 (812) 570-66-71.