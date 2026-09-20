Мама утром пришла будить своих детей-близнецов, а они оба холодные, с темными пятнами по телу и не дышат

Известно, что мальчики имели хронические заболевания. Фото: соцсети

В Санкт-Петербурге устанавливаются обстоятельства гибели двух семилетних детей. Их тела были найдены в одной из квартир. Медики, прибывшие на место происшествия, уже ничем помочь не могли и только лишь констатировали смерть близнецов.

Что произошло, пока совершенно непонятно. Мама погибших находится в шоке и с трудом осознает случившееся.

ПРИЧИНА СМЕРТИ НЕПОНЯТНА

В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа. Первичный осмотр тел не выявил признаков насильственной смерти. Следователи и криминалисты проводят необходимые следственные действия, назначен ряд судебных экспертиз. На данный момент ключевая задача специалистов – установить точную причину смерти детей.

По пока неподтвержденной информации, оба ребенка тяжело болели, и у каждого из них с раннего детства имелись хронические заболевания, они постоянно пили лекарства. Именно поэтому одной из версий стала неверная дозировка некого препарата, которая могла привести к единовременной смерти. Экспертам предстоит либо подтвердить, либо опровергнуть эту гипотезу.

По данным петербургских журналистов, в текущем году дети без каких-либо проблем пошли в первый класс. Обучались в специальной коррекционной школе для детей с ограничениями по здоровью.

ВЕЧЕРОМ ЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ ХОРОШО

Известно, что рано утром, примерно в 7:00, мать вошла в комнату, чтобы привычно разбудить сыновей, но они не реагировали. Постепенно она пришла в ужас и поняла, что ее дети не дышат. Женщина металась от одного ребенка к другому, но они уже были холодными, с темными пятнами по телу. Позже с трудом смогла набрать номер экстренных служб.

Мать погибших, слова которой также передает телеканал «78», рассказала, что накануне дети чувствовали себя хорошо и ни на что не жаловались. Около 20:00 близнецы легли спать, а перед этим они находились в хорошем настроении и бодром самочувствии.

«Мы пока вообще ничего не знаем – ни причин, ничего. Абсолютно. Дети просто спали», - приводит слова женщины один из источников.