Мигранту не нравилось, что 3-летний сын любовницы мешает сексу: мальчика нашли убитым, а за решетку отправили маму ребенка

Наталия продолжает утверждать, что не убивала сына. Фото: КП-Екатеринбург

Свердловский областной суд вынес обвинительный приговор жительнице Екатеринбурга Наталии Гусевой, назначив ей 16 лет лишения свободы. Женщину признали виновной в расправе над собственным трехлетним сыном. Согласно материалам следствия, в апреле 2025 года Гусева сломала ребенку ногу, а вскоре после выписки мальчика из больницы нанесла ему смертельные побои.

ЖЕСТКОЕ УБИЙСТВО

Как сообщает «КП-Екатеринбург», вину в убийстве Гусева категорически отрицает. Вместе со своим защитником Александром Козловым она настаивает на том, что к гибели ребенка причастен ее бывший сожитель Шамсулло Янгиев. Сам мигрант выступал в суде в статусе свидетеля.

По заключению правоохранительных органов, Гусева избивала сына кулаками, а затем подняла его и бросила на пол. В результате падения у мальчика разорвалась печень, а ребра повредили легкое. По версии следствия, ребенок не мог ни убежать, ни спрятаться, поскольку на его ноге был наложен гипс.

Только вот у матери совершенно другая версия событий. И по ней она ни при чем и вообще находилась не дома.

ВЕРСИЯ МАТЕРИ РЕБЕНКА

Подсудимая утверждает, что в момент смерти сына находилась в магазине. По ее словам, за продуктами ей пришлось идти самой, так как Янгиев отказался это делать, назвав покупки «не мужской работой».

Адвокат Козлов в ходе разбирательства изложил иную версию событий. Согласно ней, женщина только закрывает дверь, а ребенок просыпается. Видит, что мамы нет, и начинает плакать. Янгиев пытается его успокаивать, а потом пускает в ход кулаки.

«Это было похоже на бои без правил. Кулаком по груди, потом в спину. Все повреждения на лице ребенка были справа. То есть бил левша. Все свои показания Янгиев делал левой рукой, но мне запретили в суде на это делать акцент перед присяжными», - заявил защитник.

Причиной такой ярости, по словам стороны защиты, стало то, что мальчик частенько мешал мужчине заняться сексом с Гусевой. Он то плакал, то требовал внимания – постоянно этим отвлекал мать от того, чем хотел заняться Янгиев.

Стоит отметить, что в начале 2026 года коллегия присяжных даже вынесла Гусевой оправдательный вердикт, поверив в эту версию. Только вот прокуратура добилась пересмотра уголовного дела. При повторном рассмотрении доказать свою невиновность женщина уже не смогла и отправилась за решетку надолго.