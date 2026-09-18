«Ей перевалит за 40, он утратит к ней интерес»: Дибровой и Товстику предсказали скорый разрыв

Полина Диброва и Роман Товстик. Фото: соцсети.

Недавно Полина Диброва похвасталась насыщенной интимной жизнью со своим новым возлюбленным Романом Товстиком. Экс-супруга телеведущего уверяет, что у них с Романом нет проблем с сексом.

«Каждый день! Нам удается. Мы любим друг друга. У нас сейчас конфетно-букетный период. Год исполнился, как мы живем вместе», - публично сообщила экс-супруга Дмитрия Диброва.

Звездный психолог Вероника Степанова в своем блоге высказалась по поводу яркого романа Товстика и Дибровой. Она уверена, что их любовь проживет максимум три года.

Вероника акцентировала внимание на том, что Роман – мужчина, избалованный женским вниманием и привыкший к свободе и разнообразию в интимной жизни. Полина, между тем, в отличие от бывшей жены бизнесмена Елены Товстик, не собирается потакать низменным наклонностям миллионера. Все это, по мнению Степановой, приведет их союз к скорому краху.

«Это, конечно, продлится два-три года, и сама Полина не выдержит правила игры вот эти. То есть на данный момент у Ромы есть сексуальное влечение к этой женщине. Это сексуальное влечение продержится недолго. Он настолько раздвинул вообще свои границы, он так любит разнообразие в интимной сфере», - считает Вероника.

Она признала, что в свои 37 лет Полина выглядит эффектной и ухоженной. Но пройдет еще несколько лет, и бизнесмен переключит свое внимание на женщину помоложе.

«Вот помяните мое слово: будет Полине 40 лет - бам, и она превратится просто в бабищу скучную. Пока еще какие-то сиськи там подпрыгивают, она, правда, фигуристая такая девочка, все неплохо. Но ей перевалит за 40, он утратит к ней интерес. А он еще молодой, интересующийся такой товарищ, у него будет еще 33 такие Полины», - убеждена психолог.

Отношениям экс-супруги телеведущего и бизнесмена предсказали скорый крах. Фото: соцсети.

Вероника отмечает, что экс-супруга Диброва, в отличие от Товстика, влюбилась по-настоящему. Но в итоге она останется ни с чем.

«Она просто влюбилась, причем в такого чувака небедного, но ей ничего особо не перепадет. Дибров к ней был щедр, а от этого хрен с маслом она получит, да и только. Ну, сколько у нас страсть длится? Ну, год - самая яркая фаза, и в течение трех лет плюс-минус, потом идет на спад все», - поделилась своими прогнозами Степанова.

К слову, Полина и сама допускает, что их чувства с Романом могут закончится. Диброва заявила, что не боится разрыва и сможет прожить без Товстика.

«Я самостоятельная и самодостаточная. Думаю, что мне будет больно, так как я люблю Романа, но это жизнь, и я ей доверяю, как и Роману», - заявила Полина журналистам.

Впрочем, у нее всегда есть шанс вернуться к бывшему мужу. Судя по всему, чувства Дмитрия к ней не остыли, и он наверняка будет готов принять жену обратно. Об этом заявила и Ксения Собчак в недавнем интервью с телеведущим.