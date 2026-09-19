«Не то, что ожидали наши противники»: Политолог рассказал об особенностях выборов 2026 года

Явка на выборы по состоянию на первый день голосования выше, чем на прошлых выборах, и составила почти 30% Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила об изменении характера попыток вмешательства в выборы в нашей стране. По ее словам, раньше это были критика и фейки, а сейчас - террор и запугивание.

- В последнее время, когда наша система моментально отбивает все эти вымыслы, фейки, они сделали акцент, понимая, что не могут в целом повлиять на волеизъявление людей, сделали ставку на террор, запугивание, запугивание членов комиссии, - сказала председатель ЦИК на международной конференции «Выборы в период турбулентности», открывшейся в центре Москвы.

По словам Памфиловой, угрозы поступают не только членам избирательных комиссий, но и их детям.

- Спасибо нашим врагам и тем, кто поставил своей целью, коалиция 50 стран Запада, они же поставили цель - максимально ослабить Россию вплоть до ее уничтожения. Спасибо им за то, что мы перестали расслабляться, - сказала Элла Александровна, - Им спасибо, потому что, наконец, мы проснулись. И поняли, что мы сами по себе самодостаточны во всем…

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила об изменении характера попыток вмешательства в выборы в нашей стране Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На Радио «Комсомольская правда» говорили с директором по политическому анализу института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктором Потуремским.

ЯВКА ВЫШЕ ПРОШЛОЙ

- Что говорят цифры, например, явки?

- Явка является ключевым показателям того, как проходит выборная компания. Она по состоянию на первый день голосования уже выше, чем на прошлых выборах. Она составила почти 30%. Очевидно – интерес к выборам высокий. Есть понимание значимости этого события. И есть стабильно работающая система. Поддержу высказывание Эллы Памфиловой – в условиях беспрецедентного давления и прямых террористических угроз избиратели наши реагируют сплочением. Это явно не то, что ожидали наши противники.

ДОВЕРИЕ ИЗМЕНИЛОСЬ

- Доверие граждан к системе выборов удалось увеличить по сравнению с периодом 10-15-летней давности – об этом Пафмилова тоже говорил на международной конференции, начавшейся в ЦИКе в пятницу?

- Проделана огромная работа с 2011-го года по легитимизации выборной системы. Огромное спасибо за это в том числе Пафмиловой. У нас сейчас выборная система – это система избирателя. Она ориентирована на то, что гражданин может свободно и удобно реализовать свое право поддержать ту или иную политическую силу, того или иного кандидата. В 2021-м мы впервые голосовали в логике трех дней. Эта норма была введена в связи с эпидемией ковида. Сейчас мы можем говорить, что те изменения, которые были введены за это время – они воспринимаются уже естественно, нормально. Система голосования, независимая от прописки, трехдневное голосование – все это стало нормой ровно потому, что это удобно и принимается избирателями.

Система голосования, независимая от прописки, трехдневное голосование – все это стало нормой ровно потому, что это удобно и принимается избирателями Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

- Что было необычного в этой избирательной компании?

- Ее ключевой темой стала СВО и все, что с этим связано. Экономика, суверенитет, угрозы, единство и сплочение. Запрос к власти, чтобы она действовала эффективно в сложных условиях. Это мы видели в программах партий и в обсуждениях. В этих выборах есть интрига, связанная с формированием будущего политического ландшафта. До 2021-го у нас было четыре думские партии с определенным приоритетом и электоральной поддержкой. В 2021-м их стало пять. Изменилась повестка, темы и стиль обсуждения в Госдуме. В эти дни решится, сколько партий будет в новом созыве, кто будет партией номер два…

Надо понимать: эта Дума выбирается во время СВО, она будет работать во время следующих выборов президента – и ставки тут достаточно высоки.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

ПОПЫТКИ ПОМЕШАТЬ

- Но попытки срыва голосования и были и будут, особенно на новых территориях – это кто-то, кроме нас отмечает за пределами России?

- Факты в том же ЦИКе приводят вопиющие. Это вопрос даже не двойной морали, а вопрос этики вообще. Не замечать подобное невозможно. Когда Зеленский с какими-то фейк-рейтингами партий выступает – это запредельно в период вооруженного конфликта. Попытки влиять на ситуацию внутри страны через какие-то якобы социологические рейтинги, - ну, такого в выборной практике не припомню в последние 30 с лишним лет. Нет аналогов в мировой практике.

- Какой главный запрос общества к депутатам?

- Позиция избирателя прагматична. Запрос на эффективность. Насколько власть способна будет противостоять угрозам – именно в интересах людей. Заниматься тем, что беспокоит рядового жителя. Экономика, ЖКХ, медицина. Но ключевой вопрос – вопрос победы. Безопасности и сохранения страны.

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