Трагедия в семье Тамары Акуловой: Дочь актрисы, мама четырех детей умерла после тяжелой болезни

Анна Шерлинг умерла в 46 лет. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В возрасте 46 лет умерла актриса, телеведущая Анна Шерлинг. У женщины осталось четверо детей. Анна Шерлинг — дочь актрисы Тамары Акуловой и композитора, театрального режиссера Юрия Шерлинга.

82-летний Юрий Борисович Шерлинг первым публично сообщил о несчастье в своих соцсетях: «От нас ушла Анечка Шерлинг. Моя дочка. Небеса приветствуют ее. Прошу всех помолиться за нее». Шесть лет назад Юрий Шерлинг похоронил 18-летнего сына Матвея, который скоропостижного умер после сердечного приступа. Теперь хоронит дочь…

АННА ШЕРЛИНГ УСПЕЛА МНОГО

У Анны Шерлинг и ее мужа Хишама Абдульраззака четверо детей — Нидаль, София, Адель и Амира. Старшему ребенку дочери Софии в этом году исполнилось 17 лет. Анна вышла замуж за бизнесмена Хишама Абдульраззака (его родители врачи — мама русская, а папа из Сирии) 18 лет назад, брак все эти годы был крепким и счастливым. Недавно супруги успели осуществить еще одну мечту после рождения детей — построили свой дом. Где собирались жить большим семейством, воспитать детей, ждать в гости внуков… Но все мечты и планы оборвала тяжелая и неизлечимая болезнь Анны, с которой она боролась последние годы. Теперь 39-летний Хишам будет сам поднимать детей, с помощью родных...

Анна Шерлинг. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Официально причину смерти не озвучивают, но коллеги предполагают, что последние три года она боролась с онкологическим заболеванием. Анна Шерлинг улыбалась всегда — и когда было радостно от успехов детей, и когда уже было тяжело, но так хотелось жить. «Жизнь может измениться за долю секунды, а ты даже и не поймешь, что произошло. Берегите и радуйтесь той жизни, которая есть», — еще недавно говорила Анна.

Она всегда хотела, чтобы у нее была большая семья, рассказывала, что чем больше у нее было детей — тем легче и радостнее было жить. Строила с мужем большой дом в надежде, что туда будут по выходным приезжать их дети уже со своими семьями: «Я, например, считаю обязательным наличие места для меня в родительском доме. И неважно, что я давно взрослая, мне хочется приезжать к своим родителям в дом тогда, когда я этого хочу и на сколько хочу… Мы рожаем детей не для того, чтобы кто-то вырос и упорхнул из гнезда безвозвратно, забыв, что есть мы, родители. Мы рожаем детей не для того, чтобы расстаться, а чтобы увеличить свой клан, пока мы молоды… Мы строим с Хишамом дом такой большой, чтобы всем нашим детям хватило места...»

Анна Шерлинг с папой Юрием Шерлингом. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Родители Анны Шерлинг развелись когда ей было всего 2 года, она жила с мамой, но с отцом никогда не теряла связь — всегда оставались лучшими друзьями. Юрий Шерлинг после развода с Тамарой Акуловой помогал финансово, оставил жене и дочери однокомнатную квартиру, экс-супруги оставались друзьями все годы. Анна общалась и дружила с двумя младшими сестрами и братом (умер 6 лет назад) — детьми отца от второго брака. И с младшим братом от второго брака мамы. Мама Анны Шерлинг звезда советского кино Тамара Акулова — ее знают по фильмам «В поисках капитана Гранта» 12+, «Баллада о доблестно рыцаре Айвенго» 12+, «Воскресный папа» 16+, «Наследницы» 16+, «После тебя» 16+, «Обычная женщина» 18+ и многих других. Сегодня Тамаре Акуловой 69 лет, она не часто, но продолжает сниматься в сериалах. Акулова сейчас преподает во ВГИКе, у нее своя мастерская «актерского искусства». Тамара Васильевна тяжело переживает смерть дочери и пока комментарии не дает.

Дочь пошла по стопам мамы — снималась в проектах «Невеста» 16+, «Последний мент» 16+, «Андреевский флаг» 12+ и других, вела программы (последние годы о детстве и материнстве) на ТВ и в печатной прессе. Анна Шерлинг окончила актерский факультет ГИТИСа, мастерскую Виктора Ракова, а также школу «Останкино» по специальности «телеведущая».

Анна Шерлинг с мамой Тамарой Акуловой. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Тамара Акулова говорила о дочери: «Анюта прекрасная характерная актриса, что подтвердила в том числе ролью плохой девчонки в «Zолушке» 16+. А вообще Аня по части профессии сделал неожиданно резкий поворот. Окончив МГИМО и поработав по специальности, вдруг оборвала все это и поступила в ГИТИС на актерский факультет. Окончила и стала работать на ТВ».

Все в актерском сообществе знают, что семья у Анны Шерлинг — дружная. Они собирались на празднике все вместе: Тамара Акулова с мужем режиссером Эльером Ишмухамедовым и семьями их сына Дмитрия и ее дочери Анны, приходил Юрий Шерлинг с женой и семьями двух младших дочерей. Теперь их всех объединило большое горе.

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