Спустя полтора года: Трамп подписал законопроект об «адских санкциях» против России

Президент США Дональд Трамп поставил свою подпись под законопроектом, который получил неофициальное название «адские санкции» Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп поставил свою подпись под законопроектом, который получил неофициальное название «адские санкции». Об этом сообщает Reuters.

Документ назван в честь скончавшегося сенатора Линдси Грэма* и предусматривает ограничительные меры против России, а также против государств, закупающих российские энергоносители в крупных объёмах.

Накануне подписания Палата представителей Конгресса одобрила законопроект большинством голосов: 262 конгрессмена высказались «за», 159 — «против», ещё 12 воздержались. Для принятия было достаточно простого большинства при наличии кворума.

Голосование прошло в последний рабочий день перед перерывом, связанным с приближающимися промежуточными выборами 3 ноября. Республиканское руководство отменило заседания на две заключительные недели сентября, чтобы законодатели успели вернуться в свои округа и заняться предвыборной кампанией. Таким образом, 17 сентября стало крайним сроком для принятия документа.

КАК МЕНЯЛСЯ ДОКУМЕНТ

Изначальная версия санкционного пакета была внесена в апреле 2025 года республиканцем Линдси Грэмом* и демократом Ричардом Блюменталем. Она допускала введение пошлин в размере 500% как на российские товары, так и на импорт из стран, продолжающих закупать российские энергоресурсы. Однако после консультаций с Белым домом текст претерпел существенные изменения.

Ричард Блюменталь (слева) и Линдси Грэм*. Фото: Rod Lamkey - CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Максимальная ставка вторичных пошлин для третьих стран была снижена до 100%. Круг потенциальных адресатов сузился до пяти крупнейших импортёров российской нефти и пяти крупнейших покупателей газа и пяти государств. Для товаров непосредственно из России предельная ставка осталась на уровне 500%.

Помимо тарифов, документ вводит санкции против высокопоставленных российских чиновников, государственных структур, банков, крупных предпринимателей, предприятий и судов так называемого теневого флота. Предусмотрены ограничения на инвестиции и финансовые операции, а также меры в отношении импорта российского урана.

Для покупателей российского газа все же сделано исключение: вторичные пошлины не применяются, если на страну приходится менее 15% годового российского газового экспорта, и она предпринимает заметные шаги по сокращению закупок. Большинство ключевых санкций и тарифов администрация обязана ввести не позднее чем через 30 дней после вступления закона в силу. При этом за президентом сохраняется право приостанавливать ограничения, если этого требуют интересы национальной безопасности.

ЖЕСТКАЯ РЕАКЦИЯ

Самый резкий отклик на принятие законопроекта последовал от Индии, которая входит в число крупнейших покупателей российской нефти. Индийский МИД дал понять, что Нью-Дели задействует весь необходимый набор мер для отстаивания своих торгово-экономических интересов. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что страна не откажется от задачи обеспечивать энергетическую безопасность 1,4 млрд своих граждан и продолжит диверсифицировать источники поставок с учётом меняющейся рыночной ситуации. Индия также отметила, что возможные последствия санкций уже обсуждались с американской стороной на высоком уровне. Правительство намерено взаимодействовать с национальными торговыми и промышленными объединениями, чтобы подготовить ответ на вероятные ограничения.

МИД Китая также выступил с жёстким осуждением законопроекта. Официальный представитель ведомства Го Цзяцюнь заявил, что Пекин категорически не приемлет экстерриториальное применение юрисдикции, не имеющее оснований в международном праве и не одобренное Советом Безопасности ООН. По его словам, Китай развивает обычное торгово-экономическое сотрудничество с другими государствами на принципах равноправия и взаимной выгоды, и никакая третья сторона не вправе вмешиваться в эти отношения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя принятие законопроекта нижней палатой, заявил, что возможное введение новых американских санкций относится к категории «недружественных действий» и «определённо будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине». Российское посольство в Вашингтоне, в свою очередь, назвало законопроект «медвежьей услугой» для нынешней администрации США в её стремлении «сделать Америку снова великой».

Как отмечалось ранее несмотря на шумиху вокруг документа, законопроект об «адских санкциях» вряд ли приведёт к значительным изменениям в торговой политике США из-за мирового энергокризиса и нежелания Трампа вновь получить рост цен на энергоресурсы.

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*внесен в РФ в список террористов и экстремистов