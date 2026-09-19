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В мире19 сентября 2026 7:10

Спустя полтора года: Трамп подписал законопроект об «адских санкциях» против России

Трамп подписал закон о санкциях в отношении РФ
Левон АРУТЮНЯН
Президент США Дональд Трамп поставил свою подпись под законопроектом, который получил неофициальное название «адские санкции»

Президент США Дональд Трамп поставил свою подпись под законопроектом, который получил неофициальное название «адские санкции»

Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп поставил свою подпись под законопроектом, который получил неофициальное название «адские санкции». Об этом сообщает Reuters.

Документ назван в честь скончавшегося сенатора Линдси Грэма* и предусматривает ограничительные меры против России, а также против государств, закупающих российские энергоносители в крупных объёмах.

Накануне подписания Палата представителей Конгресса одобрила законопроект большинством голосов: 262 конгрессмена высказались «за», 159 — «против», ещё 12 воздержались. Для принятия было достаточно простого большинства при наличии кворума.

Голосование прошло в последний рабочий день перед перерывом, связанным с приближающимися промежуточными выборами 3 ноября. Республиканское руководство отменило заседания на две заключительные недели сентября, чтобы законодатели успели вернуться в свои округа и заняться предвыборной кампанией. Таким образом, 17 сентября стало крайним сроком для принятия документа.

КАК МЕНЯЛСЯ ДОКУМЕНТ

Изначальная версия санкционного пакета была внесена в апреле 2025 года республиканцем Линдси Грэмом* и демократом Ричардом Блюменталем. Она допускала введение пошлин в размере 500% как на российские товары, так и на импорт из стран, продолжающих закупать российские энергоресурсы. Однако после консультаций с Белым домом текст претерпел существенные изменения.

Ричард Блюменталь (слева) и Линдси Грэм*. Фото: Rod Lamkey - CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Ричард Блюменталь (слева) и Линдси Грэм*. Фото: Rod Lamkey - CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Максимальная ставка вторичных пошлин для третьих стран была снижена до 100%. Круг потенциальных адресатов сузился до пяти крупнейших импортёров российской нефти и пяти крупнейших покупателей газа и пяти государств. Для товаров непосредственно из России предельная ставка осталась на уровне 500%.

Помимо тарифов, документ вводит санкции против высокопоставленных российских чиновников, государственных структур, банков, крупных предпринимателей, предприятий и судов так называемого теневого флота. Предусмотрены ограничения на инвестиции и финансовые операции, а также меры в отношении импорта российского урана.

Для покупателей российского газа все же сделано исключение: вторичные пошлины не применяются, если на страну приходится менее 15% годового российского газового экспорта, и она предпринимает заметные шаги по сокращению закупок. Большинство ключевых санкций и тарифов администрация обязана ввести не позднее чем через 30 дней после вступления закона в силу. При этом за президентом сохраняется право приостанавливать ограничения, если этого требуют интересы национальной безопасности.

ЖЕСТКАЯ РЕАКЦИЯ

Самый резкий отклик на принятие законопроекта последовал от Индии, которая входит в число крупнейших покупателей российской нефти. Индийский МИД дал понять, что Нью-Дели задействует весь необходимый набор мер для отстаивания своих торгово-экономических интересов. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что страна не откажется от задачи обеспечивать энергетическую безопасность 1,4 млрд своих граждан и продолжит диверсифицировать источники поставок с учётом меняющейся рыночной ситуации. Индия также отметила, что возможные последствия санкций уже обсуждались с американской стороной на высоком уровне. Правительство намерено взаимодействовать с национальными торговыми и промышленными объединениями, чтобы подготовить ответ на вероятные ограничения.

МИД Китая также выступил с жёстким осуждением законопроекта. Официальный представитель ведомства Го Цзяцюнь заявил, что Пекин категорически не приемлет экстерриториальное применение юрисдикции, не имеющее оснований в международном праве и не одобренное Советом Безопасности ООН. По его словам, Китай развивает обычное торгово-экономическое сотрудничество с другими государствами на принципах равноправия и взаимной выгоды, и никакая третья сторона не вправе вмешиваться в эти отношения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя принятие законопроекта нижней палатой, заявил, что возможное введение новых американских санкций относится к категории «недружественных действий» и «определённо будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине». Российское посольство в Вашингтоне, в свою очередь, назвало законопроект «медвежьей услугой» для нынешней администрации США в её стремлении «сделать Америку снова великой».

Как отмечалось ранее несмотря на шумиху вокруг документа, законопроект об «адских санкциях» вряд ли приведёт к значительным изменениям в торговой политике США из-за мирового энергокризиса и нежелания Трампа вновь получить рост цен на энергоресурсы.

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*внесен в РФ в список террористов и экстремистов