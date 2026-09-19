Военкор Коц перечислил цели атак ВС РФ на Украину 19 сентября Фото: REUTERS.

По сводке Минобороны, дронами отработали по логистике, портам и судам. В Киевской области — таможенно логистический центр «Копылов Логистик Парк» в Копылове, 41 километр западнее Киева. Через него шло хранение и распределение военных грузов из Европы.

В Одесской области — понтонная переправа через Днестр, по которой тянут транзит из Румынии и порта Измаил, и сухогруз в порту Черноморск, уже разгрузивший военный груз. Плюс два сухогруза накрыты на переходе морем — оба шли в Одессу.

ВС РФ ударили по сухогрузам, которые, по данным Минобороны, использовались для перевозки оружия и военной техники Фото: Кадр видео.

Переправа — это Маяки. Тот самый днестровский створ на М 15 Одесса — Рени, через который живёт вся Бессарабия. 200 километров территории, Измаил, Рени, Паланка и молдавский коридор. Капитальный мост советской постройки там начали разбирать в декабре 2025 го: за двое суток около 20 попаданий, движение встало, юг области на время отрезало от остальной страны. Ремонт дотянули к марту. В апреле рядом начали ставить быстромонтируемый мост — сдали 3 сентября, больше 200 миллионов гривен, стройплощадку за время работ дважды накрыли «Искандером» с кассетной боевой частью. Глава их Агентства восстановления Сергей Сухомлин тогда заявил, что уничтожить новую переправу «почти невозможно».

А понтон — расходник, который наводят каждый раз, когда капитальное полотно встаёт.

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