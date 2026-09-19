Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика19 сентября 2026 7:05

"Уничтожить почти невозможно", говорили в Киеве: разбор массированного удара по Украине 19 сентября

Военкор Коц перечислил цели атак ВС РФ на Украину 19 сентября
Александр КОЦ
Военкор Коц перечислил цели атак ВС РФ на Украину 19 сентября

Военкор Коц перечислил цели атак ВС РФ на Украину 19 сентября

Фото: REUTERS.

По сводке Минобороны, дронами отработали по логистике, портам и судам. В Киевской области — таможенно логистический центр «Копылов Логистик Парк» в Копылове, 41 километр западнее Киева. Через него шло хранение и распределение военных грузов из Европы.

В Одесской области — понтонная переправа через Днестр, по которой тянут транзит из Румынии и порта Измаил, и сухогруз в порту Черноморск, уже разгрузивший военный груз. Плюс два сухогруза накрыты на переходе морем — оба шли в Одессу.

ВС РФ ударили по сухогрузам, которые, по данным Минобороны, использовались для перевозки оружия и военной техники

ВС РФ ударили по сухогрузам, которые, по данным Минобороны, использовались для перевозки оружия и военной техники

Фото: Кадр видео.

Переправа — это Маяки. Тот самый днестровский створ на М 15 Одесса — Рени, через который живёт вся Бессарабия. 200 километров территории, Измаил, Рени, Паланка и молдавский коридор. Капитальный мост советской постройки там начали разбирать в декабре 2025 го: за двое суток около 20 попаданий, движение встало, юг области на время отрезало от остальной страны. Ремонт дотянули к марту. В апреле рядом начали ставить быстромонтируемый мост — сдали 3 сентября, больше 200 миллионов гривен, стройплощадку за время работ дважды накрыли «Искандером» с кассетной боевой частью. Глава их Агентства восстановления Сергей Сухомлин тогда заявил, что уничтожить новую переправу «почти невозможно».

А понтон — расходник, который наводят каждый раз, когда капитальное полотно встаёт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новости СВО на Украине и боевая сводка на 19 сентября: Зеленский готов был затопить киевское метро, Туск признал страшные потери ВСУ, Эрдоган с Трампом хотят обсудить мир

Директор ЦРУ прилетал в Москву, чтобы забрать тела своих агентов: экс-аналитик американской разведки Ларри Джонсон выдал сенсационную правду