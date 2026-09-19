Почему на фото палатка почти без снега: разбор главных аргументов скептиков о трагедии на перевале Дятлова

Группа Игоря Дятлова погибла в начале февраля 1959 года. Фото: Госархив

Наверное это просто мистическое совпадение: но два самых загадочным места - плато Маньпупунер с его 30-метровыми каменными идолами и перевал Дятлова, где разыгралась одна из самых трагических историй в летописи отечественного туризма - находятся практически на расстоянии прямой видимости. Поэтому во время нашего путешествия по Республике Коми (подробнее читайте здесь) мы не могли пройти мимо загадки перевала Дятлова.

Если повернуться спиной к каменным истуканам Маньпупунера, а лицом к домику инспекторов и вертолетной площадке, то там, на южной стороне горизонта, будут возвышаться очертания горы Отортен. На ее склонах в 1959 году в полном составе погибла группа из 9 человек, под руководством Игоря Дятлова, совершавшая лыжный поход по Северному Уралу.

Что погубило ребят – нападение беглых заключенных? Техногенная катастрофа (говорят, что рядом проходили испытания секретного оружия)? Нападение манси, которые сочли их вторжение на священную гору святотатством?

Группа Игоря Дятлова едет на грузовике от посёлка Вижай до посёлка Второй Северный. Домой вернётся только Юрий Юдин (второй слева)

- На самом деле инструкторы и люди, которые серьезно ходят в горы, давно пришли к единому мнению, - говорит Людмила Нечитайлова, наш гид и инструктор по туризму. - К трагедии привела лавина, сход снежной доски, она накрыла палатку ночью, когда ребята легли спать.

Скептики говорят, что на пологом склоне Отортена нет условий для образования лавин. Наш инструктор не соглашается: крутизна склона, где погибли ребята, 25 градусов - такой уклон официально считается зоной риска.

- На той стороне склона есть только одна прямая площадка, именно там группа Дятлова разбила палатку - больше ее установить просто негде, - объясняет Людмила. - Когда мы летаем зимой на вертолетах, то видно, что выше по склону метель иногда наметает чуть ли не отвесную стену снега.

Другой аргумент скептиков: почему туристы не взяли из палатки теплые вещи? Такой вопрос могут задавать только те, кто ни разу не ходил зимой в горы, говорит наш гид. Когда снежная доска накрыла палатку, ребята разрезали ткань, чтобы вылезти наружу и вытащить раненых товарищей. Вернуться обратно они уже не могли - палатка была придавлена снегом. Откопать палатку голыми руками? Две минуты без перчаток на морозе в шквальный ветер, и руки окоченеют настолько, что вы ничего не сможете ими сделать.

Палатка, найденная на месте трагедии. Фото: Госархив

Еще мнение против: на знаменитом снимке, которое сделал фотограф поисковой команды, палатка вовсе не завалена снегом.

- Действительно, - говорит Людмила, - снега на ней мало. Только надо понимать, что до этого в палатку уже три раза заходили участники поисковой группы - осматривали место происшествия. И только потом было сделано то самое знаменитое фото. После схода лавины ребята все делали грамотно. По следам на снегу видно, что у них было совещание. Вероятно решили, что есть риск повторного схода лавины. Затем начали организованный отход, паники не было. Одна группа занималась ранеными, другая пыталась развести костер. Они ободрали на кедре все сухие ветки, но их было мало, костер быстро прогорел. Замерзшие ребята подносили руки и ноги ближе к огню, отсюда ожоги. Есть версия, что они отходили в сторону лабаза, где у них был запас продуктов, теплой одежды и дров, но в безлунную ночь при шквальном ветре группа сбилась с пути. Мне кажется, что эта версия не лишена определенных оснований.

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