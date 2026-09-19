Военнослужащий во время голосования на избирательном участке в Донецке. Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

В ДНР заставляют голосовать под дулом автоматов – такие сообщения появились в телеграм-каналах. В кадре видео – люди в военной форме с оружием на избирательных участках, рядом жители, урну с бюллетенями приносит человек с автоматом. «Так выглядят российские «выборы» в оккупированной части Донецкой области», - делают вывод для своих читателей проукраинские телеграм-каналы. На самом деле, за кадром осталось то, что жители голосуют не под конвоем и добровольно, а усиленная охрана – вынужденная мера из-за постоянных обстрелов и провокаций.

Это выяснила «Комсомольская правда». Проверка проводилась совместно с проектом «Лапша Медиа», направленным на разоблачение недостоверной информации.

Вооруженные сотрудники, присутствующие на видео, — это не конвой для голосующих, а охрана выездных избирательных комиссий. Она обеспечивает порядок и физическую защиту участников процесса, что является обязательным стандартом. А в новых регионах ситуация многократно осложняется: здесь постоянно объявляется режим беспилотной опасности, введено военное положение, из-за чего меры безопасности усилены.

Из-за угрозы атак БПЛА и регулярных обстрелов прифронтовых территорий присутствие военных — вынужденная мера. При этом каждый участник голосования принимает решение об участии в выборах исключительно самостоятельно.

Противник прекрасно понимает значимость избирательной кампании и практически ежедневно устраивает кровавые провокации в отношении избирательных комиссий. Об этом сообщил журналистам председатель регионального избиркома Владимир Высоцкий:

- Практически каждый день с этим сталкиваемся с провокациями. Здесь стоит отдать должное той роли наших правоохранителей, которые большую часть вала этих провокаций выявляют еще на первичном этапе. То есть то, что до нас доходит, это уже, конечно, гораздо меньше того количества, которое на территорию нашей республики залетает с сопредельной территории. Но тем не менее, даже то, что есть, это заметное количество, которое позволяет утверждать, что враг не дремлет.

При налетах бойцы МВД и Росгвардии уводят членов избиркомов и жителей в укрытия. Уже зафиксированы прямые удары по местам, где предполагалось голосование.

Трагедия произошла в Запорожской области, где избирательные комиссии понесли наибольшие потери: 15 сентября от действий противника погибла председатель УИК №394 Елена Астанина. В Луганской народной республике вражеский дрон упал непосредственно рядом со зданием территориальной комиссии.

Несмотря на террор и информационные вбросы, процесс волеизъявления продолжается. Глава Херсонского избиркома Марина Захарова поделилась деталями работы в экстремальных условиях:

- При налетах бойцы МВД и Росгвардии уводили членов избиркомов и избирателей в укрытия. Были удары по местам, где предполагалось голосование. Обошлось без жертв. Украинцы с дронов листовки разбрасывали «не голосуйте!», фейки ежедневно вбрасывали. Но избиратели смогли досрочно проголосовать, люди семьями проходили.

В новых российских регионах предусмотрен особый порядок: голосование началось досрочно, а представители комиссий работают с учетом дополнительных требований безопасности, в том числе массово выезжают к избирателям на дом. Этот формат минимизирует риски скопления людей. Именно передвижение по открытой местности с урной требует максимального прикрытия со стороны силовых структур. Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что на данный момент в четырех новых регионах и еще восьми приграничных к зоне специальной военной операции досрочно проголосовало более 4 миллионов человек.

Любые домыслы о принуждении разбиваются о факты. Вся информация о голосовании, в том числе фото- и видеоматериалы о том, как жители голосуют, выкладывается в официальные каналы избиркомов. На этих кадрах четко видно, что жители делают свой выбор свободно, без принуждения, а вооруженные люди рядом служат для них единственным щитом от реальной военной угрозы.

С 18 по 20 сентября в России проходят основные дни голосования, по итогам которого будут избраны не только Госдума IX созыва, но и главы целого ряда регионов, а также депутаты заксобраний, городские думы, советы районов и поселений.

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