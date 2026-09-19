Истерику из-за нескольких нарушений в России устроили в… Германии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром в субботу Элла Памфилова в конференц-зале в Большом Черкасском переулке в двух шагах от Красной площади рассказала о ходе голосования на просторах нашей необъятной Родины. И отдельно остановилась на трех нарушениях, которые должны стать исключением из правил.

ОТ ПОЛЯРНИКОВ ДО МОРЯКОВ

Она уточнила, что к утру 19 сентября явка составила более 30 процентов. А в 37 из 89 регионах 4 663 963 избирателей смогли проголосовать досрочно. Это касалось тех, кто живет в труднодоступных районах. А также, например, военных, моряков на судах в океане и полярников.

Так, 121 избиратель смог до 18 сентября отдать свой голос, находясь на полярных станциях. И более 31 тысяч моряков в дальнем плавании тоже воспользовались таким своим правом на волеизъявление.

Элла Памфилова уточнила, что к утру 19 сентября явка составила более 30 процентов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

- Поклонюсь нашим членам избиркомов, работавших с риском для жизни на новых и приграничных территориях – за их храбрость и мужество, - сказала Памфилова, - Чтобы не допустить большого скопления людей 18-20 сентября, они сберегли много жизней наших сограждан.

По дистанционному электронному голосованию в 33 регионах сбоев практически не было, которые могли бы повлиять на ход голосования, сообщила глава ЦИКа. И проголосовали уже более 73 процентов от тех, кто подавал заявления - кроме Москвы, где подобные заявления не требовались.

Нарушения на выборах в Госдуму

На утро 19 сентября зафиксировано 367 сообщений о происшествиях, связанных с избирательными участками. Прошло 24 ложных сообщений об «актах терроризма» в 15 регионах.

Возбуждено 22 уголовных дела, связанных с выборами. И большинство как раз связаны с этими ложными сообщениями.

На утро 19 сентября возбуждено 22 уголовных дела, связанных с выборами. И большинство из них связаны с ложными сообщениями Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ТРИО НЕЧИСТЫХ

Элла Памфилова отдельно остановилась на трех случаях нарушений в далеких друг от друга регионах страны.

- 18 сентября в соцсетях появилось сообщение – на участке №62 выявлено около полусотни бюллетеней с уже проставленными отметками за одну из партий. Это случилось в Республике Коми. По данному факту идет проверка в органах МВД. Процесс голосования на этом участке не прерывался, - сообщила Памфилова и попросила дать комментарий главу избиркома Республики Коми, Дмитрия Митюшева.

Он рассказал следующее:

- Избирателю был выдан бюллетень с уже проставленной отметкой. Он зашел в кабину голосования, увидел это и заявил о случившемся. После чего была выявлена пачка бюллетеней с проставленными 48 отметками за одну партию. Бюллетени изъяты. Они будут учтены как испорченные.

Памфилова прокомментировала это так:

- Все, кто к этому причастен, будут жестко наказаны. Это намеренное действие или провокация? В Республике высокая культура проведения выборов, и не помню там прежде таких безобразий. Слава богу, что у нас система прозрачна.

Другой случай произошел на участке №756 в Якутске.

В ночь с 18 на 19 сентября председатель и зампредседателя комиссии вскрыли сейф-пакеты с избирательными бюллетенями.

- Полагаю, что все наши председатели в регионах сейчас с нами. Будьте внимательными! Наша громадная работа не должна перечеркиваться такими безобразными случаями. Вскрывать сейф-пакеты категорически запрещается! И все это под видеокамерами, которые никто не выключит. Полная безмозглость и безответственность! - эмоционально высказалась Памфилова.

Глава якутского избиркома Евгений Федоров пояснил:

- 199 бюллетеней признаны недействительными. Председатель комиссии и заместитель отстранены. Признаков фальсификации не выявлено.

Глава ЦИК указала на необходимость наблюдения за участками по ночам:

- Прошу представителей партий организовать наблюдение за участками в ночное время - помимо видеонаблюдения.

Третий инцидент приключился в Орловской области, при надомном голосование на участке №605.

- Членам УИК показалось, что пломбы закреплены ненадежно на ящике – и при проверке повредили их. Сообщили в комиссию. 250 бюллетеней в этом ящике были признаны недействительными. Члены УИК, которые проводили голосование вне помещения, были отстранены, - сообщили из Орла.

ИСТЕРИКА В ЕВРОПЕ

Памфилова выразила надежду, что три этих инцидента – первые и последние в этой кампании.

- На фоне героической и достойной работы сообщества избирательных комиссий - вот эти три случая. Такая безответственность не допустима. Должно быть стыдно. Не работайте на наших врагов, - укорила глава ЦИКа младших коллег.

Элла Памфилова выразила надежду, что три этих инцидента – первые и последние в этой кампании Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Она призвала не ронять капли дегтя в котел общей ударной работы.

- Враги будут это обсасывать и на основе этого случая говорить, что такое во всей стране происходит. Мы максимально жестко будем реагировать. Ну вот в Германии началась информационная атака. Ничтожества политические, проворовавшиеся еврочиновники – заявляют о нелегитимности наших выборов. Они пытаются судить о наших выборах на фоне антироссийской вакханалии. Но сами-то они что? Когда они попытались две кампании у себя одновременно провести в 2021-м – и то у них хаос возник. Не давайте шансов этим отбросам! - заявила руководитель Центризбиркома.

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