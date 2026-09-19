Классика плюс креатив: как Санкт-Петербург формирует туристические тренды 2026 года

Фото: комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга

Опираясь на данные экономики, можно с уверенностью сказать, что на протяжении десятилетий туризм демонстрирует непрерывный рост и углубляющуюся диверсификацию, став одним из самых быстрорастущих секторов в мире.

- Современный туризм тесно связан с глобальным развитием и включает в себя растущее число новых направлений, - сказал, открывая мероприятие, модератор, программный директор клуба Vostok Сергей Рыбаков. - Эта динамика уже превратила туризм в ключевой фактор социально-экономического прогресса.

По его словам, туристические дестинации имеют жизненно важное значение, поскольку они стимулируют экономический рост, финансируют местную инфраструктуру и сохраняют культурное и природное наследие. Санкт-Петербург по праву признан одним из ведущих глобальных туристических направлений благодаря своему уникальному статусу культурной столицы, грандиозному архитектурному наследию и неповторимой романтической атмосфере.

- Город, основанный Петром I в 1703 году как «окно в Европу», органично сочетает в себе масштабы европейской классической архитектуры и богатейшую историю Российской империи, - заключил эксперт.

НЕ ТОЛЬКО МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич отметил, что Санкт-Петербургу повезло.

- Мы - точка входа, точка въезда, точка работы со всеми партнерами и соседями, с межрегиональным сегментом, - перечислил он. - У нас развиваются практически все основные ниши. У нас город-музей под открытым небом, где практически все основные театры и музеи адаптируются под конгрессные залы и интересные площадки. И, конечно, люди со всей страны пытаются придумать классную корпоративную поездку для своего бизнеса.

Член экспертного совета Российского совета туриндустрии Юлия Кислова подчеркнула, в текущем летнем туристском сезоне (с мая по сентябрь) Петербург посетило около 6,2 млн гостей. Это аналогично показателям периода прошлого года.

- Около 40% турпотока обеспечили гости из Москвы, которые чаще всего приезжают на выходные. При этом важно отметить смену предпочтений: путешественники всё чаще выбирают апартаменты и гостиницы без категории, - уточнила Юлия Кислова.

По мнению Евгения Панкевича, сегодня наметился новый тренд. Санкт-Петербург всегда был направлением классического туризма, но с недавних пор в любой сфере - будь то маршруты, отели, музеи или любые другие сегменты - появляется необычное, неординарное, но при этом выверенное и конструктивное.

- Есть отели с интересным дизайном, есть маршруты не только классические, но и с новыми акцентами, есть совершенно потрясающие экскурсии, посвященные музыке, кино и многому другому, - привел примеры Евгений Панкевич. - Поэтому можно сказать, что кредо нашего подхода сегодня - это синергия классического туризма Санкт-Петербурга и креативных индустрий.

Глава Комитета отмечает, что туризм в Петербурге – своего рода сторителлинг. Гостям северной столицы, безусловно, интересна та или иная, которая либо раскрывается в экскурсии, либо узнается при посещении каких-либо объектов.

- В принципе, креативность и сторителлинг - вот два качества, которые сегодня необходимо учитывать и которые способствуют росту турпродукта, - сказал Евгений Панкевич.

ДОСТУПНОСТЬ И СОХРАННОСТЬ

Заместитель председателя Комитета по природопользованию Санкт-Петербурга Андрей Самусевич рассказал о том, как в мегаполисе ведется работа с экосистемами заповедного фонда.

- Буквально в прошлом году провели своего рода ревизию смыслов всего природного наследия Петербурга, исходя из определённой задачи, которую обозначил президент нашей страны.

Перед заповедной системой России была поставлена задача очень простая и одновременно очень сложная - сделать пребывание наших граждан на природных территориях доступным, интересным и комфортным, но при этом обеспечить их полную сохранность. Петербург - это не только историко-культурное наследие, колыбель нашей государственности, не только Эрмитаж, чудесный Русский музей, театры, парки и скверы, но также уникальные памятники природы, которым не то что несколько сотен, несколько тысяч лет.

Как рассказал Андрей Самусевич, в городе есть примеры каждого из видов экосистем северо-запада России. Это различные ландшафты: таёжные и смешанные леса, уникальные черноольховые леса, которые росли на территории Петербурга ещё до того, как Пётр I заложил город. Это уникальные, не тронутые человеком болотные системы - самые большие в Европе. Это удивительные природные ландшафты, которые образовывались более восьми тысяч лет назад, во время отхода древнего ледника и Литоринового моря - предка ныне моря Балтийского.

- В начале этого года мы доработали и представили губернатору программу «Новая заповедная география Санкт-Петербурга», - рассказал спикер. - Это комплексная программа по развитию всего заповедного фонда, она включает несколько очень серьёзных направлений, среди которых, конечно же, и работа по развитию экологического туризма. В чём она заключается? У нас восемнадцать особо охраняемых природных территорий. Для каждой территории мы постарались вместе с учёными и с работниками заповедного дела нашего города проработать ключевые смысловые линии, выявить маскот-талисман, который ассоциируется с тем или иным заказником или памятником природы. Вместе с данными по фактической и планируемой инфраструктуре эти данные вошли в паспорта по каждой ООПТ. Мы активно приглашаем инвесторов для создания новых экомаршрутов, для реновации действующих, чтобы всю инфраструктуру подготовить к современным, более высоким требованиям. Ряд инвестиционных проектов уже реализуются сегодня на петербургских заповедных территориях.

КУЛЬТУРА КАК ОСНОВА

Премьер Михайловского театра, заслуженный артист России Иван Зайцев отметил, что Санкт-Петербург – место, где история, музыка, театр, литература и балет существуют не отдельно друг от друга, а словно продолжают один общий диалог. В Петербурге каждый фасад, каждая улица и площадь хранят память о людях, которые создавали русскую культуру. Здесь творили Пушкин, Достоевский, Гоголь, Чайковский; здесь жили и работали те, кто во многом сформировал культурный образ России, который сегодня знают во всём мире.

- Лично для меня Петербург особенно дорог как город балета, - сказал Иван Зайцев. - Все мы знаем знаменитую Академию русского балета имени Вагановой на улице Зодчего Росси, одно из старейших профессиональных балетных учебных заведений России. Именно здесь европейская академическая традиция встретилась с русской культурной самобытностью и постепенно сформировалась та школа, которую сегодня во всём мире называют русским классическим балетом. И это, на мой взгляд, одно из величайших культурных достижений нашего города. Русский балет - это ведь не только техника, не только линии, прыжок, вращение. Это умение танцевать с душой. Именно поэтому русская балетная школа оказала огромное влияние на мировое хореографическое искусство. Она дала миру не только великих артистов, но и особое понимание того, что движение на сцене способно рассказывать историю, передавать характер, драму и человеческое чувство без единого слова.

По мнению спикера, сегодня в Петербурге функционирует целая театральная экосистема, состоящая из хореографических училищ, академических театров, выставочных залов, концертных площадок, музеев, библиотек, репетиционных залов и, самое главное, поколения артистов, педагогов, музыкантов и зрителей. Поэтому Петербург привлекателен не только своими знаменитыми зданиями.

- Он привлекателен возможностью находиться внутри живой культуры, живой культурной традиции, - уверен эксперт. - Здесь можно утром пройти мимо дома, связанного с великим композитором, днём посетить музей, вечером услышать симфоническую музыку и затем оказаться в театре на балете, которому более ста лет. Или же, наоборот, увидеть спектакль, созданный буквально вчера, премьера которого только что прошла в нашем театре. Мне кажется, особая магия Петербурга заключается в том, что здесь искусство не находится где-то далеко, оно продолжает жить. Для молодежи это особенно важно, потому что культура ещё и ориентир для будущего. Когда молодые люди приходят в музей, в театр, на концерт или балет, они получают возможность увидеть гораздо больше, чем просто произведение искусства. Они соприкасаются с историей, с представлением о красоте вчера и сегодня. И в этом я вижу одну из важнейших задач Петербурга - не просто сохранять своё великое наследие, но передавать дальше.

ПОЛУЧИТЬ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Директор Royal Club, закрытого клуба для лидеров бизнеса при международном пятизвёздочном отеле «Лотте Отель Санкт-Петербург» Юлия Пешкова подчеркнула, что двух абсолютно одинаковых гостей практически никогда не бывает.

- У каждого свой повод приехать в Санкт-Петербург, у каждого своя история, свои привычки, свои требования к комфорту и вообще свое представление о том, каким должно быть идеальное путешествие, - пояснила она. - И вот здесь как раз и начинается настоящий современный сервис.

По ее словам, сегодня гость не просто хочет получить услугу, он хочет получить впечатление, новый опыт, которым сможет поделиться с другими или захочет повторить.

- Мы можем, конечно, предложить прекрасный номер, прекрасный ресторан, организовать трансфер, экскурсионную программу. Но у гостя всегда возникнет вопрос: что он будет вспоминать через месяц после возвращения домой? Возможно, скорее всего, он не будет помнить, какой у него был номер, какого размера, сколько минут он ехал от вокзала до отеля. Но он вспомнит, как его встретили, - расставила акценты спикер. - Он вспомнит какие-то моменты, когда кто-то заметил его желание, которое ему даже не нужно было озвучивать, предугадал заранее то, что для него было бы важно. Именно эти моменты превращают обычную поездку в эмоциональный опыт.

И с этой точки зрения, сказала Юлия Пешкова, Санкт-Петербург - это эмоциональный ресурс. Это не только история, культура, архитектура, гастрономия, реки, каналы, белые ночи. Это, в первую очередь, атмосфера прекрасного города.

- Что касается тенденций 2026 года, то картина стабильна, - уверяет эксперт. - Мы заметили некоторое снижение количества гостей из арабских стран в связи с известными событиями. При этом выросло количество гостей из Индии, из стран Юго-Восточной Азии - Вьетнама, Таиланда и других направлений. Еще одна тенденция – сокращение горизонта планирования. Очень много бронирований сейчас происходит в последний момент.

«КОМСОМОЛКА» ЗАДАЕТ ТРЕНДЫ

Руководитель спецпроектов Медиагруппы «Комсомольская правда» Яна Попова рассказала, что «Комсомольская правда» идет в ноге с новыми трендами, вызовами и временем.

- То, что раньше называлось путешествиями и охраной природы, сейчас выросло в экотуризм, - отметила она. – И целом, благодаря этому движению появились крупные федеральные премии. Это премия «Маршрут построен» и Национальная экологическая премия. В прошлом году Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга стал победителем в одной из номинаций, чему мы тоже очень рады. Надеемся, что вы продолжите с нами сотрудничество, тем более что участие в этих премиях мы намеренно сделали абсолютно бесплатным.

По словам спикера, участники подают заявки, дальше происходит народное голосование, после оценка экспертного совета.

- В этом году у нас в туристической премии 26 номинаций, - продолжила Яна Попова. - Мы побили рекорд: заседание экспертного совета в прошлом году шло четыре часа. Это был настоящий батл между экспертами.

Экотуризм, по ее словам, остается в центре внимания: он давно присутствует в экологической премии и сохранен в туристической.

- Мы видим рост участников и в одной, и в другой премии, - подчеркнула она. - Внутренний туризм абсолютно развивается. Может быть, цифры в отдельных регионах не очень радуют, но в целом по стране динамика положительная.

Отдельное направление - обратная связь с аудиторией.

- У нас очень много вопросов, из которых мы понимаем, какой интерес к путешествиям, к экологии, к природоохранным практикам, - отметила спикер. - И в зависимости от спроса формируем свои продукты, пакеты, предложения - в том числе для бизнеса. Это двусторонняя история: мы берём информацию от бизнеса и от аудитории, даём возможность одним и другим взаимодействовать, а все успешные практики публикуем на страницах не только газеты, но и на сайте, в соцсетях.

- Русской культурой веками восхищается весь мир. «Комсомольская правда» является настоящий лидером в создании новых трендов. Убежден, что, базируясь на успешном опыте проведения премий в сфере туризма и экологии, обладая уникальной собственной экспертизой и связью с экспертным сообществом, «Комсомолке» необходимо организовать Национальную премию в области культуры – стратегического национального приоритета и базового направления развития нашего государства, – подчеркнул в заключении Сергей Рыбаков.