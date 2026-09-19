Обяжут ли женщин проходить военную службу: в Госдуме прокомментировали сообщения

Информация об обязательной службе для женщин является стопроцентным фейком Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В соцсетях появились сообщения, что депутат Государственной Думы от Чувашской Республики Алла Салаева внесла законопроект о введении обязательной военной службы для женщин от 25 до 55 лет. Мол, теперь представительницам прекрасного пола придется надеть погоны. Однако, как выяснила «Комсомольская правда», за этой инициативой не стоит ничего, кроме грязной провокации.

Проверка проводилась совместно с проектом «Лапша Медиа», направленным на разоблачение недостоверной информации.

В качестве доказательства приводится ссылка на телеграм-аккаунт Салаевой – в нем четко прописано, что депутат уже внесла законопроект. Есть и объяснение, что данная инициатива предполагает службу женщин исключительно в тыловых подразделениях, строго вдали от фронта (медицина, связь, логистика), а сам документ учитывает семейные обстоятельства и материнство. Только формулировки в посте довольно странные, не обошлось и без манипуляций – «обеспечение национальной безопасности — наша общая ответственность».

На самом деле информация об обязательной службе для женщин является стопроцентным фейком. Депутат никогда не вносила подобный законопроект. Ссылка, активно распространяемая в мессенджерах, ведет на специально созданный фейковый канал, сменивший название и оформление прямо перед публикацией вброса. Мошенники виртуозно мимикрировали под верифицированный аккаунт Салаевой. В настоящем телеграм-канале депутата, естественно, подобных постов нет.

Сама Алла Салаева в своем официальном Telegram-канале лично предупредила подписчиков о появлении канала-двойника для распространения провокаций под ее именем. Депутат подчеркнула, что это спланированная акция, заявив:

- В Телеграме появился фейковый канал, использующий моё имя. Его создатели взяли фотографии и тексты из официальных источников, добавили недостоверные сведения. И это происходит в дни выборов.

Эти слова прямо указывают на истинные цели провокаторов, пытающихся посеять панику в самый ответственный политический период.

В электронной базе законопроектов Государственной Думы РФ инициатива об обязательной службе для женщин от 25 до 55 лет отсутствует и никогда не регистрировалась. Российское законодательство четко предусматривает для женщин прохождение военной службы исключительно на добровольной контрактной основе. Никакой обязаловки здесь нет и быть не может.

Согласно действующему законодательству, призыву на срочную службу подлежат исключительно граждане мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающие в запасе и не имеющие законных оснований для отсрочки. Женщины, даже имеющие военно-учетные специальности, служат в Вооруженных Силах РФ только по собственному желанию, подписав соответствующий контракт.

Эксперты отмечают, что подобные фейки в дни выборов становятся классическим инструментом гибридной войны. Фейкометы пытаются раскачать ситуацию, а вбросы о новых обязанностях рассчитаны на мгновенную эмоциональную реакцию и репосты без проверки фактов.