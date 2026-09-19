Казнить нельзя обогащать: «адский» закон Трампа пытается угрожать России, но платить за него будут американские семьи и союзники США

Дональд Трамп подписал закон, который пресса успела окрестить «адским»: пошлина до 500% на всё, что приходит в Соединённые Штаты из России, и до 100% - на товары любой страны, продолжающей покупать русскую нефть и газ. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images.

В пятницу, 18 сентября, Дональд Трамп подписал закон, который пресса успела окрестить «адским»: пошлина до 500% на всё, что приходит в Соединённые Штаты из России, и до 100% - на товары любой страны, продолжающей покупать русскую нефть и газ. Громче в Вашингтоне угрожать уже не умеют. Тем красноречивее оговорка: статья 114 того же закона оставляет в неприкосновенности российский уран для американских атомных станций. Откуда такая бережность, объясняет статистика Министерства энергетики США. В 2025 году более четверти всей работы по обогащению урана для своих реакторов - 26% - Америка заказала на российских заводах, собственные её мощности дали лишь 23%. Главным поставщиком американского атома остаётся страна, которую этим же законом взялись «наказывать».

Одной оговоркой дело не ограничивается. Статья 115 вручает президенту право отменить любую из объявленных кар одной бумагой в Конгресс, и попытку сузить это право законодатели провалили сознательно. Самая беспощадная оценка закона прозвучала на Капитолийском холме, причём из уст убеждённого сторонника Украины. Конгрессмен Грегори Микс, главный демократ комитета Палаты представителей по иностранным делам предупредил коллег на слушаниях: «Издержки этого закона оплатят американские семьи. Владимир Путин - нет». Пошлину вносит американский импортёр, а возвращает он её себе из кармана американского же покупателя. А в самый день подписания дальневосточная русская нефть перешагнула $120 за баррель, с рекордной премией к эталонному Brent. То есть за российский баррель мир платит дороже, чем за образцовый. Документ, поданный как удавка для российской экономики, при внимательном чтении оказывается расширением личной власти Вашингтона над чужой торговлей. И граница этой власти проведена российской промышленностью.

Пошлину вносит американский импортёр, а возвращает он её себе из кармана американского же покупателя. Фото: SeventyFour/Shutterstock/Fotodom.

Причина скачка цен кроется в ближневосточных перебоях, задевших в том числе саудовские поставки. Китайские государственные компании заранее выкупили основную часть партий с отгрузкой в ноябре и декабре. Независимым заводам, которых на рынке зовут «чайниками», ничего не осталось, и это толкнуло цены ещё выше.

К этому скачку закон отношения не имеет, рынок сложился до его исполнения. Важно другое: угроза обращена к покупателям в тот момент, когда русский баррель нужен им как никогда и за него платят с надбавкой. Трейдеры добавили к этому насмешку. По их оценке, пошлины способны «привести к новому скачку цен на нефть и, возможно, увеличить нефтяные доходы России». Закон бьёт по банкам, страховке и фрахту, а значит, расчёты усложнятся, маршруты удлинятся, сделки придётся перекраивать. Россия проходила это после каждого санкционного пакета, и всякий раз её нефть находила покупателя. 120 долларов за баррель служат тому лучшим свидетельством.

По оценке трейдеров, пошлины способны «привести к новому скачку цен на нефть и, возможно, увеличить нефтяные доходы России». Фото: Anton Watman/Shutterstock/Fotodom.

Пятьсот процентов: кто заплатит за «адскую» цифру

Закон H.R. 5334 носит имя Линдси Грэма* (внесён в перечень террористов и экстремистов). Этот сенатор скончался в августе, а до того годами требовал для России «сокрушительных» мер. Сенат одобрил документ 7 августа 86 голосами против 11, Палата представителей приняла его 262 голосами против 159. Белый дом описал подписанное так: закон «санкционирует и расширяет законодательно закреплённые санкции, пошлины и запреты в отношении России и продлевает действующие санкции против Ирана». В пакете есть запрет на новые американские инвестиции и на покупку российского суверенного долга, а также удары по банкам, энергетике и морским перевозкам. Российскому разделу отмерено пять лет.

Закон H.R. 5334 носит имя Линдси Грэма* (внесён в перечень террористов и экстремистов). Этот сенатор скончался в августе, а до того годами требовал для России «сокрушительных» мер. Фото: REUTERS.

Сердцевину составляют два тарифных механизма. Статья 112 обязывает президента в течение 30 дней поднять пошлину на все российские товары до ставки «до 500% ad valorem». Латинская формула означает сбор от стоимости груза: товар ценой в доллар обрастает пятью долларами пошлины. Статья 113 вводит вторичные пошлины, то есть наказывает уже клиентов продавца. До 100% грозит всей продукции стран из пятёрки крупнейших покупателей российской нефти или газа за последние двенадцать месяцев. То же грозит пятёрке стран, которые помогают обходить нефтяные ограничения. Предлог «до» весит здесь больше любого числительного, потому что ставка может оказаться какой угодно, хоть нулевой.

В Белом доме подписанию радовались, и радость эта выдала больше, чем следовало. Джеймс Брейд, отвечающий в администрации за отношения с Конгрессом, подвёл итог с нескрываемым удовлетворением: «впервые за сорок лет Конгресс предоставил исполнительной власти новые тарифные полномочия». России в этой победной реляции нет. Нет в ней и Украины.

Из чьего же кармана будут вынуты эти 500 процентов? Из американского. Таможенные правила США возлагают уплату пошлины на импортёра, то есть на американскую компанию, заказавшую груз. Дальше у неё два пути: включить сбор в цену для собственного покупателя либо отказаться от сделки. А отказываться есть от чего. Бюро переписи США, ведущее официальную торговую статистику, насчитало за январь-июль 2026 года российского импорта на $1,956 млрд, за весь 2025-й - на $3,777 млрд. Пик пришёлся на апрель: $413,8 млн за один месяц. Встречный поток впятеро скромнее: американский экспорт в Россию за те же семь месяцев составил $346 млн. Держава, требующая от полумира расстаться с российским поставщиком, сама значится в его клиентской базе и платит исправно.

Статья 114: уран просят не беспокоить

Руда сама по себе реактору бесполезна. В природном уране лишь 0,7% урана-235 - того изотопа, что способен поддерживать цепную реакцию. Для топлива его долю нужно довести до трёх-пяти процентов. Делают это на каскадах газовых центрифуг, а проделанный труд измеряют в единицах работы разделения - ЕРР. Ремесло это редчайшее. По данным Геологической службы США, более 99% мировых мощностей обогащения держат четыре компании: российский «Росатом», китайская CNNC, европейская Urenco и французская Orano. Первым в этой четвёрке идёт «Росатом». «Наша доля на мировом рынке обогащения урана составляет почти 40%», - говорил в сентябре 2025 года первый заместитель главы госкорпорации Кирилл Комаров.

Первый заместитель главы госкорпорации Кирилл Комаров: «Наша доля на мировом рынке обогащения урана составляет почти 40%». Фото: Максим Константинов/ТАСС.

Теперь данные за 2025 год от Управления энергетической информации, статистической службы Минэнерго США. Американские АЭС закупили 13 миллионов ЕРР, и каждая единица подорожала за год на 11%, до $108,70. Собственные заводы Америки закрыли 23% потребности. Россия закрыла 26%, следом идут Франция (18%), Великобритания (14%) и Нидерланды (8%). Первую строку в списке поставщиков занимает страна, которой тем же законом объявлена тарифная война: около 3,4 миллиона единиц работы выполнено на российских центрифугах ради света в американских домах.

Оттого статья 114 и оберегает разрешённый импорт низкообогащённого урана, а вместе с ним медицинские изотопы, работу NASA, гражданские космические запуски и сделки по прежним лицензиям Минфина. Приём отработан. В мае 2024 года Джо Байден подписал запрет на российский уран, и в тот же закон встроили лазейку. Министр энергетики вправе разрешить ввоз, если «отсутствует альтернативный жизнеспособный источник низкообогащённого урана для поддержания работы ядерного реактора или американской атомной компании», либо попросту в национальных интересах. Дверь обещано закрыть 1 января 2028 года.

Машинный зал, где происходит обогащение ОГФУ (Обедненный гексафторид урана). ОГФУ - остаточный продукт использования обогащеного урана в качестве топлива для реакторов-размножителей, и в ядерном оружии. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Себе Вашингтон отвёл на расставание с российским поставщиком годы, признав, что заводы не вырастают от росчерка пера. Индийскому нефтепереработчику на то же самое отпущено тридцать дней.

Статья 115: кара с кнопкой отмены

Статья 115 разрешает президенту снять любую санкцию, любое ограничение, любую пошлину. Для этого достаточно письменно заверить Конгресс, что того требуют «национальные интересы Соединённых Штатов». Согласия законодателей не нужно. Грозный документ заранее снабжён стоп-краном, и это красноречивее всяких речей говорит о том, как в Вашингтоне на деле оценивают Россию. Дверь для торга ей оставили приоткрытой, потому что понимают: рано или поздно договариваться всё равно придётся.

Право это пытались хотя бы сузить. Тот же Грегори Микс предложил допускать исключения лишь там, где они жизненно необходимы для национальной безопасности, ведь между «выгодно» и «жизненно необходимо» дистанция огромная. 14 сентября поправку рассмотрел Комитет по регламенту, который решает, какие поправки вообще дойдут до голосования. Семью голосами против трёх он отказался выносить её на обсуждение. Та же участь постигла попытку вписать в закон поимённый список десяти стран-мишеней. Свободу рук сохранили намеренно: связывать себя обязательством идти против России до конца Вашингтон не пожелал.

Статья 115 разрешает президенту снять любую санкцию, любое ограничение, любую пошлину. Для этого достаточно письменно заверить Конгресс, что того требуют «национальные интересы Соединённых Штатов». Фото: REUTERS.

Приговор закону вынес сам Микс: «Все санкции в этом законе могут быть отменены по усмотрению президента. Никаких предохранителей вокруг этого права нет». Следом прозвучало признание, какого от противника обычно не дождёшься: «Президент не введёт жёстких новых санкций против России. Зато он получит широкие полномочия облагать пошлинами товары и поднимать цены на продукцию стран всего мира». Россия вынесена на обложку, а содержание книги адресовано остальным. Микс напомнил и о том, кому вручают эту власть. Её получает человек, который зовёт себя Tariff Man и уже проиграл в Верховном суде дело о пошлинах, введённых по IEEPA - закону 1977 года, позволяющему президенту ограничивать торговлю под предлогом чрезвычайного положения. Суд отнял у него один инструмент, и Конгресс тут же вручил другой, надписав на рукояти имя Москвы. Против закона проголосовали 152 демократа, представители партии, которая громче всех требует наказать Россию.

Юристы столь же трезвы. Лора Бранк из международной фирмы Bryan Cave Leighton Paisner сказала агентству Reuters: «Учитывая дискреционные полномочия, которыми располагает президент, ими, вероятно, будут злоупотреблять». Дискреционные полномочия применяются по усмотрению, без обязательных критериев. Для союзников Америки вывод неуютен: помилование становится товаром, и цену на него назначают в Овальном кабинете. С января 2025 года Трамп уже обложил пошлинами до 50% более восьмидесяти стран. Под новую статью, помимо Китая и Индии, могут попасть Бразилия, Япония и государства Евросоюза.

Положение России в этой конструкции парадоксально прочно. Она пятый год живёт под самым обширным санкционным режимом в новейшей истории. За это время она выстроила торговлю, расчёты и маршруты так, что очередной вашингтонский акт меняет в них цену, но оставляет прежним направление. Дорожить доступом к американскому рынку и выпрашивать исключения предстоит другим, и в первую очередь тем, кто привык считать себя друзьями Америки. России в этом законе грозят, а платить предстоит остальным.

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов

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