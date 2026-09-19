Фаворитка Киркорова устраивает свадьбу года: «Мисс Россия» только на звезд потратит более 100 млн рублей

Фаворитка Филиппа Киркорова, 20-летняя Валентина Алексеева выходит замуж Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

20-летняя Валентина Алексеева выходит замуж. Обладательница титулов «Мисс Россия 2024», «Мисс БРИКС 2026», студентка третьего курса медицинского университета имени Н. И. Пирогова («лечебное дело») Валентина Алексеева показала фото с женихом — им оказался 50-летний бизнесмен (владелец кондитерской фабрики) из Челябинска Илья Мительман.

ЖЕНИХ ВАЛЕНТИНЫ АЛЕКСЕЕВОЙ

Илья Мительман был женат десять лет, развелся три года назад, от первого брака у него двое детей. Владеет несколькими крупными кондитерскими компаниями (в том числе ООО «Хлебпром»), сообщается, что бизнесмен также контролирует активы в сфере инвестиций и недвижимости. Сама Валентина месяц назад так рассказывала в интервью блогеру о своем избраннике: «Да, я в отношениях. В отношениях не так давно — последние полгода. Это мои первые отношения. Какой он? Красивый, высокий, заботливый, самый лучший». На вопрос о женихе — «богатый?» — ответила: «обеспеченный». Жених появился в жизни красавицы в 2026 году, после этого и началась ее светская жизнь — Валентина снялась в клипе Киркорова, стала сопровождать поп-короля на светских мероприятиях, из-за чего сама стала звездой в СМИ.

Валентина Алексеева показала фото с женихом — им оказался 50-летний бизнесмен (владелец кондитерской фабрики) из Челябинска Илья Мительман Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Блогеры в Дубае сегодня обсуждают местную новость номер один — в ОАЭ полным ходом идет подготовка свадьбы бизнесмена и красавицы. Тайминг торжества расписан на два дня в октябре 2026 года.

Сообщаем полный список всех звезд, кто может выступить на свадьбе Валентины Алексеевой — по данным блогеров в ОАЭ: ведущие первого дня — Михаил Галустян, Яна Кошкина, ведущие второго дня — Александр Ревва, Нонна Гришаева, Вадим Галыгин. Поют — группы «Иванушки Интернешнл», «Ленинград», «Uma2rman», «Тату», «А-Студио», Стас Михайлов, Ирина Аллегрова, Григорий Лепс, Мот, Ева Польна, Валерий Леонтьев, Баста, Мот, Алена Апина, Сергей Лазарев, Любовь Успенская, Юрий Антонов.

Валентина Алексеева во время финала конкурса "Мисс Россия 2024" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Планируется, что большинство звезд исполнят один или два своих хита — но получат за это как за полноценный корпоратив: в среднем 4-5 млн руб. Полноценные и самые продолжительные выступления запланированы только у двух звезд — у Юрия Антонова и Басты. Можно предположить, что только на гонорары звезд и их билеты с проживанием уйдет в среднем более 100 млн руб. Как шутят сами звезды: «Соберется вся «Песня года»…

Учитывая размах события, можно прикинуть сколько будет стоить банкет и декор — наверное, больше расходов на звезд.

Обладательница титулов «Мисс Россия 2024», «Мисс БРИКС 2026», студентка медицинского университета Валентина Алексеева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

P.S. Сама «виновница торжества» Валентина Алексеева официально опровергает информацию блогеров о своей свадьбе - королева красоты сделала заявление, что никакой свадьбы не планируется.

ЗАСЛУГИ ВАЛЕНТИНЫ АЛЕКСЕЕВОЙ

После того как Валентина Алексеева стала звездой светской хроники, она уже успела стать на этой неделе ведущей спортивных новостей на телеканале «Матч ТВ».

Но и до встречи с обеспеченным женихом Алексеева многого успела добиться — Валентина Алексеева окончила с золотой медалью школу в Чебоксарах, поступила на бюджет в медицинский университет имени Н. И. Пирогова, на специальность «лечебное дело». В модельных агентствах как большинство «мисс» с юных лет не занималась, зато нередко слышала в свой адрес комплименты насчет внешности: поэтому когда увидела объявление о конкурсе «Мисс Чувашия», то пошла на кастинг, а затем неожиданно для себя победила. Победительница регионального конкурса красоты поехала участвовать на «Мисс Россия 2024», где опять победила. Как победительница «Мисс Россия 2024» получила путевку на «Мисс Вселенная», там вошла в топ-12 самых красивых женщин мира. В марте 2026 года стала победительницей конкурса красоты «Мисс БРИКС». Семья у Валентины далека от светской тусовки: мама — бухгалтер, папа — рабочий.

Сейчас девушка на третьем курсе медицинского университета имени Н. И. Пирогова («лечебное дело») Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Свою общественную и светскую жизнь Алексеева сегодня успешно совмещает со студенческой жизнью: учится в престижном медицинском вузе.

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