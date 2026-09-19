Вернуться из отпуска и не упасть в стресс: психолог рассказала, как влиться в рутину после отдыха

Начиная с сентября человеку необходимо понимать, что вся энергия, которая была «выдана» ему на год, заканчивается, необходимо замедлиться Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Лето закончилось, но многие стремятся продлить его, сделав первые недели сентября отпускными. Но самый главный минус отпуска – он заканчивается… И приходится возвращаться в рутинный режим. Психолог, гештальт-терапевт Елена Масолова рассказала, как возвращаться к работе без стресса.

ЧТО ТАКОЕ ОСЕНЬ? ЭТО ВЕЧЕР…

- Осенью год начинает катиться к завершению, и это время замедления, как будто конец дня, «вечер», - объясняет Елена Масолова. - А вечером человеку важно готовиться ко сну, замедляться. Энергии уже нет, она вся израсходована на дневные дела. И начиная с сентября человеку необходимо понимать, что вся энергия, которая была «выдана» ему на год, заканчивается, необходимо замедлиться. Это знание записано у нас на бессознательном уровне, потому что так жили наши предки – урожай собран, заготовки сделаны, день становится все короче. Люди многие столетия подвластные этому ритму. И важно понимать – это не вы не потеряли интерес к своей работе, не выгорели, а просто естественным образом энергии стало гораздо меньше. Поэтому и чувствуется ежедневная усталость, даже если вы только что из отпуска.

Осенью энергии естественным образом становится гораздо меньше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

- Есть еще определенный внутренний конфликт: даже если ваши дети уже выросли (или еще не родились), то в любом случае, начиная с советских времен, осень ассоциируется с началом нового учебного года. Это наша внутренняя установка, сформированная на долгом личном опыте. И происходит внутренний конфликт: вроде бы начало чего-то нового, а мы все уставшие... - говорит психолог.

ПОДКЛЮЧАЙТЕ ОСОЗНАННОСТЬ

Поэтому главный принцип выхода из отпуска – постепенность и осознанность:

1. Не бросайтесь сразу в работу.

Заранее, еще перед отпуском, сориентируйтесь, чтобы не сразу выходить на работу.

- Многие люди из какой-то жадности хотят побыть в отпуске прямо до последнего денечка, и получается буквально «с корабля на бал» выходят на работу, - говорит Елена Масолова. - Но если у вас будет пара дней, то адаптация к работе будет происходить более плавно, постепенно. Даже любимая работа может оказаться в тягость. И приятное ощущение от отпуска может перечеркнуться.

Поэтому обязательно запланируйте себе пару дней на то, чтобы вы постепенно переходили из поездки в рабочие будни. И не нужно на эти два дня назначать какие-то бурные встречи с друзьями или активности. Побудьте в состоянии перехода. Может быть, просто посидеть дома и посмотреть фильм, который давно хотели посмотреть, или почитать интересную книгу.

Побудьте в состоянии перехода. Вы можете просто посидеть дома и посмотреть фильм, который давно откладывали, или почитать интересную книгу. Фото: StockPhotoDirectors/Shutterstock/Fotodom

2. Первый день – без сверхактивностей.

В первый рабочий день тоже очень важно, чтобы не было каких-то суперсрочных и быстрых задач. Важно переходить к делам постепенно.

- Но если вам с первого дня вам сразу накидали огромное количество «срочных» задач, то необходимо применить Матрицу Эйзенхауэра или, как ее еще называют матрицу срочности и важности дел, - подсказывает Елена Масолова. - Она поможет расставлять приоритеты в задачах с помощью разделения их на четыре квадрата по двум критериям: важность и срочность. Важно/не важно, срочно/не срочно. Решить сейчас, делегировать, отложить… Распределите по ней те дела, которые вам накидали в первый рабочий день, и я уверена, вы увидите, что срочности не так уж и много. Не кидайтесь делать всё сразу, иначе вы уже в первый день поймете, что весь отпуск ваш пошел насмарку, возьмитесь только за те дела, которые из «срочно и важно». Как правило, их оказывается немного или не окажется совсем.

3. Проведите вечер первого рабочего дня спокойно.

Отложите встречу с друзьями и бурный рассказ о вашем отпуске на следующие выходные. Да и вообще послеотпускные вечера первой недели лучше провести спокойно, плавно, без лишних эмоций. Так вы сохраните яркие воспоминания отпуска, не расплещете накопленную энергию.

- Если вы себе организуете такой постепенный вход в рабочий процесс, то вы гораздо дольше пробудете на этом энергетическом заряде, который вы получили в отпуске, - считает психолог Елена Масолова. - И будете с уверенностью уговорить, что вы отлично отдохнули, а не будете сокрушаться, что отпуска будто и не было.