Дефицит космический, зима земная: Киев оставил без денег больницы, школы и защиту электростанций

Сотрудники компании ДТЭК «Одесская электросетевая компания» проводят аварийно-ремонтные работы на подстанции. Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

39 миллиардов гривен, которых этой осенью ждали больницы, школьные укрытия и подстанции, отложены до декабря, и глава бюджетного комитета Рады признаёт: в нынешнем году их не выплатят вовсе. Зеленский называет дефицит «космическим», депутаты разъехались на каникулы до середины октября, а дизель на заправках замер на 99,90 - для сотни на табло не нашлось места.

17 сентября о правке в служебном графике казначейских выплат рассказала Роксолана Пидласа - глава бюджетного комитета Верховной рады, через который проходит каждая строка украинского бюджета. Министерство финансов перенесло с сентября на декабрь не менее 39 миллиардов гривен, около 870 миллионов долларов. На них собирались перестраивать больницы, строить укрытия при школах, защищать от ударов подстанции и возводить социальное жильё. Утешительного толкования Пидласа не оставила: для стройки отсрочка до декабря означает, что в этом году расходы «вообще не будут профинансированы».

На другой день Владимир Зеленский вышел к журналистам на карпатском курорте Буковель, где принимал лидеров соседних стран. Он назвал дефицит «космическим» и доверительно прибавил: «между нами говоря» - во включённые микрофоны. Парламент к этому часу уже разошёлся на двадцать шесть суток, до 13 октября. Кабинет министров почти в полном составе уехал в те же Карпаты, и пятничный час вопросов к правительству отменили так поспешно, что нескольких министров забыли известить. Один из крупнейших дорожных подрядчиков страны остановил все стройки, в его группе восемь с половиной тысяч работников.

Владимир Зеленский назвал дефицит «космическим» и доверительно прибавил: «между нами говоря» - во включённые микрофоны. Фото: Yurii Rylchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

В те же дни литр дизеля на украинских заправках остановился в десяти копейках от сотни: 99 гривен 90 копеек, около 188 рублей против 88 в России. Год назад средний литр стоил 55,91 гривны. За двенадцать месяцев дизель подорожал на три четверти, и бак в пятьдесят литров, обходившийся прошлой осенью примерно в 2800 гривен, теперь стоит 4995.

Дмитрий Лёушкин, основатель топливной группы Prime заявил, что на ценовых стелах у въезда всего два знакоместа до запятой, и трёхзначному числу попросту негде загореться. «До смешного дошло: сейчас по всей стране ищут эти табло и меняют», - и пообещал на выходные «достаточно интересное событие с ценой по дизелю» - до 103 гривен в сетях, успевших перенастроить оборудование. Кабинет министров ранее просил заправки не переступать «психологическую отметку» в сто гривен. Правительство, которому нечем влиять на цену, взялось управлять впечатлением от неё, и впечатления хватило ненадолго: оптовые предложения дороже сотни в регионах уже появились, а сеть Neftek выставила 99,99.

Причину роста Лёушкин объяснил так: «У нас и валюта дорожает, и котировки растут на топливо в Европе. Всё растёт». Страна ездит на привозном топливе, купленном за слабеющую гривну по европейским ценам. Дизель же - это фура с хлебом, комбайн на уборке и генератор у аптеки в часы отключений. Третья цифра на табло войдёт в цену всего, что на Украине возят, пашут и освещают.

Дмитрий Лёушкин, основатель топливной группы Prime Фото: СОЦСЕТИ.

Боевые действия тем временем обходятся Киеву в 190 миллионов долларов в сутки, и для фронта эти деньги находятся каждое утро. Вся отменённая осень укладывается в неполную рабочую неделю такого конфликта, и эта неделя оказалась Киеву дороже целой зимы собственных граждан.

«Космический, между нами говоря»

18 сентября в Буковеле Зеленский открыл первый саммит придуманной им же «Карпатской восьмёрки». В клуб записаны Украина, Польша, Румыния, Словакия, Чехия, Венгрия, Австрия и Сербия. Лично доехали Дональд Туск, Роберт Фицо и Александр Вучич. Между тезисами о логистике и приграничных общинах прозвучало: «Готовим некоторые предложения, как выйти из дефицита, о котором я говорил, космического, между нами говоря. Но тем не менее мы найдём все выходы. Я уже это знаю, некоторые вещи. Уже есть договорённости».

18 сентября в Буковеле Зеленский открыл первый саммит придуманной им же «Карпатской восьмёрки». Фото: Yurii Rylchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Предложения адресованы главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, встреча с которой обещана «в ближайшее время». Иными словами, у всех «выходов», которые президент «уже знает», один адрес - Брюссель. Эпитет же выбран точнее, чем хотелось бы оратору: космос - пространство, где нет опоры и нечем дышать. Бюджету 2026 года недостаёт 57 миллиардов долларов, из них 27 миллиардов - оборона. Та же Пидласа признавала ранее: «В этом году война стала настолько дорогой, что мы не можем покрыть даже свою долю расходов».

17 сентября Пидласа сообщила: «Минфин внёс изменения в роспись государственного бюджета и отложил некоторые расходы сентября, октября и ноября на декабрь». Она назвала и что именно отложено: «В первую очередь это капитальные расходы: строительство и реконструкция, в том числе больниц, строительство укрытий в больницах и школах, защита энергетики, строительство социального жилья». Только из сентября изъято 39 миллиардов гривен.

Капитальные расходы - это деньги, которые превращаются в бетон, кровлю и трубы. «Защита энергетики» - это сооружения вокруг подстанций и трансформаторов.

Зарплаты бюджетникам и социальные выплаты, по её словам, пока идут. Режут то, что не умеет выходить на площадь, - фундамент, перекрытие, защитный короб над трансформатором.

Мужчина освещает себе путь фонарем в Одессе. Из-за повреждений распределительных подстанций компания ДТЭК ежедневно отключает электроэнергию. Фото: Viacheslav Onyshchenko / Keystone Press Agency / Global Look Press

У бюджетной абстракции немедленно нашлись адрес и фамилия. Максим Шкиль - основатель группы Autostrada, крупнейшего, по его собственным словам, дорожного подрядчика страны. Он объявил об остановке работ на всех объектах. Останавливаются ремонт и содержание дорог, строительство водопроводов и защита энергетики.

«Сегодня государство в один день, без предупреждений, какого-либо обсуждения и диалога, остановило финансирование всех капитальных расходов. Заработные платы целых отраслей экономики, проценты по кредитам, платежи поставщикам - это точно головная боль не депутатов и не Министерства финансов», - заявил он. Цифры Шкиль приводит такие. В 2026 году выиграно контрактов на 49,5 миллиарда гривен. За ремонт дорог государство задолжало группе почти 12 миллиардов, а выделило 2,7 миллиарда. В группе 8500 работников. «Сумма долга перед компанией в два раза больше, чем перед ближайшим конкурентом».

Максим Шкиль - основатель группы Autostrada, крупнейшего, по его собственным словам, дорожного подрядчика страны Фото: СОЦСЕТИ.

Его прогноз не оставляет места толкованиям: «Результатом такого решения станет остановка защиты энергетики, выполнения планов устойчивости, завершения начатых объектов». Так казённое «позже» расходится по экономике. Подрядчик ждёт казну, поставщик ждёт подрядчика, рабочий ждёт зарплату. Один банк не ждёт никого: проценты начисляются и в дни карпатских саммитов.

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