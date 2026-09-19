«Россия должна взять контроль над Киевом и Одессой»: экс-аналитик американской разведки Ларри Джонсон рассказал о переговорах по Украине и санкциях

Ларри Джонсон, американский политический аналитик, военный эксперт, блогер и бывший аналитик Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 18 сентября, в эфир Радио «Комсомольская правда» вышла еженедельная цикловая программа «Русский дозор Бута и Гамова». На этот раз в нашей передаче принял участие Ларри Джонсон, американский политический аналитик, военный эксперт, блогер и бывший аналитик Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов. А ныне - и главный эксперт Международного клуба народного единства в Москве.

Сегодня - очередной фрагмент нашей популярной программы…

ВОЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ США ОГРАНИЧЕНЫ

Виктор Бут, известный российский предприниматель и общественный деятель:

- … Ларри, в предыдущем сегменте нашего «Русского дозора» вы уже говорили, что Великобритания и Германия израсходовали все свои резервы, и вообще - европейские страны все передали Украине. И поэтому они фактически остались беззащитны - против удара такими системами, как «Орешник». Ларри, что вы думаете на этот счет?

Виктор Бут, известный российский предприниматель и общественный деятель Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Л. Джонсон:

- За последние 4 года мы убедились в том, что военные возможности США весьма ограничены.

Система оружия, которую они предоставляли Украине, должна была привести к перелому в противостоянии ВСУ и ВС России. К переменам в пользу Украины. Но такого не произошло.

Русские показали, что они хороши в развитии контрмероприятий по поводу того, как защищаться. Помогли новые системы вооружений, которые были изобретены.

Россия думала, что США у нас - три метра ростом, а может, они достигли только одного метра в реальности. Примерно такая параллель.

Ларри Джонсон, американский политический аналитик, военный эксперт, блогер и бывший аналитик Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Александр Гамов, политобозреватель Радио «Комсомольская правда», журналист Кремлевского пула:

- Уважаемый Ларри, вы уже убедились в том, что мы внимательно следим за вашей командировкой, за вашей поездкой и за вашими заявлениями, которые звучат все эти дни. И мое внимание привлекло именно такое откровение Ларри Джонсона. Вы сказали: «Моя собственная оценка после того, как я выслушал заявления местных чиновников, заключается в том, что военные действия не прекратятся, пока русский город Одесса (русский город - это я уже вставил) и Киев - мать городов русских (про мать - это тоже я добавил) не будут прочно контролироваться Россией». Вы с кем конкретно из чиновников встречались? И вы готовы донести это вот свое мнение до правящих кругов Соединенных Штатов? Они поймут вас и нас, и наше руководство?

Александр Гамов, политобозреватель Радио «Комсомольская правда», журналист Кремлевского пула Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Л. Джонсон:

- Да, я продолжаю и напоминаю постоянно, американской публике - особенно, чтобы они слушали, что сказал русский лидер.

Рэй Макговерн также аналитик ЦРУ, он всегда говорил: послушайте, что говорит президент Путин, что говорит господин Лавров. Они не врут. Они не придумывают истории.

Судя по тому, где мы сейчас находимся (речь о позиции США. - А.Г.) - я не верю, что Соединенные Штаты готовы или хотят принять какие-то переговоры в отношении войны, какой-то компромисс.

Это, скорее всего, будет установка, что Россия военной мощью победит. Россия должна взять контроль над Киевом, над Одессой и также над всеми территориями между ними.

ПОЧЕМУ ЗЕЛЕНСКИЙ НЕ БОИТСЯ ТРАМПА?

В. Бут:

- В начале этой недели президент Трамп в одном из интервью призвал Зеленского не бить по НПЗ в России. Потому что это влияет на то, что цена за дизель и за топливо в США выросла до неимоверных пределов. Сейчас уже более 6,5 доллара в среднем, а в Калифорнии почти 10.

Тем не менее Зеленский очень странно отреагировал. Он буквально на следующий день устроил массовые атаки на наши НПЗ - и в Сызрани, и в Славянске-на-Кубани. А вчера также была массовая атака на НПЗ в Ярославле.

Что это? Зеленский продемонстрировал, что глобалисты желают дожить как-то до промежуточных выборов в США… Надеясь, что Трамп не сможет продолжать свою политику, и тогда они его просто пересидят? Но цены-то, в общем-то, кусачие… И для потребителя в любой стране, особенно в США, стоимость дизеля влияет на инфляцию.

А инфляция, наверное, самая большая уязвимость. Потому что, как в Америке говорят, все определяет экономика. It's economy, stupid.

Президент Трамп призвал Зеленского не бить по НПЗ в России, на что Зеленский странно отреагировал, на следующий день устроив массовые атаки по ним Фото: REUTERS.

Как это увязать? И до этого были заявления о том, что будет достигнуто некое перемирие или обещание не ударять по энергетической инфраструктуре. Однако Зеленский, как обычно, в общем-то, все нарушил. Или это подстава такая Зеленского, он хочет подвести Трампа именно под выборы с таким энергетическим кризисом в США?

Л. Джонсон:

- Я думаю, что министр иностранных дел Лавров очень хорошо сказал. США не могут (не хотят) идти на согласие. Те обещания, которые дает Трамп, он не выполняет. И если слушать Трампа, что он говорит, он говорит вообще все. От того, что у нас будет конфронтация с Россией, до того, что мы будем заниматься бизнесом с Россией. И русские лидеры, мы не знаем, с каким Трампом они сегодня имеют дело. В какой точке мы находимся сегодня?

России нужно определить, это мы будем делать. Мы убедимся в том, что русскоговорящие люди, которые живут на востоке от Днепра, что они будут жить в безопасности. Вот к чему, я вижу, это все идет.

Я ожидаю, что те действия, мероприятия, которые проводились вчера, проводятся сегодня, и выборы в Думе… Они отрефлексируют голоса большинства россиян, они захотят безопасности, они уже больше не хотят рисковать безопасностью России и в отношениях с США.

Ларри Джонсон в еженедельной программе «Русский дозор Бута и Гамова» на Радио «Комсомольская правда» Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

«ЕЩЕ В 2022-М Я ЗНАЛ, ЧТО САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ НЕ СРАБОТАЮТ»

А. Гамов:

- Ларри, на Западе, не секрет для вас, годами надеялись, что санкции и давление расколют российское общество. Видят ли сейчас аналитики, ваши коллеги в Вашингтоне, в ЦРУ, что эффект оказался прямо противоположным?

Консолидация вокруг Путина и Специальной военной операции только усиливается, только растет. Может быть, пора Западу проснуться? Потому что, если этого не произойдет, неминуема же Третья мировая. Пора по-нормальному оценить Российскую Федерацию, Путина и россиян.

Л. Джонсон:

- Я так понимаю, это самый большой пазл. Могу показать вам статью, которую я написал в июле 2022 года. Я написал в тот момент, что экономические санкции Запада не будут работать против России… Потому что Россия – это страна номер один в мире, с самым большим запасом природных ресурсов.

Я, знаете, даже так сказал: можно построить стену вокруг всей России, и она выживет. Большинство стран во всем мире не могут этого сказать. Они что-то импортируют из другой страны. Что им нужно из России? Зерно. Они должны иметь минералы, удобрения, уран для того, чтобы работать с ядерными заводами, атомными заводами. Нефть, газ. Россия просто благословлена природными ресурсами. А Запад это вообще не учел.

Виктор Бут, Александр Гамов, Ларри Джонсон (слева направо) Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Точно так же с российской армией. Мы видели вашу армию, как она развернулась в мае 2022 года, когда в России поняли, что нужно больше артиллерии, снарядов, и перестроили производство. Сейчас за один месяц Россия производит больше артиллерии, чем НАТО за год. А в Америке есть такой завод General Dynamics. 530 миллионов долларов они потратили и ни одного снаряда не смогли выпустить. Вот вам пример.

А. Гамов:

- Спасибо огромное за такой пример, уважаемый Ларри…

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