«Я не знаю, что с моим коленом, оно выглядит ужасно»: Бузова расплакалась из-за травмированной ноги

Певица Ольга Бузова во время репетиции своего нового шоу Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В начале лета Ольга Бузова больше недели лежала в клинике с травмой колена. Поющая телеведущая упала в своей домашней ванной и разбила колено. В клинике Ольгу прооперировали, наложив 40 швов. Когда артистку выписали из больницы, ей пришлось заново учиться ходить. Поначалу она передвигалась на инвалидной коляске, потом встала на костыли. Сейчас во время встречи с репортерами перед сольником, который отшумит в Live арене 2 октября, артистка призналась, что несмотря на то, что она уже передвигается сама, без костылей, травмированное колено ее беспокоит.

Артистка готовится к большому сольнику Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

- Очень надеюсь, что получится выйти на сцену с гордо поднятой головой, - прослезилась звезда, рассказывая о своей боли. - Я не знаю, что с моим коленом и как его даже сейчас показать, потому что оно ужасно выглядит. Для девочки это большой стресс. Но это часть меня. Это шрам, и он не делает меня уродливее или хуже, просто теряется та эстетика, которую я хотела. Но да, бывает так, бывают шрамы, и они не сразу проходят, потому что нужно время. Но главное — живы, здоровы, полны сил и энергии, и еще осталось желания мечтать и реализовывать свои мечты, — призналась Ольга.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП