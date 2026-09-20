Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП
Бердянск. 8 утра. Величественное здание Азовского педуниверситета из красного кирпича с «крепостными» башнями по бокам. В позапрошлом веке это была мужская гимназия. Из нее, к примеру, выпускался один из руководителей Севастопольского восстания 1905 года, русский морской офицер Петр Шмидт. Сегодня единственный вуз города носит имя одной из первых женщин Героев Советского Союза Полины Осипенко. О чем говорит мемориальная доска на входе. Легендарная летчица — из этих краев.
Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП
Студенты в минувшие выходные разъехались по домам — голосовать в своих районах. А в универе развернули две участковые избирательные комиссии, в которую вошли местные преподаватели. Из прошлого - «украинского» - состава осталось только 12 человек. Зато по-настоящему влюбленные и в свой край, и в свою настоящую историю. Проректор Тимур Камаев первым делом повел меня в музей, извинившись за то, что нет света.
Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП
Его в Бердянске нет уже 50 дней. Но это не помешало открыть вовремя все УИКи (электричество обеспечили за счет бензиновых генераторов), очереди у которых начали собираться еще до 8 утра. В основном в них — пожилые. «Это традиция, они должны прийти раньше всех, - поясняет Камаев. — Хотя все прекрасно осведомлены, что выборы идут три дня». К полудню в университетском фойе уже не протолкнуться от избирателей. Строгие стражи порядка пускают внутрь исключительно по спискам, дозированно, чтобы не создавать суету.
Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП
На самом деле довольная большая часть избирателей Запорожья (как и многих других фронтовых и приграничных регионов) проголосовала досрочно. Это было сделано в целях безопасности, чтобы не подвергать риску людей, проживающих недалеко от линии боевого соприкосновения, в основные дни голосования. Заранее при соблюдении всех мер конспирации отдали свои голоса и бойцы, задействованные в проведении Специальной военной операции. Урны доехали до самых отдаленных позиций вместе с боекомплектом и провизией.
Для исторических регионов эти выборы особенные. Они, по факту, заканчивают процесс реинтеграции новых территорий в Российскую Федерацию. Полноценно вписывают ее во все институты власти, включая представительство в нижней палате парламента. Конечно, противник это понимал. И конечно, пытался повлиять на этот выбор.
Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП
Через беспилотный террор на трассах, соединяющих республики и области. Через вбросы в соцсетях, запугивая избирателей - «всех мужчин прямо от урны будут насильно мобилизовывать и без подготовки бросать на «передок». И даже через прямое физическое устранение организаторов избирательного процесса.
Эти удары просто невозможно назвать случайными. 15 сентября беспилотник атаковал дом в селе Октябрьское Токмакского муниципального округа Запорожья. Погибла председатель участковой избирательной комиссии №394 Елена Астанина. Она работала в избирательной системе с 2022 года, участвовала в организации референдума о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. И готовила эти выборы в Госдуму… Президент посмертно наградил ее орденом Мужества.
В ночь на 17 сентября влетел в спящий дом в селе Любимовка Михайловского муниципального образования Запорожской области. В больницу с ранениями увезли председателя УИК № 595 Викторию Максимову и ее мужа. 9-летнему сыну помощь оказали на месте, ему, слава Богу, госпитализация не понадобилась. Вся вина Виктории в том, что она работала документоведом в администрации. До этого — кассиром в военно-гражданской администрации Михайловки, выдавала первые пособия жителям поселка. А за организацию выборов президента России даже получила благодарность от губернатора.
«Никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему», - сказал в своем обращении накануне выборов Владимир Путин.
Я ехал по дымящей трассе «Новороссия» из Бердянска в Мелитополь и думал о том, что тут слова президента звучат особенно значимо. Потому что даже поездка на 100 километров здесь для тех, кто обеспечивает жизнедеятельность региона — это уже рутинный героизм. Потому что каждый из членов избирательных комиссий совершает будничный подвиг, в буквальном смысле рискуя собственной жизнью. Как в прочем и каждый избиратель, который в этот день пошел на участки назло врагам.
Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП
- Не дождутся! — говорили мне на избирательных участках Мелитополя наши сограждане.
И было четко понятно, о чем говорят люди в городе, в котором электричества нет с мая. И подъезды к которому ВСУ кошмарят американскими дронами. Я видел таких же людей под ракетными обстрелами в Белгороде в 2024 году. Люди шли выбирать президента назло врагу, который пытался заставить их сидеть по подвалам и даже не думать о плебисците.
Своим голосом жители исторических территорий отвечают на украинский террор. И цементируют исторический выбор, сделанный в 2022 году.