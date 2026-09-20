Военный корреспондент "КП" Александр Коц (в центре) побывал на выборах в Запорожье. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Бердянск. 8 утра. Величественное здание Азовского педуниверситета из красного кирпича с «крепостными» башнями по бокам. В позапрошлом веке это была мужская гимназия. Из нее, к примеру, выпускался один из руководителей Севастопольского восстания 1905 года, русский морской офицер Петр Шмидт. Сегодня единственный вуз города носит имя одной из первых женщин Героев Советского Союза Полины Осипенко. О чем говорит мемориальная доска на входе. Легендарная летчица — из этих краев.

Величественное здание Азовского педуниверситета из красного кирпича с «крепостными» башнями по бокам. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Единственный вуз города носит имя одной из первых женщин Героев Советского Союза Полины Осипенко, уроженки этих краев. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Студенты в минувшие выходные разъехались по домам — голосовать в своих районах. А в универе развернули две участковые избирательные комиссии, в которую вошли местные преподаватели. Из прошлого - «украинского» - состава осталось только 12 человек. Зато по-настоящему влюбленные и в свой край, и в свою настоящую историю. Проректор Тимур Камаев первым делом повел меня в музей, извинившись за то, что нет света.

В универе развернули две участковые избирательные комиссии, в которую вошли местные преподаватели. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Его в Бердянске нет уже 50 дней. Но это не помешало открыть вовремя все УИКи (электричество обеспечили за счет бензиновых генераторов), очереди у которых начали собираться еще до 8 утра. В основном в них — пожилые. «Это традиция, они должны прийти раньше всех, - поясняет Камаев. — Хотя все прекрасно осведомлены, что выборы идут три дня». К полудню в университетском фойе уже не протолкнуться от избирателей. Строгие стражи порядка пускают внутрь исключительно по спискам, дозированно, чтобы не создавать суету.

Строгие стражи порядка пускают внутрь исключительно по спискам, дозированно, чтобы не создавать суету. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

На самом деле довольная большая часть избирателей Запорожья (как и многих других фронтовых и приграничных регионов) проголосовала досрочно. Это было сделано в целях безопасности, чтобы не подвергать риску людей, проживающих недалеко от линии боевого соприкосновения, в основные дни голосования. Заранее при соблюдении всех мер конспирации отдали свои голоса и бойцы, задействованные в проведении Специальной военной операции. Урны доехали до самых отдаленных позиций вместе с боекомплектом и провизией.

Для исторических регионов эти выборы особенные. Они, по факту, заканчивают процесс реинтеграции новых территорий в Российскую Федерацию. Полноценно вписывают ее во все институты власти, включая представительство в нижней палате парламента. Конечно, противник это понимал. И конечно, пытался повлиять на этот выбор.

Для исторических регионов эти выборы особенные. Они, по факту, заканчивают процесс реинтеграции новых территорий в Российскую Федерацию. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Через беспилотный террор на трассах, соединяющих республики и области. Через вбросы в соцсетях, запугивая избирателей - «всех мужчин прямо от урны будут насильно мобилизовывать и без подготовки бросать на «передок». И даже через прямое физическое устранение организаторов избирательного процесса.

Эти удары просто невозможно назвать случайными. 15 сентября беспилотник атаковал дом в селе Октябрьское Токмакского муниципального округа Запорожья. Погибла председатель участковой избирательной комиссии №394 Елена Астанина. Она работала в избирательной системе с 2022 года, участвовала в организации референдума о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. И готовила эти выборы в Госдуму… Президент посмертно наградил ее орденом Мужества.

Погибла председатель участковой избирательной комиссии №394 Елена Астанина. Фото: Евгений Балицкий/МАХ.

В ночь на 17 сентября влетел в спящий дом в селе Любимовка Михайловского муниципального образования Запорожской области. В больницу с ранениями увезли председателя УИК № 595 Викторию Максимову и ее мужа. 9-летнему сыну помощь оказали на месте, ему, слава Богу, госпитализация не понадобилась. Вся вина Виктории в том, что она работала документоведом в администрации. До этого — кассиром в военно-гражданской администрации Михайловки, выдавала первые пособия жителям поселка. А за организацию выборов президента России даже получила благодарность от губернатора.

«Никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему», - сказал в своем обращении накануне выборов Владимир Путин.

Я ехал по дымящей трассе «Новороссия» из Бердянска в Мелитополь и думал о том, что тут слова президента звучат особенно значимо. Потому что даже поездка на 100 километров здесь для тех, кто обеспечивает жизнедеятельность региона — это уже рутинный героизм. Потому что каждый из членов избирательных комиссий совершает будничный подвиг, в буквальном смысле рискуя собственной жизнью. Как в прочем и каждый избиратель, который в этот день пошел на участки назло врагам.

Стенд памяти героя СВО Артема Водолазова, студента этого университета. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

- Не дождутся! — говорили мне на избирательных участках Мелитополя наши сограждане.

И было четко понятно, о чем говорят люди в городе, в котором электричества нет с мая. И подъезды к которому ВСУ кошмарят американскими дронами. Я видел таких же людей под ракетными обстрелами в Белгороде в 2024 году. Люди шли выбирать президента назло врагу, который пытался заставить их сидеть по подвалам и даже не думать о плебисците.

Своим голосом жители исторических территорий отвечают на украинский террор. И цементируют исторический выбор, сделанный в 2022 году.