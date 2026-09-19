Пережил "Магистраль" и освобождал Хост: парад и духовой оркестр встречали на избирательном участке военного летчика-юбиляра

Для Андрея Попкова устроили торжественный парад с выступлением духового оркестра Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА.

19 сентября в Самарской области на одном из избирательных участков в Безенчукском районе прошел настоящий парад. Главным зрителем стал военный летчик, пилот вертолета Ми-8, ветеран боевых действий в Афганистане Андрей Попков. Он вместе с легендарной 9-й ротой участвовал в операции «Магистраль» по прорыву к блокированному Хосту и спасению тысяч его жителей от голода. Получил Орден Красной Звезды за личное мужество и отвагу. После окончания боевого задания, вернулся в Афганистан, занимался вместе с боевыми товарищами поиском тел погибших воинов. А сейчас помогает бойцам на СВО, занимаясь сбором гуманитарных "караванов". Подарок - парад от юнармейцев и концерт военного духового оркестра - ему подготовили к 70-летнему юбилею.

Тожественный марш - для главного зрителя Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА.

Парад с духовым оркестром для военного летчика

–Когда-то с такими же мальчишками, которые шагают сегодня в строю, и я слушал ветеранов Великой Отечественной войны, многому учился у них. А сегодня уже я могу поделиться опытом с подрастающим поколением. Мне уже сказали, что это новая всероссийская акция – поздравлять ветеранов с юбилеями. Я поддерживаю эту идею, потому что каждому, кто защищал интересы Родины, важно знать, что он не забыт, - поделился эмоциями с журналистом "Комсомольской правды" после поздравления Андрей Попков.

Ветеран оценил подарок Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА.

Уже после поздравительных речей и подарков Андрей Попков побеседовал с юнармейцами и поделился воспоминаниями о боевом пути. Ребят интересовало, насколько правдив фильм "Девятая рота", а еще - тяжело ли было управлять вертолетом в горах.

Парад организовали Юнармейцы и Движение первых Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА.

- Вот представьте - отвесная скала, ты понемногу поднимаешься миллиметр за миллиметром, ровно вдоль нее - буквально под защитой этой горы. И вдруг гору как срезало - площадка. И ты миллиметр за миллиметром двигаешься по ней, потому что с другой стороны - деревня с духами, двинешься слишком резко - откроют стрельбу. И ты на площадке 2 на 2 метра держишь вертолет, пока идет молниеносная выгрузка боеприпасов. И от твоей выдержки зависит безопасность десятков человек, - рассказал ветеран.

Для ветерана выступил военный духовой оркестр Самарского гарнизона Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА.

А еще ребята поинтересовались, что ветеран сейчас думает об Афганистане?

- Я люблю эту страну, - честно признался он.

Мини-парад около избирательного участка привлек внимание многих жителей. А прошел он в рамках Всероссийской акции «Парад в честь юбилея Защитника Отечества», поддержанной Фондом президентских грантов. Участвовать в акции и проводить персональные праздники для юбиляров - защитников Отечества приглашают всех желающих из разных регионов России. В финале лучшие практики проведения парадов оценят, а организаторам лучших мероприятий вручат подарки. В мае 2027 года к победителям конкурса из Москвы направят специальную делегацию, в которую войдут Герои России и другие почётные гости. Они лично вручат победителям подарки и призы, поздравят организаторов и проведут для детей и молодёжи уроки мужества.