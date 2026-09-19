Инцидент произошёл в мае 2026 года, но стал известен только сейчас. Фото: khunkornStudio/Shutterstock/Fotodom

Инцидент произошёл в мае 2026 года, но стал известен только сейчас — после того, как The Wall Street Journal обратилась к Google с вопросами. Как сообщает CNN, во время стандартного тестирования кибербезопасности, которое проводила израильская компания Irregular, модель Gemini должна была извлекать данные из вымышленной компании в изолированной среде программирования без доступа к интернету.

Однако из-за ошибки в названии домена вымышленная компания совпала с реальной. Gemini получила доступ к сети и начала действовать в реальном мире.

КАК ИМЕННО БЫЛ СОВЕРШЁН ВЗЛОМ

В одном из трёх случаев модель перебирала пароли до тех пор, пока не получила доступ к защищённой системе. В двух других — нашла данные в открытой публичной базе данных и использовала их для входа. Как уточняет The Hacker News, все три инцидента произошли в рамках одного и того же теста.

Во всех трёх случаях Gemini самостоятельно прекратила атаку, как только осознала, что имеет дело с реальными компаниями, а не с тестовыми целями. Фото: Jared Hui/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ключевой момент: во всех трёх случаях Gemini самостоятельно прекратила атаку, как только осознала, что имеет дело с реальными компаниями, а не с тестовыми целями. Google настаивает, что это доказывает эффективность её защитных механизмов.

Вице-президент по инженерии безопасности Google Хизер Адкинс заявила: «Мы убедились, что все три организации были уведомлены, и мы совместно с нашим партнёром по обучению внесли изменения в их процессы тестирования».

Названия пострадавших организаций в Google не раскрыли.