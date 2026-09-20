«Она живет с другим. Но мама хорошая!»: пять звездных пар, которые достойно развелись

Джиган и Самойлова близки к тому, чтобы их развод был как у Галустяна и его бывшей супруги Виктории. Фото: Евгения ГУСЕВА, Иван МАКЕЕВ

Часто звезды после развода спорят в судах — о порядках встреч с детьми или о размере алиментов. Но есть такие истории, когда бывшие супруги из звездных семей решили остаться друзьями ради своих детей. Сайт KP.RU рассказывает 5 историй об идеальных и очень разных взаимоотношениях между бывшими мужем и женой — чтобы вместе участвовать в воспитании детей.

МЕРЗЛИКИНЫ

Актер Андрей Мерзликин и психолог Анна Осокина развелись летом прошлого года после 19 лет брака. У пары четверо детей. Старший 19-летний Федор живет отдельно, учится в МГУ на продюсера. 17-летняя Серафима решила заниматься психологией, 15-летняя Евдокия пока только определяется с профессией, 10-летний Макар уже снялся с папой в сериале «ОПГ» 18+.

Актер Андрей Мерзликин и психолог Анна Осокина развелись летом прошлого года после 19 лет брака Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

После развода дети остались жить с отцом, так как их мама переехала жить к мужчине заграницу. 53-летний актер Мерзликин снимается в кино, играет в театре, теперь и мастер собственного актерского курса во ВГИКе. При этом отец смог выстроить график так, что и работать успевает в полную силу, и заниматься воспитанием: «В каждом своем ребенке я виду и свои черты, и прекрасные черты их мамы. У нас невероятные дети, смотрю на них и восхищаюсь».

У бывших супругов четверо совместных детей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Андрей Мерзликин рассказал, как выстроил свою новую жизнь после развода: «У Анны новые отношения, она живет не в России. Поэтому было разумнее, чтобы дети остались со мной. Я взял на себя ответственность. Для нас это способ сохранить семью, пусть уже в новом формате. Для меня — другой уровень внутреннего роста, и большая душевная радость, дети рядом — это архиважно. Новый уклад потребовал от меня полной включенности. Я впервые по-настоящему столкнулся с тем объемом ежедневной ответственности, который раньше не до конца осознавал. Расписание, школа, бытовые мелочи, эмоциональные перепады, разговоры перед сном. У каждого ребенка свой характер, свой ритм, свои тревоги. Когда ты работающий отец, многое неизбежно проходит фоном. Сейчас фона нет — есть живая непрерывная жизнь».

Оказалось, что бывшие супруги ради детей смогли выстроить удобный всем график: «Анна полноценно участвует в жизни детей, приезжает, они тоже бывают у нее. Она хорошая мама. Нам важно, чтобы у детей оставалось ощущение — мама и папа рядом, каждый по-своему. Работаю в прежнем режиме. Мы с Аней просто заранее проговариваем — если я уезжаю, она приезжает. У нас есть соглашения, которые устраивают обоих».

ГОМАН

Музыканты Алексей Гоман и Мария Зайцева встречались 6 лет, потом прожили в браке еще 3 года, расстались 13 лет назад. Сейчас они лучшие друзья ради единственной дочери 14-летней Александрины Гоман. Девочка живет с мамой, но отец полностью вовлечен в ее жизнь — даже в школьных чатах состоит. Участвуют в воспитании и обеспечении ребенка оба родителя.

Музыканты Алексей Гоман и Мария Зайцева встречались 6 лет, потом прожили в браке еще 3 года (фото 2012 года) Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Алексей и Мария стали лучшими друзьями ради единственной дочери 14-летней Александрины Гоман Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

42-летний Алексей Гоман рассказал «Комсомолке», как они с Марией смогли договориться: «У нас с Машей есть одно очень важное, общее чувство — мы любим нашу дочь. Как у мужа и жены у нас не получилось, дочь здесь ни при чем. Почему она должна страдать и лишаться общения с мамой или папой из-за того, что два взрослых человека не смогли сохранить отношения? Решили быть хорошими родителями и минимизировать для ребенка переживания нашего развода, надеясь на то, что, когда она вырастет, она нас простит. Мы с Машей сохранили человеческую любовь друг к другу и уважение. У меня никогда не было желания сделать плохо своей бывшей супруге, у нее ко мне такое же отношение. Но главное — любовь к маленькому человеку, который появился в результате наших нежных чувств друг к другу. У которого есть мама и папа, которые любят его больше жизни».

ГАЛУСТЯН

46-летний артист, телеведущий, продюсер и бизнесмен Михаил Галустян развелся с первой женой Викторией два года назад после 18 лет брака. И сегодня Михаил полностью обеспечивает и бывшую жену, и их двух общих дочерей — Виктория и дети сохранили после развода привычный образ жизни: учатся в частных школах, путешествуют, ездят на шопинг за границу. Недавно Михаил женился, что не мешает ему проводить время с дочками — 15-летней Эстеллой, 14-летней Элиной.

Актер Михаил Галустян, его бывшая супруга Виктория и дочери Элина и Эстелла (2017 год) Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Когда на Галустяна «напали» в соцсетях с обвинениями о том, что «променял жену на другую женщину», тогда «бывшая» выступила главным публичным адвокатом Михаила. Виктория записала такое обращение: «Мы действительно остались с Мишей в хороших отношениях. Большая редкость, но это про нас. Никто никого не предавал и не бросал — это совместное решение. Он хороший, порядочный и добрый мужчина. Миша также остается прекрасным отцом для наших дочек. Между нами нет обид, недосказанностей, финансовых вопросов...» Завистники сплетничают, что Виктория так хвалит мужа после развода, так как ее обеспеченная жизнь полностью зависит от «бывшего».

Бывшие супруги сохранили хорошие отношения и проводят время вместе с детьми Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

БОНДАРЧУК

Весной этого года после 6 лет брака оформили развод актриса и сценаристка Паулина Андреева и режиссер, продюсер Федор Бондарчук. После развода Паулина с головой ушла в работу — и как сценарист, и как актриса, снимается в том числе в проектах, которые продюсирует бывший, например сериал «Тяжелый люкс» 18+. Также Андреева много путешествует — зарабатывает на развлечения сама, плюс у нее появился мужчина-бизнесмен. Что касается общего сына пары, то 5-летний Иван проводит много времени не только с мамой, но и когда она работает или путешествует — то в загородном подмосковном доме отца. Федор Бондарчук полностью обеспечивает ребенка, который уже посещает подготовительное отделение в престижном частном учебном заведении, которое включает в себя и гимназию, и детский сад. Отец полностью обеспечивает сына, также Паулине и Ивану он подарил две квартиры — в престижном районе Москвы и Питера.

После 6 лет брака оформили развод актриса и сценаристка Паулина Андреева и режиссер, продюсер Федор Бондарчук Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

САМОЙЛОВЫ-УСТИМЕНКО

Блогер Оксана Самойлова рассказала, как ее бывший муж рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) участвует в жизни их четырех детей: «Он платит половину за школу. Когда они живут с ним, то полностью их содержит. У нас все в порядке с финансами, всегда хочется больше, но я ни на чем не экономлю, подушка безопасности есть».

У пары подрастают: 6-летний Давид, 14-летняя Ариэлла, 11-летняя Лея, 9-летняя Майя. Оксана не подавала на алименты — договорились пополам закрывать все потребности детей в финансовом плане, периодически дети проводят время в доме отца или с мамой.

У Джигана и Самойловой подрастают четверо общих детей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Сейчас Джиган проходит лечение в рехабе в Израиле. В светской тусовке есть мнение, что это пиар-развод — говорят, что супруги так привлекают внимание публики, чтобы инициировать интерес к паре и получить больше просмотров для своих онлайн проектов. Тем временем сама Самойлова утверждает развод — настоящий, а они с Джиганом общаются ради того, чтобы дети росли в спокойной обстановке, получали внимание обоих родителей. Больше времени дети проводят с мамой.

Самойлова подала на развод в прошлом году, пару развели весной этого года после 14 лет брака Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Самойлова подала на развод в прошлом году, пару развели весной этого года после 14 лет брака. Если насчет совместно нажитого имущества было заключено мировое соглашение, где все поделили пополам, то насчет детей споров не было и определять их место жительство не пришлось: многодетные родители согласились с тем, чтобы сын и дочки проводили время с мамой и папой в той пропорции, в какой захотят сами.

В этой паре (в отличии от остальных) крепкой дружбы пока нет, потому что Джиган все еще хочет вернуть жену. Но они вместе проводили время на днях рождениях детей, соревнованиях сына, и никаких разногласий по поводу отпусков и прочих детских дел у них нет. Так что дело времени. К тому же, многие прогнозируют — эта пара в скором времени сойдется и станет жить вместе, и случится это до конца 2026 года.

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