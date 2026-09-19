"Гражданином надо уметь быть": москвичка проголосовала на выборах, отметив столетний юбилей

Мария Ефимовна Королёва проверяет себя в списках избирателей. Фото: Людмила Сёмина.

Раздался телефонный звонок.

- Это «Комсомольская правда»? Меня направили к вам из Союза журналистов России. Мне нужно помочь. 14 сентября мне исполнилось 100 лет. И, представьте, никто не поздравил. Полдня дозванивалась до официальных органов. Добилась, ситуацию поправили. Прислали подарок от президента, пришли поздравления от Союза кинематографистов, в котором я состою с 60-х годов. А в Союзе журналистов с 1957 года.

Так мы познакомились с Марией Ефимовной Королёвой. После окончания киноведческого факультета ВГИКа она несколько лет работала в «Союзэкспортфильме», затем членом редколлегии журнала «Искусство кино», позже главным редактором журнала «Советский фильм» для зарубежного рынка. Понятно, почему Мария Ефимовна сумела «построить» забывчивые инстанции по поводу своего юбилея. Не ударилась в грусть, а навела порядок. Однако удивительно то, что и в своей 100 лет она дееспособна на «все сто»! Рассказывала мне, как организовала отправку гуманитарной помощи от Союза кинематографистов на СВО. Как работала с редактором Союза журналистов Москвы над очерком для энциклопедии. Как осваивала интернет. Как анализирует ежедневно международную ситуацию и вырабатывает собственную позицию по этому вопросу.

Мария Ефимовна Королёва получает бюллетени для голосования. Фото: Людмила Сёмина.

В Союз журналистов на этот раз она обратилась за помощью, потому что собралась принять участие в выборах, но, к своему удивлению, не дождалась и здесь своевременного звонка от избирательной комиссии. Начала беспокоиться, сохранилась ли её фамилия в избирательных списках.

- Я 40 лет голосую на соседнем избирательном участке номер 83. Не представляю себе, что могу пропустить это событие, особенно сейчас, когда каждый голос идёт в учёт нашего народного единства.

Что тут скажешь? Можно только восхититься! Такая стойкость и такая энергия! Конечно, мне стало интересно поучаствовать в её походе на избирательный участок.

Живёт Мария Ефимовна вы известном кинематографическом доме, когда-то её соседом был кинорежиссёр Эльдар Рязанов. Спустившись к подъезду, мы встретили известную киноактрису тоже советских времён. Она к выборам, в отличие от Королёвой, относилась не так однозначно. Но Мария Ефимовна в дискуссию вступать не стала, заявила твёрдо: «Голосовала всегда и буду голосовать до кончины». Удивительно, но её собеседница приняла такой аргумент, как должное, видно было, что её уважение к соседке только увеличилось. Признаюсь, что и я наблюдая за Марией Ефимовой, все больше проникалась к ней именно уважением. Она была воплощённым непоколебимым достоинством. Корректная, здравомыслящая: убедительная. Такой маленький седой богатырь!

Сотрудники избирательного участка № 83 выезжали в её дом с урной для голосования к другим пожилым жителям. Но Королёва настояла на очном голосовании.

- Поход на избирательный участок – большое событие, можно сказать – это праздник. Так я понимаю и не собираюсь отказываться от своей точки зрения.

На участке было многолюдно. Едва ли не больше, чем избирателей, там толпилось наблюдателей и охраны.

Тем не менее, появление Марии Ефимовны всех присутствующих и в самом деле объединило: узнав про её юбилей, все дружно поздравляли и аплодировали. От чистого сердца. И на всех лицах появились улыбки.

Два бюллетеня Мария Ефимовна лично и аккуратно опустила в избирательную урну. Фото: Людмила Сёмина.

Два бюллетеня Мария Ефимовна лично и аккуратно опустила в избирательную урну.

На прощание Марии Ефимовна сфотографировалась с представителем той партии, за которую отдала свой голос. Она не только не скрывала тайны своего выбора, но объявила вслух и очень громко. Для неё этот выбор – дело принципа. А право выбора – завоевание её родителей, которое она видит своим долгом защищать и реализовать.

- Помните слова поэта: гражданином быть обязан! Гражданином надо уметь быть.

Звучит немного пафосно, конечно, но это её жизнь.