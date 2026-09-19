Тамара Акулова похоронила дочь: Актриса умерла в 46 лет после борьбы с раком груди

Умерла актриса, телеведущая и многодетная мама Анна Шерлинг Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Большая беда случилась в семье заслуженной артистки РФ Тамары Акуловой. Умерла ее дочь 46-летняя актриса, телеведущая Анна Шерлинг. Женщину похоронили на Химкинском кладбище, близкие сообщили, что она с скончалась после борьбы с тяжелым заболеванием. У женщины осталось четверо детей: старшей Софии 17 лет, а Нидаль, Адель и Амира еще школьники. Отец покойной 82-летний композитор, театральный режиссер Юрий Шерлинг первым сообщил о несчастье:

«От нас ушла Анечка Шерлинг. Моя дочка. Небеса приветствуют ее. Прошу всех помолиться за нее».

Заслуженная артистка РФ Тамара Акулова с дочерью Анной Шерлинг Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Анна Шерлинг с папой Юрием Шерлингом Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Коллеги Анны Шерлинг говорят, что она последние три года боролась с раком груди: проходила лечение, и вышла в ремиссию. Но недавно болезнь вернулась: рецидив, метастазы… Организм женщины не справился. Анна Шерлинг не рассказывала посторонним о болезни. Она была 18 лет счастлива в браке, теперь ее муж 39-летний бизнесмен Хишам Абдульраззак (его родители врачи — мама русская, а папа из Сирии) будет поднимать детей. У него дружная семья. Родители Анны (несмотря на то, что много лет как в разводе) тоже дружны, сплотились и будут участвовать в жизни внуков, как и семьи их младших детей. Анна была самой старшей. Как еще недавно говорила Анна: «Жизнь может измениться за долю секунды, а ты даже и не поймешь, что произошло. Берегите и радуйтесь той жизни, которая есть…»

Анна Шерлинг с мужем Хишамом Абдульраззаком и детьми Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Анна Шерлинг дружила с двумя младшими сестрами и братом (умер 6 лет назад) — детьми отца от второго брака. И с младшим братиком от второго брака мамы. Маме Анны Шерлинг звезда советского кино Тамаре Акуловой 69 лет, она продолжает сниматься, преподает во ВГИКе.

Тамара Акулова так говорила о карьере любимой дочери: «Анюта прекрасная характерная актриса, что подтвердила в том числе ролью плохой девчонки в «Zолушке» 16+. А вообще Аня по части профессии сделал неожиданно резкий поворот. Окончив МГИМО и поработав по специальности, вдруг оборвала все это и поступила в ГИТИС на актерский факультет. Окончила и стала работать на ТВ».

Анна Шерлинг в фильме «Zолушка» (2012) сыграла роль плохой девчонки Фото: кадр из фильма.

Коллеги и знакомые знают какая это дружная и интеллигентная семья, сегодня их всех объединило большое горе.

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