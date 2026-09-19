Ларри Джонсон: Америке многому нужно научиться у России

Ларри Джонсон, американский политический аналитик, военный эксперт, блогер и бывший аналитик Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов, а ныне главный эксперт Международного клуба народного единства в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

18 сентября, в минувшую пятницу, на Радио «Комсомольская правда» вышла программа «Русский дозор Бута и Гамова». На этот раз в ней принял участие Ларри Джонсон, американский политический аналитик, военный эксперт, блогер и бывший аналитик Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов. А ныне - и главный эксперт Международного клуба народного единства в Москве.

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А сегодня - очередной фрагмент нашей популярный программы…

«НЕ ДЕМОНИЗИРОВАТЬ, НЕ СОЗДАВАТЬ СТРАХ»

Александр Гамов, политобозреватель Радио «КП», журналист Кремлевского пула:

- …Еще такой вопрос я не могу вам не задать, уважаемый Ларри. Я думаю, что его ждут наши слушатели, читатели, посетители сайта kp.ru. Вы уже не первый раз (чуть не сказал - в Советском Союзе) в Российской Федерации. Два года назад было ваше интервью, вы там не скрывали своих восторгов по поводу России. Что вас восхитило тогда? И какие впечатления вы сейчас увезете из нашей страны, из Москвы, туда, в Америку?

Л. Джонсон:

- Америке многому нужно научиться у России.

Во-первых, как чистить, убирать мусор в городах. Мэр Москвы, мэр Санкт-Петербурга, я был в двух городах. Это удивительно. Они чистые, они безопасные, они прекрасные.

Есть у русских что-то особенное, чему они могут научить мир.

Мне повезло через общение. Я общался много с Международным клубом народного единства. Я общался с Вячеславом Фетисовым в клубе. Он как Майкл Джордан в хоккее, так я его называю.

И он рассказал, что это было, когда играл в хоккей в Советском Союзе, 1989 год, и в Америке. Сравнение привел.

И одно, что он понял в Советском Союзе, что командная работа важна. Нельзя превозноситься над другими, вы должны работать вместе, как команда. И это послание достигло быстро моего сердца.

Я также общался с генералом Апти Алаудиновым. Он мусульманин, но он Герой России. Он российский патриот. То, что Россия продемонстрировала, можно быть христианской страной, но жить с уважением к правам мусульман, не демонизировать их, не создавать страх.

Слева направо: Виктор Бут, Александр Гамов и Ларри Джонсон Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

А. Гамов:

- И не только - к правам мусульман, но и представителей других официальных религиозных конфессий.

Л. Джонсон:

- Да. Так и есть, все правильно. Я не знаю, как Россия это делает, но она это делает.

Я думаю, что России нужно приехать в Америку и научить ее, как это делается. Потому что у нас большая разница с этим. У нас большой страх против мусульман и других религий. Как Россия создала это очень диверсифицированное сообщество, я думаю, это искусство.

Это то послание, которому нужно учить США, то, что я вынесу с собой из России.

«БУТ В ТЮРЬМЕ СОХРАНИЛ СВОЮ ДУШУ»

А. Гамов:

- Ларри, скажите, пожалуйста, а какое впечатление на вас произвел Виктор Бут, который почти 15 лет просидел в американской тюрьме по надуманному и сфабрикованному уголовному делу… Бут, которого мы дождались. Мы его любим, это наш герой, его Россия, в общем, боготворит. Какое впечатление он на вас произвел? Тюрьма и воля…

Л. Джонсон:

В его глазах свет, он улыбается, он пережил то, что стало ужасным опытом,и сохранил душу свою. Конечно, это его вера, прежде всего. Потому что я был у него в офисе, я видел иконы. Он не просто их вешает туда для декорации, однозначно.

А. Гамов:

- Вы видели его супругу Аллу Юрьевну?

Л. Джонсон:

- Нет.

Виктор Бут, известный российский предприниматель и общественный деятель:

- Надо исправить, в следующий раз это мы сделаем.

Виктор Бут Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

А. Гамов:

- Что еще вы увозите от нас? Я имею в виду, кроме впечатлений и таких трезвых мыслей?

Л. Джонсон:

- Еще несколько килограмм, которых я набрал, потому что здесь очень вкусная еда, это точно.

А. Гамов:

- Чем вас кормили?

Л. Джонсон:

- Наверное, всем.

Мне очень нравится грузинская кухня, которая здесь есть в Москве. Я хочу ее отметить.

У России есть секрет. Мне кажется, это кулинарная столица мира. Очень вкусные свежие ингредиенты, нет добавок, еда очень вкусная. И это, конечно же, видно, что в стране - здоровое население.

…А РУССКУЮ ВОДКУ ПИЛ С ЛАВРОВЫМ

А. Гамов:

Что вы выпивали, может быть, по 100 грамм? Наливали вам?

Л. Джонсон:

- Конечно. Многое выучил о водке. Был какой-то исторический музей, в котором я был где-то примерно неделю назад. Я спрашивал о водке, потому что я думал, просто из картошки она делается. Нет-нет-нет, мне рассказали, что русская водка сделана из пшеницы. Польская водка сделана из картошки.

А неделю назад, в понедельник, я обедал с Сергеем Лавровым, и мы несколько тостов сделали (произнесли) с водкой.

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото: Petrov Sergey/news.ru via globallookpress.com/Global Look Press

А. Гамов:

- Какие, например? За мир? За демократию? За свободу? За что вы пили с Лавровым?

Л. Джонсон:

- Да, именно за это. Джон Миршаймер был вместе со мной, Алистер Крук и судья Наполитано. Сергей Лавров и Сергей Рябков. Они прекрасные, они очень гостеприимные. Все было в таком нормальном, хорошем, добром разговоре. Они были очень добры.

А. Гамов:

- В завершение нашего разговора, может быть, по-русски, какие слова вы увезете в своей душе, в своей памяти? Русские слова, русский тост, русские приветствия. Что угодно.

Л. Джонсон (смеется):

- Я не понимаю по-русски.

А. Гамов:

- Спасибо. (смеюсь) А у меня такое ощущение, и я думаю, Виктор Бут со мной согласится, что вы все понимаете по-русски.

В. Бут:

- И без перевода.

А. Гамов:

Спасибо вам огромное. Я напоминаю нашим слушателям. Сегодня в «Русском дозоре» был необычный гость - Ларри Джонсон, американский политический аналитик, военный эксперт, блогер и бывший аналитик ЦРУ, главный эксперт Международного клуба народного единства, друг «Комсомольской правды». Можно так сказать?

Л. Джонсон:

- Да, конечно.

* *

В. Бут:

- Будете в следующий раз, Ларри, мы вас ждем снова в «Русский дозор». Всем привет, удачных выходных…

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