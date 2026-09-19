Польский премьер рассекретил потери ВСУ: Киев ответил молчанием

Премьер Польши Дональд Туск назвал потери украинской армии рекордными за последние годы и сослался на сведения самих украинцев Фото: REUTERS.

Премьер Польши Дональд Туск с трибуны Сейма назвал потери украинской армии рекордными за последние годы и сослался на сведения самих украинцев. В Киеве эти цифры с 2022 года составляют государственную тайну, и возражать союзнику там не стали. Да и чем возражать: в официальной украинской статистике погибших за последние полгода стало на пять тысяч меньше.

В четверг, 17 сентября, с трибуны Сейма - нижней палаты польского парламента - прозвучала цифра, которой на Украине официально не существует. Премьер-министр Дональд Туск, готовя депутатов к самой тяжёлой зиме за последние годы, сообщил: «Наши украинские партнёры сказали мне, что в последнее время ежемесячно погибает и получает ранения около 27 тысяч человек. И это, к сожалению, в самом печальном смысле слова - рекорд».

Четыре километра до границы

Речь была срочной. Россия, по словам польского премьера, «решилась на новую стратегию», цель которой -«уничтожение, в максимально возможном масштабе, экономики и логистики Украины». Русские «в массовом масштабе вводят новый тип дронов - реактивные, которые движутся с несравнимо большей скоростью и действуют на большой высоте». Уничтожено больше трёхсот украинских локомотивов. «При такой тенденции зима на Украине действительно может оказаться катастрофической». 27 тысяч встали в этот ряд ещё одним доводом - и перевесили все остальные.

«При такой тенденции зима на Украине действительно может оказаться катастрофической». Фото: Mustafa Ciftci/Anadolu Agency via Getty Images

По-польски сказано точно: «zabitych i rannych», убитыми и ранеными вместе. Часть киевских изданий при пересказе слово «раненых» потеряла, а другая часть напомнила: «Эта информация официально засекречена до конца действия на Украине военного положения» - и спросило, что за «партнёры» снабжают польского премьера закрытыми данными. Журналисты назвали случившееся «фактически первой информацией такого рода, официально предоставленной высокопоставленным лицом страны НАТО». Пресс-служба самого Туска цифру в изложение речи не включила.

Официальный Киев промолчал. Брюссельские журналисты заметили : «Сомневаться в цифрах Туска нет оснований». А назавтра Туск уже стоял рядом с Зеленским на карпатском саммите и говорил - формально об исторических обидах двух народов: «Правда всегда лучше лжи, даже очень болезненная».

Зеленский встретился с участниками саммита «Карпатской восьмерки», второй слева - Дональд Туск Фото: REUTERS.

Мёртвых стало меньше

Вся официальная летопись украинских потерь - несколько чисел, названных президентом, чаще всего перед иностранной камерой. Февраль 2024-го: 31 тысяча погибших. Декабрь: 43 тысячи. Февраль 2025-го: 46 тысяч. Февраль 2026-го, французский «официально… 55 тысяч». 31 июля: «У нас около 50 тысяч погибших солдат. И около 400 тысяч раненых. И огромное количество пропавших без вести».

Между февралём и июлем погибших убавилось на пять тысяч. «Куда делись пять тысяч?» - спросил обозреватель киевского журналист Андрей Сайчук в колонке под заголовком «Если не можешь говорить правду, хотя бы не лги». Ответ дал сам Зеленский, в том же июльском эфире: «Я не хочу быть здесь слишком откровенным: русские поймут, что происходит с нашей армией».

Русские, надо полагать, поняли давно. Гриф на потери лёг 14 июля 2022 года, когда замминистра обороны Анна Маляр объявила: «Количество погибших является государственной тайной… враг не должен знать эти цифры». С тех пор статистику не публикует ни Генштаб, ни Минобороны, а та, что существует, устроена хитро. В феврале 2025-го Зеленский обмолвился британцу Пирсу Моргану: «45 100 человек погибли и около 390 тысяч случаев ранений. Уточню: количество ранений больше, чем количество раненых, потому что есть люди, которые получили ранение, вернулись на поле боя и снова были ранены». Киев, стало быть, считает ранения, а человека за ними не видит. Потому и в двадцати семи тысячах Туска убитых может оказаться и три тысячи, и семь: всё зависит от пропорции, которую никто не раскрывает.

14 июля 2022 года замминистра обороны Анна Маляр объявила: «Количество погибших является государственной тайной… враг не должен знать эти цифры» Фото: REUTERS.

Девяносто шесть тысяч имён

Там, где государство молчит, считать берутся частные лица. Проект UALosses с конца 2023 года собирает публичные извещения о гибели украинских военных: сообщения сельсоветов, некрологи районных газет, записи родственников. Имя, дата, ссылка. На 21 июня в базе значился 96 821 погибший с февраля 2022-го - вдвое больше президентских пятидесяти тысяч. Журналисты-расследователи проверяли список выборкой: из четырёхсот записей 385 опирались на украинские источники, все ссылки работали. Сами составители предупреждают: «реальный масштаб потерь, вероятно, значительно выше» - по большим городам, востоку и югу данных у них мало. Средний возраст погибшего - 38,8 года; за последние месяцы - 46,4.

Пропавших без вести в этот список не вносят. 30 августа украинский МИД сообщил, что таковых «более 114 тысяч». В 2023 году было 23 тысячи. В графу попадают и гражданские, но, по словам уполномоченного Артура Добросердова, наибольшую долю составляют военные и силовики. Пропавших, выходит, вдвое больше, чем убитых.

Зачем Варшаве чужая тайна

Главы правительств не проговариваются с парламентских трибун. За неделю до речи государственный центр изучения общественного мнения CBOS измерил польские рейтинги: у партии Туска 26,1 процента, у «Права и справедливости» Качиньского - 15, а у националистической «Конфедерации» вместе с отколовшейся от неё «Короной» Гжегожа Брауна - 22,6. Усталость от Украины стала в Польше политической программой, и программа эта обгоняет старую оппозицию. По данным того же CBOS, за три года готовность поляков видеть украинца соседом упала на десять пунктов, начальником - на восемнадцать.

Отношения двух столиц под стать. В мае Зеленский присвоил части спецназа имя «Героев УПА*» (организация запрещена в России) формирования, с которым в польской памяти связана волынская резня.

В такой обстановке цифра - инструмент редкой силы, и Туск распорядился ею хладнокровно. Избирателю, уходящему к «Конфедерации», она сообщает: горькую правду об Украине вам скажу я, а не они. Брюсселю и Вашингтону - что время на исходе. Киевский секрет пошёл в Варшаве по курсу внутриполитической валюты согласия Киева, судя по его молчанию, не спрашивали.

*Запрещенная в России экстремистская организация