Дочь Тамары Акуловой полностью ослепла, метастазы были в голове: скромные похороны больной раком Анны Шерлинг

Тамара Акулова похоронила 46-летнюю дочь Анну Шерлинг Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Дочь звезды советского кино Тамары Акуловой и и режиссера Юрия Шерлинга похоронили на Химкинском кладбище. На скромном и тихом прощании с 46-летней Анной Шерлинг были лишь ее семья и близкие друзья. Последние несколько лет артистка страшно болела.

Дочь звезды советского кино Тамары Акуловой, сыгравшая в таких фильмах, как "Бедная Маша", "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго", "В поисках капитана Гранта", "Воскресный папа", и режиссера Юрия Шерлинга похоронили 18 сентября. У Анны Шерлинг был рак груди.

Из-за химиотерапии актриса лишилась волос Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Актриса болела несколько лет. Ей даже удавалось выйти в ремиссию. Но болезнь отступала ненадолго. При последнем рецидиве опухоль дала метастазы, которые распространились в голову.

Мама четверых детей сильно мучилась. Перед смертью она ослепла и потеряла память. "Анечка теряла зрение. К сожалению, было понятно, что все идет к логическому завершению", - цитирует сайт aif.ru подругу актрисы.

По ее словам, Шерлинг постоянно жаловалась на проблемы с памятью. "Ей было тяжело. Она говорила: «Ты знаешь, я не могу какие-то вещи вспомнить, вот не могу…» Прям плохо уже было с памятью", - поделилась приятельница умершей.

Анна была близка с отцом Юрием Шерлингом Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Шесть лет назад Анна похоронила 18-летнего брата Матвея по отцу Юрию Шерлингу. Молодой человек умер после сердечного приступа.

Родители Анны расстались, когда ей было всего два года. При этом она сохраняла близкие отношения с отцом и его новыми семьями.

Артистка родила четверых детей Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Сейчас близкие усопшей убиты горем. Особенно тяжелым ударом смерть стала для ее четверых детей и мужа Хишама Абдульраззака. Они растили Софию, Нидаля, Аделя и Амиру. "Мы рожаем детей не для того, чтобы кто-то вырос и упорхнул из гнезда безвозвратно, забыв, что есть мы, родители. Мы рожаем детей не для того, чтобы расстаться, а чтобы увеличить свой клан, пока мы молоды", - рассказывала знаменитость.

Вместе с мужем она построила большой дом. "Дом такой большой, чтобы всем нашим детям хватило места", - говорила актриса.