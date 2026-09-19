Лера Кудрявцева публично обратилась к мужу после скандала с разводом

Лера Кудрявцева с мужем Игорем Макаровым. Фото: соцсети.

Муж Леры Кудрявцевой хоккеист Игорь Макаров отметил день рождения – ему исполнилось 39 лет. Супруги вместе с 2013 года, у них растет дочь – 7-летняя Маша. В соцсетях телеведущая публично обратилась к избраннику, опубликовав серию его снимков.

Лера поздравила мужа с днем рождения и «обнадежила»: мол, 39 лет – это еще цветочки, впереди 40.

«С днем рождения, папуля. Будь счастлив каждую минуту своей жизни. 39 — прекрасный возраст. Особенно если не думать о том, что следующим будет 40. Ребят, накидайте поздравлений по-братски!» - пошутила Кудрявцева.

В комментариях подписчики написали Игорю поздравления. Не остались в стороне и звездные коллеги.

«Красавцу мужчине мои поздравлялки! Ой, Леруня, шикарный у тебя парень!» - прокомментировала Наташа Королева.

А ведь еще недавно поклонники Леры были уверены, что они с Игорем разведутся. После того, как Макаров закончил профессиональную карьеру и ушел из спорта, его отношения с женой стали портиться. В 2024 году Лера объявила, что рассталась с мужем, коротко объявив: «Алкоголь – зло!». Позже супруги помирились, однако потом Лера вновь сообщила в соцсетях, что устала бороться с алкоголизмом Макарова.

«Только очередной рехаб давал мне возможность "продышаться". Но невозможно ничего сделать, просто невозможно. Мои трясущиеся руки и нервные тики никто не видит. Мне надо же улыбаться и делать вид, что всё хорошо. Не всё хорошо. Уже давно. И этому нет конца. Еще немного, и спасать надо будет меня», - рассказала Лера.

В ответ Игорь нецензурно высказался о жене в соцсетях. Подписчики были уверены, что пара больше не помирится и будет общаться только ради дочки Маши. Но Лера и Игорь вновь смогли преодолеть кризис в отношениях.

Кудрявцева не раз говорила, что вышла замуж за Игоря по большой любви. И признавалась: она даже не думала, что они с мужем так долго проживут вместе.

«Я была женщина (старая) красивая, он (глупый) молодой. 16 лет разница в возрасте. Что я только не слышала. Ему боялись говорить, кстати, парень он буйный. Раз кто-то попытался и получил… Короче, к чему это все? Твой человек или не твой. Все. Ничего другого нет, все остальное придуманное, напускное, натужное, ради чего-то. Думали ли мы, что наш союз продержится так долго? Вряд ли», - рассказывала телеведущая в соцсетях.