Красавец-сын Алены Свиридовой от манекенщика женится в 22 года

Алена Свиридова с сыном Григорием. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Исполнительница хита «Розовый фламинго» Алена Свиридова – мама двоих сыновей. Старшего, Василия, певица родила в браке с Сергеем Свиридовым, от которого она получила свою нынешнюю фамилию. Младший сын Григорий появился в отношениях с манекенщиком Дмитрием Мирошниченко. Они познакомились на телепроекте «Гарем» и прожили вместе с 2003 по 2007 год. Родители расстались почти сразу после рождения мальчика, сына Алена растила одна.

В 2023 году Гриша поступил в ГИТИС в мастерскую народного артиста России Сергея Яшина. И встретила там свою любовь. Несколько лет молодой человек встречается со студенткой Ариной Соловьевой. И вот теперь молодые люди обручились.

22-летний Григорий сделал любимой девушке предложение руки и сердца, которое подкрепил красивым колечком с большим бриллиантом. Фотографией кольца Арина похвасталась в соцсетях.

Алена с сыном Григорием и его невестой Ариной. Фото: соцсети.

Этот год принес 64-летней Алене Свиридовой немало сюрпризов. Ранее она сообщила, что старший сын сделал ее бабушкой. 43-летний Василий живет в Канаде и работает программистом. Артистка вышла замуж в 1980 году, однако ее первый брак оказался непрочным. Впоследствии Сергей Свиридов эмигрировал в Канаду. Вместе с ним 20 лет назад уехал и первенец артистки. Сейчас Василий живет в Ванкувере.

Певица видится с наследником редко: в основном они общаются по видеосвязи. Алена рассказывала, что, несмотря на расстояние, они со старшим сыном отлично ладят. У них совпадают интересы и взгляды на жизнь, так что они могут часами болтать на любые темы.

В январе артистка объявила в соцсетях, что стала бабушкой: у Василия родилась дочка. Девочку назвали Изабель.

Алена Свиридова уже много лет живет в гражданском браке со своим бойфрендом Давидом Варданяном. Давид младше избранницы на 14 лет. Певица не собирается официально оформлять отношения со своим гражданским мужем. Еще несколько лет назад она заявила: свадьбы не будет, поскольку она разочаровалась в институте брака.